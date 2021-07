Proximidade com central nuclear de Taishan não coloca Macau em risco, assegura Wong Sio Chak

Wong Sio Chak

A central nuclear de Taishan não coloca qualquer risco para a população de Macau mesmo que “ocorra um incidente de qualquer nível”, indicou ontem Wong Sio Chak numa mensagem publicada no site oficial da Secretaria para a Segurança. Em caso de incidente numa central nuclear, Wong Sio Chak reiterou que não será necessário proceder à evacuação da população nem implementar “medidas de protecção integral”, visto que serão aplicadas “medidas de protecção de alimentos e de água em zonas localizadas a 100 km da central nuclear afectada”.

Eduardo Santiago

O secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, garantiu ontem que as autoridades de Guangdong e de Macau vão continuar a “intensificar” e a “fortalecer” os canais de cooperação para “elevar o nível de execução dos trabalhos de gestão de emergência nuclear”, assim como “reforçar a cooperação nas acções de intercâmbio e de formação, de forma a promover permanentemente a educação sobre a cultura da segurança nuclear”.

Numa mensagem publicada no site oficial da Secretaria para a Segurança, Wong Sio Chak reiterou que a proximidade da central nuclear de Taishan não coloca em perigo a população de Macau mesmo que “ocorra um incidente de qualquer nível”.

“Conforme os padrões definidos pela Agência Internacional de Energia Atómica, caso ocorra um incidente nuclear, a zona que é sujeita à aplicação integral de medidas de protecção geralmente não excede os 20 km da área circundante da central nuclear em causa, sendo a dimensão concreta dependente do resultado de monitorização do nível de radiação”, começou por explicar Wong Sio Chak, acrescentando depois que a central nuclear de Taishan é a mais próxima de Macau e está localizada a 67 km. “Uma vez que ocorra um incidente de qualquer nível, em termos gerais, não é necessário aplicar em Macau medidas de protecção integral nem proceder à evacuação, mas por questões de segurança, implementam-se as medidas de protecção de alimentos e de água em zonas localizadas a 100 km da central nuclear afectada, nomeadamente a inspecção rigorosa dos alimentos, bebidas e água potável, bem como a proibição da importação e exportação de alimentos e água contaminados”, frisou Wong Sio Chak.

No comunicado, o secretário para a Segurança recordou a vigência de um acordo de cooperação entre Guangdong e Macau assinado em 2018 que estipula uma comunicação de ocorrências nucleares sempre que ocorra um “incidente operacional” numa central nuclear, de nível 0 ou superior e que, nos últimos três anos, as autoridades locais receberam 20 comunicações sobre ocorrências de incidentes em centrais nucleares de regiões vizinhas.

“De 2018 até à presente data, o Governo da RAEM tem recebido da parte de Guangdong 20 comunicações sobre ocorrências de incidentes em centrais nucleares de regiões vizinhas, dentro das quais 19 dizem respeito a ocorrências de nível 0 e apenas 1 de nível 1”, indicou Wong Sio Chak, adiantando depois que esta ocorrência de nível 1 “remonta a 25 de Março de 2020, entre as 16h09m e 16h35m, quando uma grande quantidade de camarões pequenos penetrou na conduta de desvio de água do mar e na bomba de água de circulação da estação nuclear de Yangjiang, entupindo a boca do filtro para a água de resfriamento, tendo levado as unidades 2, 3, 4 e 6 a entrarem sucessivamente em desligamento automático”. Segundo Wong Sio Chak, os operadores da central nuclear, “por razões de segurança, tomaram a iniciativa de desligar as unidades 1 e 5 e entrar em modo de segurança.

“Após o acontecimento, a Central Nuclear de Yangjiang comunicou atempadamente o sucedido à entidade nacional fiscalizadora da segurança nuclear. Segundo a Agência Internacional de Energia Nuclear e o Regulamento de Segurança Nuclear, o caso foi classificado como incidente operacional de nível 1. A ocorrência não afectou o funcionamento, a segurança da central, a saúde do seu pessoal operacional, da população e do ambiente adjacente à central”, vincou o secretário para a Segurança.