Governo identificou 47 saídas de esgoto que causaram “deterioração” da qualidade das águas costeiras

Em resposta a uma interpelação da deputada Agnes Lam, o director dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) assegurou que o Governo está a estudar a criação de novas instalações de pré-tratamento para melhorar a qualidade dos efluentes e que já foram desenvolvidos planos de tratamento específico para diminuir a descarga de águas residuais poluídas. Para além disso, Tam Vai Man frisou que o problema da poluição das águas costeiras não se resolve apenas com a construção de novas estações de tratamento de maior capacidade ou com a optimização das técnicas de tratamento.

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA) assegurou ter desenvolvido um estudo detalhado sobre poluição das águas costeiras de Macau e inspeccionado, para o efeito, todas as 186 saídas de drenagem costeira do território, sendo que foram identificados 47 casos de descarga directa de águas residuais domésticas com impacto directo na qualidade das águas costeiras da região. Em resposta a uma interpelação da deputada Agnes Lam, o director da DSAP, Tam Vai Man, assinalou a “elevação da qualidade da água descarregada” na ETAR da península de Macau e justificou a realização de várias vistorias à ETAR da Taipa “devido à alta concentração de águas residuais que entram na rede de esgotos públicos” e que afectam “gravemente a capacidade de tratamento do sistema de tratamento biológico”.

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo a 28 de Maio, Agnes Lam mostrou-se preocupada com os níveis de poluição no Porto Interior e questionou o ponto de situação do projecto de optimização das ETAR na Península de Macau. “Qual é o ponto de situação desse trabalho e quais serão os respectivos melhoramentos? Tendo em conta a tendência de aumento de concentração de água poluída na ETAR da Taipa, como é que o Governo vai reforçar os respectivos trabalhos?”, inquiriu Agnes Lam

Sobre este assunto, Tam Vai Man explicou à deputada que “a DSPA já apresentou um conjunto de medidas específicas para o tratamento das referidas saídas de descarga das águas pluviais que descarregavam águas residuais domésticas” e que, para além da conclusão das obras de intercepção de águas residuais na zona marginal da Avenida Norte do Hipódromo da Areia Preta, serão ainda “construídas instalações provisórias de tratamento de águas residuais” junto ao Terminal Marítimo do Porto Exterior, nas saídas de descarga junto da Avenida 24 de Junho e ao lado do Edifício Portuário do Porto Interior.

“Na ETAR da Península de Macau já foi concluída a optimização e a elevação da qualidade da água descarregada, enquanto na ETAR da Taipa, devido à alta concentração de águas residuais que entram na rede de esgotos públicos, afectando gravemente a capacidade de tratamento do sistema de tratamento biológico, a DSPA efectuou várias vistorias conjuntas, através do mecanismo interdepartamental. Embora ainda não tenha sido detectada a origem da respectiva poluição, continuarão a ser efectuadas vistorias. Se se verificar descargas ilegais, será efectuada a autuação nos termos da lei e exigido aos responsáveis que procedam às melhorias necessárias, para que as águas residuais altamente poluídas possam ser interceptadas logo na origem. A DSPA está a estudar a criação de novas instalações de pré-tratamento, com vista a melhor assegurar a qualidade dos efluentes”, frisou o director da DSPA.

Sobre o estudo desenvolvido pelas autoridades sobre a poluição das águas costeiras de Macau, Tam Vai Man revelou que foram inspeccionadas “todas as 186 saídas de drenagem costeira em Macau tendo verificado, em 47 delas, a descarga directa de águas residuais domésticas, causando a deterioração e o agravamento da qualidade das águas costeiras nestes últimos anos”.

De acordo com o director da DSPA, os motivos principais desta situação “incluem problemas frequentes de ligação incorrecta de esgotos domésticos e descargas ilegais nos sumidouros da rede de canalização de águas pluviais da área do sistema de desvio”, assim como “o facto de os colectores de intercepção de águas residuais da área do sistema de confluência se encontrarem permanentemente cheios”.

“Isso faz com que grande quantidade de águas residuais não consiga entra normalmente na Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR), através da rede de canalização, e seja descarregada directamente nas águas costeiras, através das saídas de descarga das águas pluviais. O problema da poluição das águas costeiras não se resolve, assim, apenas com a construção de novas estações de tratamento de maior capacidade ou com a optimização das técnicas de tratamento. Para o efeito, a DSPA, em conjunto com os serviços competentes, desenvolveu planos de tratamento específico”, completou Tam Vai Man.

Legislação em equação

Na interpelação enviada ao Governo, Agnes Lam quis também saber o ponto de situação da proposta de lei sobre o uso das áreas marítimas, como serão delimitadas as funções marítimas e as áreas marítimas de Macau e como será reforçado, nos próximos tempos, o mecanismo de prevenção e cooperação regional do ambiente marítimo em relação aos trabalhos de drenagem e tratamento dos resíduos em flutuação.

Em relação à legislação sobre o uso das áreas marítimas, Tam Vai Man informou a deputada para a intenção da Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA) “envidar esforços para elaborar, no próximo ano, os projectos sobre o zoneamento marítimo funcional e o plano das áreas marítimas de Macau, bem como solicitar, nos termos legais, o parecer do Governo Central e lançar uma consulta pública”.

Sobre o reforço do mecanismo de prevenção e cooperação regional do ambiente marítimo, Tam Vai Man disse que “a DSPA, mediante o mecanismo de cooperação regional, tem realizado regularmente intercâmbio e cooperação com o Interior da China no âmbito da monitorização da qualidade da água, entre outros temas ambientais”, e que, por outro lado, “a DSPA tem vindo a monitorizar, de forma contínua, a qualidade das águas nas áreas marítimas sob jurisdição da RAEM”.