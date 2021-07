Sequestro do Miss Macao ocorreu há 73 anos

Considerado o primeiro sequestro da história da aviação comercial, o desvio do hidroavião Miss Macao, perpetrado em 1948, despenhou-se a pique no Mar do Sul da China, perto de Hong Kong. Dos 23 passageiros e três tripulantes, apenas sobreviveu uma pessoa, Wong Yu, um dos piratas do ar.

Gonçalo Lobo Pinheiro

Faz hoje 73 anos aquele que é considerado o primeiro sequestro da história da aviação comercial. Corria o ano de 1948 quando a 16 de Julho o avião anfíbio Consolidated PBY-5A Catalina da companhia Cathay Pacific, baptizado de Miss Macao, descolava de Macau em direcção a Hong Kong.

A aeronave, operada pela subsidiada Macau Air Transport Company e já com 1.596 horas de voo realizadas, acabou por se despenhar no Mar do Sul da China depois de ter sido assaltado em pleno voo por uma quadrilha, embarcada em Macau como passageiros, mas que tinha em mente ficar com uma quantidade considerável de ouro que o avião tansportava do território então administrado por Portugal até à antiga colónia britânica.

A bordo da aeronave, além do piloto americano Dale Cramer, de 27 anos, e do co-piloto australiano Ken McDuff, de 23 anos, viajava um executivo milionário da empresa que pediu o transporte das barras de ouro, um funcionário da Coca-Cola, o director de um circo, os tais quatro criminosos e outros 18 passageiros.

De acordo com relatos da época, os criminosos não faziam parte de qualquer gangue ou máfia, nem tampouco eram conhecidos das polícias locais como sendo ladrões. A ideia inicial dos quatro habilidosos era a de roubar o ouro e pedir um resgate pelos passageiros sequestrados. Apenas isso, mas o plano saiu-lhes furado.

Pouco tempo após a descolagem, os piratas do ar anunciaram a sua intenção dentro da aeronave e tentaram tomar o seu controlo. Como aquele tipo de movimentação nunca antes havia sido relatada, os passageiros acabaram por se insurgir e a violência aconteceu naturalmente dentro do avião.

O caos gerado na cabine fez com que um dos criminosos permisse o gatilho da sua arma cujas balas acertam em cheio na cabeça do piloto Dale Cramer, matando-o naquele momento. O corpo do norte-americano acabou por cair em cima dos comandos da aeronave que desceu em queda livre, de ângulo muito íngreme, em direcção ao oceano, mais perto de Hong Kong do que de Macau, mas em águas consideradas sob alçada da República Popular da China.

Apesar do impacto fatal do aparelho, houve um sobrevivente. O chinês Wong Yu, que era, nem mais nem menos, o líder da quadrilha de criminosos, conseguiu sair pela porta de emergência antes do avião embater no mar, fugindo dessa forma à fatalidade que destinou todas as restantes 25 pessoas a bordo.

Depois de resgatado pelas autoridades, Wong Yu, de 24 anos, foi enviado para o Centro Hospitalar Conde de São Januário onde foi tratado a múltiplos ferimentos. Contudo, a sorte não estaria do seu lado, pois acabou por ser investigado como um dos suspeitos do sequestro. Mesmo depois de numa primeira fase a negar a participação no acto criminoso, Wong Yu acabou por confessar às autoridades que era um dos sequestradores.

Explicou que numa casa de chá de Macau, ele e os amigos tinham decidido vender os seus arrozais e começar o negócio da pirataria. Para as manobras, a quadrilha tinha cerca de três mil patacas – o que à época era uma grande quantia de dinheiro – e um deles, Chio Tok, chinês nascido no México, aprendera a pilotar aviões em Manila, nas Filipinas. Chio Kei Mun e Chio Cheong eram os nomes dos outros piratas do ar.

Sem moldura legal para tratar o assunto

Em 1948, três anos depois do final da II Guerra Mundial e em plena Guerra Civil chinesa, o crime era tão desconhecido que foi classificado como pirataria aérea.

A falta de moldura legal para processar o sobrevivente fez com que o caso fosse considerado “inacreditável”, com as autoridades portuguesas e britânicas a não saberem muito bem como tratá-lo, nem quem tinha jurisdição sobre o mesmo.





Da esquerda para a direita: Wong Yu, sequestrador e único sobrevivente, Dale Cramer, o comandante do avião e a portuguesa Delca da Costa

Por isso, depois de ficar preso em Macau por três anos, a aguardar julgamento, Wong Yu foi deportado para a República Popular da China a 11 de Junho de 1951 e, desde então, nunca mais se soube do seu paradeiro.

Especialmente nos 30 anos seguintes, os sequestros em aviões tornaram-se cada vez mais frequentes. Entre 1948 e 1957 ocorreu, em média, um por ano, mas a média anual de 1968 a 1977 subiu para 41 por ano.

O desvio do Miss Macao ficou, desta forma, para a história como sendo o primeiro sequestro da história da aviação civil. Depois do evento, as regras e procedimentos de segurança mudaram sobremaneira e foram melhorados, ano após ano, até ao fatídico dia 11 de Setembro de 2001, o maior atentado terrorista da história com o desvio de três aviões comerciais nos Estados Unidos da América, tendo dois embatido nas Torres Gémeas do World Trade Center de Nova Iorque e um terceiro se despenhado na sede do Pentágono, em Washington.

Se hoje em dia os aeroportos são como são, isso deve-se, de certeza, a eventos como o que ocorreu em 1948, entre a “Macau de Salazar e a Hong Kong de Jorge VI”, tal como escreveu o jornalista e escritor Fernando Sobral no seu romance histórico “O Segredo do Hidroavião”, editado pela Parsifal em 2014.