Antigo trabalhador de reparações furtou baterias avaliadas em mais de 263 mil patacas

FOTOGRAFIA PF

Um residente de Macau, desempregado, foi detido por ter, alegadamente, realizado vários roubos num hotel em que trabalhava como trabalhador de reparação. De acordo com as autoridades, o prejuízo do hotel atingiu mais de 263 mil patacas.

Um homem, residente de Macau, de 45 anos e actualmente desempregado, foi detido por suspeitas de ter realizado vários furtos de valor elevado, indicou ontem a Polícia Judiciária (PJ) em conferência de imprensa, acrescentando que a quantia total envolvida foi mais de 263 mil patacas.

Na manhã do dia 6 de Julho, a PJ recebeu a queixa de um funcionário de um hotel da Taipa, que disse que as baterias de carro que estavam guardadas no parque de estacionamento e aguardavam para serem recuperadas tinham desaparecido, levantando a suspeita que alguém as tivesse roubado. Segundo as autoridades, foram furtadas 748 baterias de automóveis.

Depois de verificar a câmara de videovigilância, a polícia identificou um homem suspeito que tinha aparecido no estacionamento na manhã do mesmo dia, transferindo as baterias para fora do edifício com um carrinho de transporte. Após investigação, a PJ descobriu que o suspeito tinha realizado os roubos das baterias do parque de estacionamento do hotel por diversas vezes durante o mês de Junho. A câmara de CCTV revelou que sempre que o homem transferia as baterias para fora havia uma camionete à espera, que as transportava depois para uma loja de reciclagem de lixo que fica na Cotai.

Desta forma, a polícia pediu ao motorista da camionete e aos funcionários da loja para ir à esquadra para investigação, e verificou que o suspeito tinha alugado a camionete a troco de 300 patacas por transporte, e vendeu as baterias na loja por três patacas por cada 500 gramas. Depois de mais investigação, o suspeito foi detido na manhã da quarta-feira na zona de Fai Chi Kei, em Macau.

Após o interrogatório, o suspeito confessou que tinha realizado o furto no parque de estacionamento do hotel. Disse ainda que já foi funcionário responsável pela manutenção dos equipamentos deste hotel há quatro anos, pelo que conhece bem a estrutura interna do edifício e a colocação das mercadorias. Depois disso, o homem referiu que estava desempregado devido à epidemia desde Fevereiro deste ano, e tinha uma dívida de jogo após ter perdido dinheiro nos casinos. Assim, decidiu roubar as baterias de carro do hotel para tentar recuperar o dinheiro.

De acordo com as autoridades, todas as baterias já tinham vendidas pelo suspeito por um preço total de 20 mil patacas, e o dinheiro do furto foi usado para despesas diárias e para jogar nos casinos. O arguido foi acusado pelo crime de furto de valor elevado e o caso foi transferido ontem para o Ministério Público para investigação mais aprofundada.

Luís Hanyu

***

Sete veículos apreendidos por violarem regulamentos de tráfego

Seis motos e uma camionete foram apreendidos pelas autoridades por estarem a violar os regulamentos de tráfego, segundo o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), citado pelo jornal Macau Daily. Entre a noite de segunda-feira e a manhã de terça-feira, os agentes do CPSP interceptaram e revistaram motos eléctricas na Avenida de Sidónio Pais, na Rua de Lotus na Taipa e em Coloane, na Estrada Nova de Hac Sá, por suspeitas de modificação ilegal. Após a inspecção foi verificado que o ruido dos tubos de escape excediam os padrões legais, tendo ainda sido verificado que os pneus tinham uma dimensão diferente daquela que constava no registo. Para além disso, a documentação também não coincidia com o veiculo em questão. O CPSP interceptou também uma camionete cuja carga excedia o limite legal. Os motoristas foram acusados pela polícia e os veículos envolvidos foram remetidos ao departamento competente para processamento.