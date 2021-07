Taça do Mundo de GT pode voltar ao Circuito da Guia

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID), disse ontem que a Taça do Mundo de GT poderá voltar este ano a Macau se as condições epidémicas o permitirem, noticiou ontem a Rádio Macau.

O Conselho Mundial da FIA anunciou em comunicado que a prova poderia ser realizada no Circuito da Guia, no âmbito do 68.º Grande Prémio de Macau, desde que houvesse uma flexibilização nas actuais restrições de entrada de estrangeiros no território.

Pun Weng Kun disse que há vontade de ambas as partes, mas que Macau não se pode comprometer com as exigências da FIA para que haja uma resposta definitiva até 31 de Agosto. “Temos comunicado continuamente com a FIA [Federação do Desporto Automóvel] e eles também querem que a Taça Mundial de GTs continue a ser em Macau. Dizemos também que será bem-vinda de continuar a ser organizada em Macau. Esta é a intenção das duas partes. Agora, a decisão final depende da situação da COVID-19. Temos sempre que seguir as directrizes da direcção dos Serviços de Saúde”, disse o presidente do ID, citado pela Rádio Macau.

No ano passado, recorde-se, a Taça do Mundo esteve marcada para Macau no calendário internacional em 2020, mas foi cancelada devido às restrições provocadas pela pandemia.

Pun Weng Kun falou à margem da cerimónia de apresentação do FIBA 3x3Masters de Macau, um torneio de basquetebol de rua que vai trazer ao território, em Outubro, 250 equipas das cidades da Grande Baía. É a primeira vez que este evento se realiza em Macau, e será aberto às equipas de 11 cidades da Grande Baía. O vencedor poderá participar directamente na FIBA 3X3 Mestres de Macau e obterá o prémio pecuniário de 100 mil patacas. O evento estabelece 250 vagas para equipas interessadas, com início de inscrição a partir do dia 16 de Agosto.

O objectivo do evento, indica o ID, é “contribuir para a elevação do nível local de basquetebol de 3X3 através desta competição, divulgar o intercâmbio do desporto das cidades de Grande Baía e desenvolvendo o desporto e turismo de Macau”.