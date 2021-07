Chao Pak Kei sagra-se campeão e aponta à dobradinha

FOTOGRAFIA BESSA ALMEIDA

A equipa do Chao Pak Kei celebrou matematicamente o título de campeão da Liga de Elite na passada sexta-feira, fruto de uma vitória tranquila ante o Benfica de Macau, por 4-1. Com esta vitória, os novos campeões continuam num registo impressionante de 15 vitórias em outros tantos jogos. A Liga de Elite ganha agora novas emoções na cauda da tabela, com várias equipas a tentarem fugir à despromoção.

Pedro André Santos

O Chao Pak Kei continua a passear na Liga de Elite, tendo agora conseguido matematicamente o título que há muito era esperado. Desta vez a vítima foi o Benfica de Macau, a quem os campeões derrotaram por 4-1. Com três partidas por disputar, o Chao Pak Kei soma agora 15 vitórias em 15 jogos.

No Estádio da Taipa, na noite de sexta-feira, foi preciso esperar apenas seis minutos para o marcador ser inaugurado, com Pan Chi Hang a fazer o primeiro golo da partida. Aos 21, Lam Ka Seng fez o segundo, cabendo a Diego Patriota e Bruno Araujo marcarem os outros dois golos dos campeões de Macau, aos 45 e 46, respectivamente. Chan Man, aos 83, reduziu para as ‘águias’ de Macau através da marcação de um livre directo, naquele que será certamente um dos golos do campeonato.

Ao PONTO FINAL, Diego Patriota fala em “balanço muito positivo”, sendo que a superioridade em relação à concorrência acabou por não ser surpreendente para o jogador brasileiro. “Acho que sabíamos desde o inicio da dificuldade dos outros clubes de se reforçarem [devido à pandemia], e do plantel que foi montado, se conseguíamos impor o nosso ritmo de jogo seria difícil de nos vencerem. Mas 15 vitórias em 15 jogos acaba por ser também um pouco de surpresa”, referiu o capitão do Chao Pak Kei.

Relativamente ao que resta do campeonato, Diego Patriota diz que a equipa quer vencer os jogos que restam para fazer o pleno, apostando ainda em “tentar ganhar a taça e fazer a dobradinha”.

Com o título entregue, a Liga de Elite ganha emoções na cauda da tabela. Nesta jornada, a Polícia derrotou o Monte Carlo por 2-0 e colocou os ‘canarinhos’ em situação delicada na tabela visto que têm apenas mais dois pontos que a Casa de Portugal, que está no penúltimo lugar. A formação de matriz portuguesa perdeu nesta jornada por 2-0 ante o Ka I, que é terceiro na tabela. O Ching Fung goleou o Sporting de Macau, por 5-1, e deixa também os ‘leões’ perto dos lugares de descida, apenas com mais um que a Casa de Portugal. No fundo da tabela mantém-se o Hang Sai.

Na próxima jornada, o Sporting de Macau vai jogar contra o Hang Sai, enquanto que a Casa de Portugal tem uma missão bastante mais complicada, frente ao Benfica de Macau. E mais difícil ainda para o Monte Carlo, que defronta o Chao Pak Kei. O Ka I joga frente ao Lun Lok no arranque da jornada, na sexta-feira, havendo ainda um duelo entre a Polícia e o Ching Fung.