Bienal Internacional de Arte de Macau inaugurada ontem

Um total de 30 exposições espalhadas por 25 locais do território é a proposta do Instituto Cultural para a edição deste ano do Arte Macau. Com curadoria principal de Qiu Zhijie, o evento estará patente até Outubro.

Texto e Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A edição deste ano da Bienal Internacional de Arte de Macau (Arte Macau) foi inaugurada ontem no Museu de Arte de Macau (MAM). Naquele local foi aberta ao público a exposição principal do certame que está dividida em três partes, em várias zonas do Museu, reflectindo os “avanços e recuos da Globalização” através das artes, conforme escrito na nota de imprensa entregue aos jornalistas no local.

O Arte Macau apresenta até Outubro um total de 30 exposições de arte em 25 diferentes locais do território, “com o intuito de continuar a trazer uma atmosfera cultural imersiva a toda a cidade como uma galeria e jardim de arte e permitindo a residentes e visitantes desfrutarem da beleza vívida da arte”.

Com a curadoria principal do artista chinês Qiu Zhijie, o Arte Macau é focado nas artes visuais contemporâneas e a edição deste ano está dividida em várias secções: exposição principal, exposição especial de estâncias turísticas e hotéis, pavilhão de cidade criativa, exposição de arte pública, trabalhos seleccionados de artistas locais e exposição colateral.

“A exposição principal da bienal reúne mais de cem obras de mais de quarenta artistas provenientes de 20 países e regiões. Como uma cidade imersa na cultura marítima e um elo importante na Rota da Seda, Macau promoveu o intercâmbio e o desenvolvimento de várias técnicas e tecnologias nacionais e internacionais durante a época das grandes navegações”, notou Qiu Zhijie durante a cerimónia de abertura.

Minutos antes, numa conferência de imprensa com o curador, Qiu Zhijie já havia destacado a particularidade de Macau no mundo. “É uma cidade pequena e com mar. Este tipo de cidade consegue preservar a cultura, religião, gastronomia e, muito importante, a relação entre as pessoas. Porque neste tipo de cidades, tal como Macau, as pessoas são tolerantes e simpáticas, ao contrário de Hong Kong, uma cidade enervante. Em Macau respira-se diversidade”, afirmou.

Júlio Pomar é nome forte do evento

A exposição principal no MAM é composta por três partes: “O Sonho de Mazu”, “Labirinto da Memória de Matteo Ricci” e “Avanços e Recuos da Globalização”, que proporcionam um espaço de reflexão e discussão sobre globalização e individualidade, vida e sonho, longinquidade e proximidade, segurança e felicidade, referiu o curador.

“O ‘Sonho de Mazu’ apresentará principalmente as obras artísticas de artistas locais e internacionais utilizando o meio da cerâmica, bem como vidro, esculturas em pele, vídeo e obras de tinta, que são a principal fonte de padrões em porcelana azul e branca”, explicou Qiu Zhijie, enquanto revelava que o português Júlio Pomar é um dos autores de destaque desta exposição.

“É um dos artistas mais importantes em Portugal. Posso dizer-vos que contactei uma galeria em Lisboa que me prestou apoio com as obras”, confidenciou.

A segunda parte da exposição, intitulada “Labirinto da Memória de Matteo Ricci”, descreve o olhar do Ocidente sobre a China ao longo de 500 anos, explorando a integração e encontro das culturas oriental e ocidental. “Há a exploração do Kung Fu chinês por dois artistas Jeffery e Martin Klimas utilizando diferentes meios, bem como pinturas a óleo e fotografias de duas artistas da Grécia e França – Efstathia e Léa Pagès -, criadas sob influência das paisagens chinesas”, explicou Qiu.

Na terceira e última secção, com o nome “Avanços e Recuos da Globalização”, os visitantes podem ver um resumo espacial e temporal das duas secções anteriores. “Reúnem-se reflexões artísticas de diferentes países na era da globalização, especialmente durante a pandemia de Covid-19”, afirmou o curador, que sugeriu que a “epidemia parece ter pressionado o botão de pausa” no mundo.

“Ninguém previa o que estamos a passar e não sabemos ainda qual será a evolução disto tudo. Foi difícil trazer as obras pesadas para esta edição e, por isso, temos muito menos trabalhos estrangeiros na edição deste ano”, concluiu Qiu Zhijie.

As primeiras duas secções estão patentes até 15 de Agosto, mas a última parte pode ser vista pelo público até 17 de Outubro.

Coexistência multicultural

O desenvolvimento cultural, assume o IC, tem sido uma das principais prioridades do Governo da RAEM. O papel do Arte Macau concentra-se na promoção do espírito humanista, no enriquecimento da vida dos residentes através de meios artísticos e no estímulo da sabedoria e da imaginação do território. “A bienal reúne magníficas obras de arte de Macau, do Interior da China e do resto do mundo. A flexibilidade e a vividez dos seus modelos artísticos possuem conotações profundas e de longo alcance, evocando imagens visuais e espaciais e fazendo esforços para entender e expressar o mundo partindo de um patamar mais elevado”, afirmou a presidente do IC, Mok Ian Ian, também durante a cerimónia de inauguração do evento.

A responsável lembrou que o tema da edição deste ano é “criar para o bem-estar” e, por isso, existe uma intenção clara de explorar o tempo e o espaço psicológicos multidimensionais. “Cada obra está repleta de uma dialéctica e tensão entre o finito e o infinito, a par de uma beleza e interesse estimulantes que alimentam o pensamento”, sugeriu Mok Ian Ian, que deixou a garantia de que o evento se continuará a realizar nos próximos anos, promovendo a construção de Macau como Centro Mundial de Turismo e Lazer e Cidade Criativa de Gastronomia.

Com o alto patrocínio da Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura e da Secretaria para a Economia e Finanças, o Arte Macau é organizado pelo IC e pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau (DST), e co-organizada pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Galaxy Entertainment Group, Melco Resorts & Entertainment Limited, MGM, Sands China, SJM Resorts, Wynn Macau e o Nam Kwong Company Limited. Conta ainda com a participação de cidades criativas e instituições de ensino superior e com o apoio do Instituto para os Assuntos Municipais e da Air Macau.