Sulu Sou despede-se da AL: “Foram e são os momentos mais belos da minha vida”

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Em jeito de despedida, depois de ter sido desqualificado das eleições de Setembro, Sulu Sou falou sobre os últimos quatro anos como deputado. “Desde sempre, neste lugar, sinto-me como se estivesse a andar sobre gelo fino”, afirmou, concluindo: “Foram e são os momentos mais belos da minha vida e uma honra suprema para mim”. Na reunião plenária de ontem, Ng Kuok Cheong, também ele riscado das próximas eleições, sublinhou que “não há ilegalidade no sufrágio universal”. Já Au Kam San disse que a CAEAL deu “uma facada na RAEM”.

André Vinagre

Na reunião plenária de ontem, Sulu Sou deixou uma mensagem de despedida, após a decisão da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), que o desqualificou das eleições de 12 de Setembro.

Na sua intervenção antes da ordem do dia, o deputado democrata começou por afirmar: “Diz-se que um dia na política já é demais, sobretudo neste momento complexo e de constantes mudanças, quero aproveitar bem todas as oportunidades valiosas”.

Sulu Sou, eleito há quatro anos, lembrou a noite em que foi eleito com 9.213 votos, e afirmou: “Desde sempre, neste lugar, sinto-me como se estivesse a andar sobre gelo fino e sentado em cima de um tapete com picos”.

“Consciente da minha ignorância e da necessidade de progredir, dediquei-me, nos últimos quatro anos, com a minha especialização e mesmo a minha vida, ao trabalho de deputado, para fazer bom uso do direito à informação na fonte, divulgando notícias mantidas à porta fechada; para tirar proveito dos procedimentos, lutando para impedir ou no mínimo diminuir o prejuízo de determinadas propostas de lei ou políticas para o interesse público; para reforçar o direito de ser ouvido da população, trazendo para o hemiciclo as vozes dos grupos desfavorecidos e questões progressistas, que tinham sido subestimadas”.

Ao longo dos quatro anos, Sulu Sou apresentou mais de uma centena de iniciativas políticas no hemiciclo. A Associação Novo Macau, da qual é vice-presidente, deu acompanhamento a mais de 3.000 casos. “Procurámos ganhar todas as batalhas duras relacionadas com os direitos humanos e as liberdades, finanças públicas, habitação dos jovens, direitos e interesses na educação, planeamento urbanístico e conservação de património, prevenção de inundações e desastres, protecção ambiental e redução do plástico, protecção dos animais, etc.”.

“Quem participa na vida política deve saber a filosofia de ‘ao tomar posse, deve pensar quando vai ser a sua saída’, e valorizar e assumir, sob as incertezas e pressões eternas, o que nos é confiado pela população”, afirmou.

Sulu Sou, excluído das próximas eleições sob o pretexto de não ser fiel à RAEM, referiu: “Ao longo dos inúmeros dias e noites no passado, tive a oportunidade de me esforçar para o bem deste lar que valorizo muito, de servir esta terra que amo bastante, de ser eleito pela população como deputado, e de caminhar, lado a lado, com as gentes de Macau para a frente, independentemente dos ventos e chuvas, e creio que foram e são os momentos mais belos da minha vida e uma honra suprema para mim”. “Deixo aqui um voto de felicidades para a nossa Macau e para o nosso país”, concluiu.

Ng Kuok Cheong, também ele desqualificado das próximas por alegadamente não ser fiel à AL, frisou que “não há ilegalidade no sufrágio directo universal”. “A minha apresentação de opiniões diversas em relação a alguns actos de governação inadequados ou omissões, bem como a minha insistência em criticar, dentro e fora da Assembleia Legislativa, correspondem totalmente ao princípio de defender a Lei Básica da RAEM”, sublinhou o deputado há quase 30 anos.

O democrata disse: “Vim a saber que a Polícia Judiciária tinha prestado informações à Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, acusando-me de ter promovido, ilegalmente, o sufrágio universal para a eleição do Chefe do Executivo, o que é ridículo”. Ng Kuok Cheong explicou que o sufrágio universal que defende “corresponde completamente aos procedimentos constitucionais”.

Ng Kuok Cheong ressalvou que, em 2012, o vice-presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional, Qiao Xiaoyang, disse não excluir a possibilidade de haver sufrágio universal em Macau. “Assim, não existe, de modo algum, qualquer ilegalidade quanto ao referido sufrágio universal”, assinalou, aproveitando para pedir ao Chefe do Executivo para exortar o Governo a corrigir os seus erros políticos”.

O outro deputado democrata no hemiciclo, Au Kam San, disse mesmo que a CAEAL está a abusar dos seus poderes e a destruir o regime eleitoral da RAEM.

O deputado que não se recandidatou para as eleições de Setembro disse que, após 1999, “o campo pró-sistema tem liderado Macau” e que a composição da AL “demonstra o total controlo do campo pró-sistema”.

“Com as grandes mudanças registadas em Hong Kong, algumas pessoas de Macau devem achar que Macau está atrasada e que é preciso apressar-se. Assim, a CAEAL, de repente e sem necessidade de alterar a lei ou de legislar, definiu, arbitrariamente, alguns critérios, explicando compulsivamente as leis vigentes, e desqualificando todos os democratas e mesmo outras pessoas do campo liberal e aberto. Macau está de novo à frente de Hong Kong”, afirmou.

Na opinião do democrata, os membros da CAEAL “deram agora uma facada na RAEM e atiraram à lama o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’”. “Afinal, isto é amar ou prejudicar Macau? É ser fiel à RAEM ou perturbar a RAEM?”, questionou.

Em conclusão, Au Kam San apelou à CAEAL: “Voltem à normalidade, deixem de abusar do poder para desqualificar candidatos e parem com quaisquer interferências irrazoáveis nos assuntos eleitorais. Não quebrem o princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ em Macau! Não criem problemas nem caos para o país”.