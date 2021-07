IPIM promoveu 81 bolsas de contacto entre 120 empresas do interior da China e de Macau

FOTOGRAFIA IPIM

Mais de uma centena de empresários de Macau e do interior da China reuniram-se no passado dia 8 de Julho no evento “Negócios Comuns – Congregação” organizado pelo IPIM. No âmbito da promoção dos produtos de Macau, os promotores desta plataforma de negócios organizaram uma visita empresarial às fábricas de café e de lembranças alimentares locais.

O Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) organizou no passado dia 8 de Julho um evento que reuniu empresários locais e empresas do interior da China para eventuais oportunidades de negócio em diversos sectores, nomeadamente no comércio, processamento alimentar, venda a retalho e por grosso, comércio electrónico, branding e consultoria comercial. O evento “Negócios Comuns – Congregação” atraiu a participação de 120 representantes de empresas do interior da China e de Macau em 81 bolsas de contacto.

No discurso de abertura do evento, Vincent U, vogal Executivo do IPIM, referiu que nos últimos anos têm sido lançadas medidas de apoio para ajudar os produtos “Fabricados em Macau”, “Marcas de Macau” e “Concebidos em Macau” na expansão do seu mercado.

“O presente evento, que se materializou sob forma de apresentação de Macao Ideas e bolsas de contacto, serviu de plataforma para os empresários do interior da China e de Macao Ideas estabelecerem comunicação, esperando-se que esta iniciativa possa reforçar o intercâmbio económico entre as empresas dos dois locais, e contribuir para alcançar a cooperação comercial”, referiu Vincent U, citado pelo comunicado da organização.

Entre as actividades de promoção de produtos de Macau, os participantes do evento tiveram sessões de degustação de alimentos e bebidas, assim como bolsas de contacto com os respectivos empresários locais, sendo que 27 empresas do Macao Ideas exibiram diferentes tipos de produtos, nomeadamente alimentos e bebidas, design de produtos de cultura criativa, produtos do dia-a-dia, acessórios e vestuário.

Recorde-se que o Macao Ideas, estabelecido pelo IPIM, é um centro de exposição de produtos de Macau permanente, que se dedica à promoção dos conceitos “Fabricados em Macau”, “Marca de Macau” e “Concebidos em Macau” e que conta, actualmente, com mais de 100 empresas locais, abarcando diferentes produtos, nomeadamente produtos alimentares, café, vinho, vestuário, joalharia e acessórios, calçado, produtos culturais e criativos e lembranças turísticas.

Segundo um dos participantes, o evento deste ano teve “uma escala maior”, com uma “exposição de produtos mais diversificados”.

“O evento proporcionou uma boa plataforma de interacção, proporcionando às empresas uma forma directa para conhecer os produtos ‘Fabricados em Macau’, ‘Marca de Macau’ e ‘Concebidos em Macau’”, disse um gestor de uma empresa local que trabalha como fornecedor da MGM, acrescentando que o evento permitiu-lhe “encontrar potenciais parceiros para cooperação futura”.

Já uma directora de vendas de um estabelecimento de comidas mostrou-se igualmente satisfeita com os resultados obtidos no final da bolsa de contactos do IPIM. “Foi possível comunicar com várias empresas participantes do interior da China, o que me permitiu promover os produtos da minha empresa e aumentar a visibilidade da nossa marca”, referiu a representante do estabelecimento de comidas Ngau Ngau, de apelido Lei, acrescentando que, no futuro, “irá continuar a participar em eventos da mesma natureza, esperando poder explorar o mercado da Grande Baía”.

Após a troca de contactos, o IPIM organizou uma visita empresarial ao Parque Industrial Transfronteiriço Zhuhai – Macau, onde os participantes visitaram fábricas de café e de lembranças alimentares de Macau. Durante a visita, os representantes das fábricas apresentaram as suas empresas e orientaram visitas guiadas às respectivas fábricas tendo trocado informações sobre os actuais desafios de mercado.

E.S.