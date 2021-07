André Cheong defende critérios da CAEAL para a exclusão de candidatos

André Cheong

Ontem, à margem da reunião plenária da Assembleia Legislativa (AL), André Cheong comentou a desqualificação de 21 candidatos às eleições legislativas. O secretário para a Administração e Justiça defendeu os sete critérios apresentados pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) e acrescentou que a exigência deve ser mais alta para os deputados.

André Cheong, secretário para a Administração e Justiça, diz apoiar a decisão da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), que desqualificou 21 candidatos às eleições legislativas sob o pretexto de não serem fiéis à RAEM e não defenderem a Lei Básica.

“Apoio a decisão da comissão”, disse André Cheong à margem da reunião plenária de ontem da Assembleia Legislativa (AL). “Acho que a comissão só está a cumprir o dever que a lei lhe concede”, acrescentou o governante.

A CAEAL apresentou, na terça-feira, sete critérios que os candidatos a deputados têm de cumprir. Segundo estes critérios, os deputados não podem questionar a liderança do Partido Comunista da China e devem salvaguardar a unidade nacional, por exemplo.

Questionado sobre a razão pela qual estes critérios não estão espelhados na lei, André Cheong explicou que os critérios gerais para os candidatos já estão estipulados na lei eleitoral. “A lei só estipula os princípios para ser candidato a deputado; para os critérios concretos tem de ser feito pela entidade competente que é a comissão”, lembrou. “Creio que agora o que a comissão está a fazer é a selecção, de acordo com a lei”, disse.

Os jornalistas perguntaram também se esta decisão não poderia ser vista como uma privação do direito de ser eleito, plasmado na Lei Básica. André Cheong limitou-se a dizer que esta “é uma decisão da comissão e os interessados podem, no prazo indicado na lei, apresentar reclamação”. Além disso, “se eventualmente o interessado continuar a não concordar com a decisão da comissão, podem os interessados recorrer ao Tribunal de Última Instância”.

O secretário considerou também que os sete critérios não foram anunciados pela CAEAL tarde demais e sublinhou que os critérios não se sobrepõem nem à lei eleitoral nem à Lei Básica. André Cheong frisou ainda que a exigência para os deputados deve ser mais alta. “Se quiser ser político, a sua qualidade, personalidade ou pensamento têm uma exigência mais alta”, concluiu.

Há uma semana, recorde-se, a CAEAL afastou 21 candidatos às eleições legislativas de 21 de Setembro. Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, disse que, “conforme factos comprovados”, estes 21 candidatos “não defendem a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China ou não são fiéis à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China”.

A situação gerou controvérsia e a CAEAL organizou uma nova conferência de imprensa na terça-feira para clarificar os sete critérios essenciais para os candidatos. “Críticas contra o Partido Comunista da China ou a prática de qualquer acto que pretenda atacar ou derrubar o partido” são actos que mostram que o candidato “não defende e não é fiel à Lei Básica e à RAEM”, logo, não está apto a ser deputado à AL, indicou na altura Tong Hio Fong.