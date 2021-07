Um diálogo sobre a arquitectura lusófona em forma de filme e exposição

FOTOGRAFIA EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

“Arquitecturas em Português – Diálogos Emergentes” é o nome do filme-exposição que vai estrear este domingo. O vídeo ficará disponível na internet, enquanto que a exposição física acontece no Rio de Janeiro, no Brasil. Ao PONTO FINAL, o arquitecto Rui Leão, coordenador do projecto, explicou que o objectivo é dar a conhecer os projectos desenvolvidos por jovens arquitectos lusófonos, com foco nos projectos de habitação.

No domingo, estreia o filme-exposição “Arquitecturas em Português – Diálogos Emergentes”, uma iniciativa que serve para dar a conhecer os projectos de arquitectos lusófonos e que está integrado no 27.º Congresso Internacional de Arquitectos UIA2021RIO. O projecto será apresentado no Rio de Janeiro, no Brasil, sendo que estará também disponível através do YouTube.

A iniciativa apresenta os trabalhos de 11 ateliers de arquitectura de oito territórios lusófonos: Brasil, Cabo Verde, Goa, Guiné-Bissau, Macau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. A curadoria deste filme-exposição esteve a cargo dos arquitectos Ana Vaz Milheiro, Inês Lima Rodrigues e Jorge Figueira. O arquitecto de Macau Rui Leão fez a coordenação. A curadora principal da exposição física foi a arquitecta brasileira Lígia Zanella.

As obras seleccionadas para serem mostradas são: as Casas MBV2 e a Residencial Duarte Murtinho, no Brasil; o Condomínio Asa e Habitação Palmarejo Grande, em Cabo Verde; House in Assagao, em Goa; Residência + Hemeroteca, na Guiné-Bissau; o The Studio, em Macau; o Condomínio Terra, em Moçambique; a Casa Vermelha e as Casas 6 e 12, em Portugal; e a Moradia Edson Gomes, em São Tomé e Príncipe.

Ao PONTO FINAL, Rui Leão explicou que o objectivo era mostrar “o trabalho de uma geração mais nova de arquitectos dos países de língua portuguesa que esteja a propor soluções mais válidas enquanto respostas à condição social e económica de cada país”.

Neste caso, o foco foi para os projectos de habitação, porque “habitar é sempre a necessidade básica de todos e aquela a que temos de dar mais respostas e saber mais como nos adaptar às condições do contexto”. Além disso, houve também a preocupação de não mostrar apenas os pontos em comum entre cada projecto mas também as diferenças, que reflectem “culturas e economias muito diferentes”.

“Sociabilidade” e “quotidiano” são palavras-chave do guião do filme que capta as “urgências particulares de cada contexto, revertidas no programa da habitação, individual ou colectiva”, lê-se no comunicado de imprensa, que acrescenta: “A casa, em projecto ou em vivência, é hoje o lugar matriz de todas as crises. No filme, os arquitectos falam-nos e mostram-nos diferentes perspectivas deste lugar. Ouvimos vozes diversas e contrastantes colocadas em coro fílmico, diálogos que atestam os desafios actuais que se colocam à arquitectura da casa: a adaptação a novas funcionalidades, a saúde, a sustentabilidade”.

Os projectos foram seleccionados através de um concurso aberto. Cada instituto local endereçou um convite à participação aos ateliers. “Em Macau, a Associação de Arquitectos de Macau fez uma chamada pública de projectos, os arquitectos que estavam interessados fizeram as suas submissões e os curadores receberam as propostas de todos os países e a partir do que receberam fizeram uma selecção”, explicou o arquitecto de Macau.

Este projecto organizado entre Macau, Lisboa e Rio de Janeiro foi “feito num curto espaço de tempo e feito nesta colaboração à distância”. “Uma experiência nova e que correu muito bem”, comentou Rui Leão, explicando ainda que o filme que faz parte do projecto “permite uma versatilidade muito grande”.