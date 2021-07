Deputados aplaudem exclusão de democratas

FOTOGRAFIA DE GONÇALO LOBO PINHEIRO

Na reunião plenária de ontem, foram vários os deputados que fizeram questão de elogiar a decisão da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), que desqualificou 21 candidatos às eleições legislativas sob o pretexto de estes não serem fiéis à RAEM. Sulu Sou e Ng Kuok Cheong, que é deputado há quase 30 anos, são dois dos visados. Chan Hong, Ma Chi Seng, Iau Teng Pio e Chan Chak Mo aplaudiram a decisão.

Chan Hong foi a primeira a debruçar-se sobre o assunto. A deputada eleita por sufrágio indirecto assinalou que “a CAEAL tem a competência legal de apreciar a elegibilidade dos candidatos” e que a decisão “é absolutamente razoável e legal”.

Ma Chi Seng, que leu uma interpelação também em nome de Chan Wa Keong, começou por elogiar o Partido Comunista da China. Na opinião dos deputados nomeados, a CAEAL “cumpriu as suas atribuições nos termos da lei e procedeu rigorosamente a uma apreciação segundo o princípio de Macau governado por patriotas”. Os mandatos dos deputados, indicaram, “devem ser desempenhados por patriotas firmes”.

“Macau encontra-se num período crucial de continuidade e desenvolvimento, portanto, só com a plena concretização do princípio ‘Macau governado por patriotas’ é que é possível manter a prosperidade e a estabilidade de Macau a longo prazo”, disse Ma Chi Seng, ressalvando que a decisão “não é, de modo algum, uma restrição à liberdade de expressão, nem afecta o direito à informação e à fiscalização dos residentes de Macau em relação às acções governativas da RAEM”.

Iau Teng Pio leu uma intervenção também em nome de Davis Fong e de Pang Chuan. Os três legisladores nomeados defenderam que os deputados não se podem opor à liderança do Partido Comunista da China, os deputados não podem “praticar actos e recorrer a palavras” para prejudicar a unidade nacional, não podem conspirar com forças estrangeiras e, além disso, não podem denegrir o partido.

Até Chan Chak Mo quis intervir, para dizer que “algumas pessoas dizem sempre que são os maiores defensores da política ‘Um País, Dois Sistemas’, mas organizam publicamente encontros sobre o 4 de Junho, divulgando mensagens falsas e enganosas, para distorcer deliberadamente a decisão conclusiva do Governo Central sobre o incidente”. Além disso, referiu o deputado eleito pela via indirecta, “berram pelo fim do unipartidarismo”.

