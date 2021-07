Charles Sobhraj, o assassino em série que também se passeou por Macau

Sobhraj a caminho da prisão Tihar, em Nova Deli, em Abril de 1977

“A Serpente”. É assim que Charles Sobhraj é conhecido. Uma serpente que rastejou pelo Sudeste da Ásia e que, pelo caminho, deixou dezenas de mortos. O número de vítimas não é conhecido ao certo, mas terão sido pelo menos 20. A Serpente também andou por Macau, onde foi se fez passar por “J. Lobo”, dono de um dos casinos do território.

Charles Sobhraj é “a Serpente” que se passeou pelo Sudeste asiático na década de 70, tendo, pelo caminho, deixado pelo menos 20 mortos, 14 dos quais na Tailândia. O assassino em série, que está actualmente a cumprir pena de prisão perpétua no Nepal, escolhia turistas ocidentais de visita à Ásia. No meio das viagens entre a Europa e a Ásia e por entre várias identidades que assumiu, Sobhraj também passou por Macau, onde se fez passar por “J. Lobo”, o dono de um casino.

Sobhraj nasceu em 1944, em Saigão, no Vietname, ocupado então pelo Japão. A infância não foi fácil. Logo após o seu nascimento, o pai deixou a sua mãe por uma mulher indiana. Já a mãe, casou-se com um militar francês quando Sobhraj tinha quatro anos. Depois da guerra entre as tropas coloniais francesas e os rebeldes comunistas, Sobhraj seguiu viagem com a família para França, em 1953.

Segundo contam as biografias, foi nesta altura que Sobhraj adoptou o nome Charles, para evitar os insultos racistas de que era alvo no colégio interno de Paris que frequentava. Em adolescente, Sobhraj fugiu duas vezes para Saigão, sendo que o padrasto fê-lo voltar a França. À terceira tentativa, porém, concordou em que o enteado voltasse para a sua terra.

Charles Sobhraj em 1997

No Vietname começou a vandalizar carros, e depois foi viver com familiares na Índia, tendo mais tarde fugido para Saigão novamente, onde continuou com a vida de delinquente. Foi depois novamente para Paris, onde foi preso duas vezes por roubo de automóveis. Depois de sair da prisão, em Paris, tentou dar a volta à vida de delinquente que levava. Casou-se com Chantal Compagnon e encontrou um emprego, mas rapidamente foi novamente detido por passar cheques falsos. Depois disso, levou a mulher para Mumbai, na Índia, onde se estabeleceu como contrabandista internacional de joias.

De acordo com o livro, “Charles Sobhraj: The Tale of the Serpent”, de Mark Gribben, a mulher de Sobhraj não tinha conhecimento do envolvimento do marido no mundo do crime. A Serpente, que agora se relacionava com a classe alta da comunidade francesa a residir na Índia, começou então a contrabandear carros roubados. Segundo conta Mark Gribben, Sobhraj roubava carros no Paquistão e no Irão, corrompia os guardas da fronteira com a Índia e vendia-os aos amigos, obtendo grandes lucros.

Sobhraj – ou “J.Lobo” – em Macau

A biografia de Sobhraj diz mesmo que o assassino tinha uma única fraqueza: o jogo. A Serpente era viciado no jogo e chegou a Macau sob a identidade falsa de “J. Lobo”, dono de um dos casinos. No entanto, em Macau, a única coisa que a Serpente fez foi perder dinheiro nos casinos, o que fez com que tivesse de penhorar as joias que tinha dado a Chantal. Ainda assim, não foi suficiente. Em Macau, foi perseguido pelos cobradores.

“Penhorar as joias foi insuficiente para pagar as suas dívidas de jogo, colocando literalmente a sua vida em risco por parte dos cobradores dos casino [de Macau] que são muito mais impiedosos do que os seus homólogos americanos ou europeus”, lê-se no livro de Mark Gribben.

Em 1973, Sobhraj foi preso depois de ter assaltado o hotel Ashoka, em Nova Deli, à mão armada. No entanto, conseguiu escapar. O casal mudou-se depois para Cabul, no Afeganistão, onde Sobhraj começou a assaltar turistas. Foi novamente preso na capital afegã e novamente conseguiu fugir da prisão, drogando os guardas prisionais. Aí, deixou a família para trás e voltou a fugir.

Passou dois anos em fuga, usando uma dezena de passaportes roubados a turistas. Andou pela Europa de Leste e pelo Médio Oriente. A Sobhraj juntou-se André, seu meio irmão. A dupla dedicou-se a actividades criminosas na Turquia e na Grécia. André foi, no entanto, apanhado pela polícia turca. Já a Serpente continuou em fuga.

Novamente na Índia, Sobhraj conheceu Marie Leclerc, que se tornou sua amante, confidente e cúmplice. No livro, Mark Gibben descreve o amor de Marie por Charles como “patológico”. “Ela não via nenhum mal nele”, diz o escritor. Nessa altura, Sobhraj e Leclerc começaram a actuar juntos. Na Tailândia, serviam leite de coco aos turistas com sedativos fortes e, quando estes adormeciam, o casal entrava nos seus quartos de hotel para lhes levar tudo, inclusivamente passaportes e bilhetes de avião.

Charles Sobhraj a ser escoltado pelas autoridades nepalesas, em 2014

É também nesta altura que começam os homicídios. Ainda que se suspeite que Charles Sobhraj tenha cometido assassinatos anteriormente, oficialmente, a primeira vítima foi Jennie Bollivar, uma norte-americana que tinha ido para o Sudeste Asiático para imergir num estilo de vida budista. Bollivar conheceu Sobhraj, mas esta ter-se-á recusado a participar nos assaltos com a Serpente e isso terá sido o pretexto para que Sobhraj a matasse. Jennie Bollivar foi encontrada morta nas águas do Golfo da Tailândia. A autópsia revelou que alguém a afogou.

A vítima seguinte foi Vitali Hakim, que, tal como Jennie, foi ao Sudeste asiático para se encontrar consigo mesmo. As histórias destes dois homicídios foi semelhante, mas, neste caso, a Serpente terá incendiado a estância onde Hakim estava. O seu corpo foi encontrado queimado dias depois. Mais tarde, uma cidadã francesa chamada Charmayne Carrou morreu estrangulada. Julga-se que a mulher estava a investigar a morte de Vitali Hakim.

Os homicídios foram-se sucedendo, com os turistas no Sudeste da Ásia a serem os alvos principais. O método também era semelhante: As vítimas eram drogadas, mortas e as suas identidades roubadas.

Como apanhar uma serpente

Foi Herman Knippenber, diplomata holandês, que fez questão de pessoalmente investigar a morte do casal Bintanja e Hemker. Com a ajuda de vizinhos do assassino, Knippenberg construiu um caso contra a Serpente e acabou por receber autorização da polícia para revistar o apartamento de Sobhraj. Knippenberg encontrou provas, incluindo documentos e passaportes das vítimas, assim como drogas e seringas. Até aqui, pelo menos nove pessoas tinham sido mortas às mãos de Sobhraj: duas mulheres americanas, duas canadianas, um turco, dois cidadãos holandeses, uma mulher francesa e uma académica israelita.

Quando a notícia de que um assassino em série andava a monte depois de ter matado turistas, na Primavera de 1976, os tailandeses montaram uma caça ao homem. “O turismo é importante para a Tailândia, e nenhum suborno de 300.000 baht poderia competir com os milhões que se perderiam se as pessoas tivessem medo de ir à Tailândia”, lê-se em “Charles Sobhraj: The Tale of the Serpent”.

Depois dos pedidos de ajuda por parte das embaixadas dos países das vítimas, a Interpol começou a seguir o encalço da Serpente. Anteriormente, em 1973, Sobhraj já tinha chamado a atenção da Interpol, depois do roubo de joias no hotel Ashoka, no entanto, as autoridades procuravam Alain Gautier, uma das identidades falsas usadas pela Serpente.

Charles e Marie fugiram depois para a Índia, onde continuaram a usar o mesmo esquema, drogando, roubando e matando turistas estrangeiros. No entanto, um grupo de estudantes franceses frustrou os planos de Sobhraj.

Sobhraj deu-lhes comprimidos que tinha prometido que curariam a disenteria de que sofriam. O plano era fazê-los adormecer já no seu quarto de hotel e depois roubá-los. No entanto, os comprimidos eram demasiado fortes e os quarto franceses caíram logo no átrio do hotel. Um dos jovens que não tinha tomado o comprimido apercebeu-se do plano de Sobhraj, conseguiu imobiliza-lo e chamar a polícia.

Era o fim da linha da Serpente. As autoridades dos países de origem das suas vítimas e dos países onde tinha cometido os crimes acusaram-no pelos homicídios. Charles Sobhraj ficou na prisão indiana de Tihar durante dois anos até ser julgado. Segundo o livro de Mark Gibben, a Serpente estava “confortável”: “Charles não tinha medo de ser deixado a apodrecer em Tihar; ele sabia que acabaria por comprar a sua saída”.

No julgamento, Charles enfrentava uma eventual pena de morte, depois de ter sido provado que tinha cometido os homicídios. No entanto, o juiz indiano condenou-o apenas a sete anos de prisão. Suspeita-se de que Sobhraj tenha subornado o juiz. A Serpente saía vitoriosa novamente.

No entanto, havia um problema. As autoridades da Tailândia haviam condenado à morte Sobhraj, o que fazia com que, depois de cumprir a sua pena de sete anos em Tihar, a Serpente fosse deportada para a Tailândia para ser executada. Charles travou amizade com presos e guardas prisionais e aproveitou para organizar uma festa na prisão. A Serpente aproveitou a festa para drogar os guardas prisionais e fugir da prisão em direcção a Goa. Sobhraj tinha tudo pensado. Foi interceptado em Goa e a fuga valeu-lhe mais dez anos nas prisões indianas, o que fez com que fosse ultrapassado o prazo para a sua extradição para a Tailândia, fugindo assim à pena de morte.

Depois de cumprir a pena na Índia, Sobhraj foi para Paris, contratou um agente e capitalizou a sua história, cobrando grandes somas de dinheiro a jornalistas por entrevistas. Em 2003, voltou ao Nepal, onde também era procurado pelas autoridades. Supõe-se que o seu regresso ao Nepal foi motivado pela sua sobranceria em relação às autoridades do país, achando que não seria apanhado. Porém, em 2003, foi detido pelo homicídio de um casal naquele país, em 1975. A Serpente foi, então, condenada a prisão perpétua.

As últimas notícias de Sobhraj dão conta de que o assassino em série está numa condição de saúde frágil. Entre 2018 e 2021, a Serpente foi submetida a várias operações ao coração.

A Serpente tem actualmente 77 anos. O número total de vítimas de Sobhraj não é conhecido, mas foram confirmadas 12 vítimas mortais. No entanto, as autoridades acreditam que o homicida matou mais de 20 pessoas. A história de Charles Sobhraj, está contada também num documentário da BBC, intitulada “The Serpent”, que está disponível na Netflix desde Abril deste ano.