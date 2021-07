Sulu Sou nega e considera difamatórias acusações de jornais pró-Pequim

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Jornais pró-Pequim acusaram candidatos pró-democracia excluídos das eleições de Macau de ligações a movimentos independentistas de Taiwan e Hong Kong, afirmando que terão frequentado campos de treino organizados pela CIA, os serviços secretos norte-americanos. Sulu Sou considerou as acusações difamatórias, enquanto Ng Kuok Cheong ironizou com o tamanho do processo e a “eficiência” com que as provas contra si foram obtidas. Scott Chiang, por sua vez, também negou ter participado em treinos organizados pela CIA, em Taiwan.

O diário Hong Kong Commercial Daily, detido pelo Estado chinês, escreveu na terça-feira que o motivo do afastamento do deputado Sulu Sou e do ex-deputado Scott Chiang das eleições legislativas em Macau terá sido a sua alegada participação num “treino de ‘revolução colorida’ [alegadamente para instigar sublevações contra governos anti-americanos] da CIA e da Agência Militar de Informações de Taiwan, em Abril de 2014”.

O jornal pró-Pequim Sing Tao Daily também escreveu que os dois políticos de Macau são “suspeitos de ligações anti-China”, afirmando que Sulu Sou participou em 2013 e 2014 num “campo de treino para jovens líderes”, em Taiwan, “tal como Scott Chiang”.

Segundo o jornal pró-governamental de Hong Kong, no curso participaram, “ao longo dos anos”, activistas pró-democracia da antiga colónia britânica, como Joshua Wong e Nathan Law. O jornal afirmou ainda que Sulu Sou teria “viajado várias vezes para Hong Kong” para apoiar candidatos pró-democracia nas eleições incluindo Wong, em 2016.

Sulu Sou negou ontem as acusações de jornais pró-Pequim de , apelidando-as de difamatórias, de jornais pró-Pequim de que estaria ligado a movimentos independentistas e que teria frequentado campos de treino organizados pela CIA.

O deputado falou “como membro da Assembleia Legislativa da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, para além de apoiar a Constituição da República Popular da China e a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, e ser leal à República Popular da China e à sua Região Administrativa Especial de Macau”. “Nunca recebi qualquer formação para a secessão do país de quaisquer entidades estrangeiras, nunca contactei ninguém para defender a divisão do país ou opor-me à liderança do Partido Comunista Chinês, e nunca participei em quaisquer campanhas eleitorais ou atividades violentas no estrangeiro”, afirmou.

Em resposta às “falsas acusações feitas por meios de comunicação social específicos”, Sulu Sou disse que o estão a tentar difamar de forma organizada nos últimos dias.

Scott Chiang, líder da associação Próspero Macau Democrático, negou também ter participado em treinos organizados pela CIA, em Taiwan. “Eu costumava participar num evento em Taipé [capital de Taiwan] com o Sulu Sou, mas não era um treino, era uma conferência académica. Apresentei o tema do ‘Desenvolvimento Económico de Macau’ e do ‘Desenvolvimento Democrático de Macau’, enquanto Sulu Sou apresentou outros tópicos, mas não vi pessoas da CIA ou da MIA [Agência Militar de Informações, na sigla em inglês] de Taiwan, nem se trata de uma formação anticomunista”, assegurou o ex-deputado.

Do processo que fundamenta o seu afastamento, que só obteve quando se dirigiu ao departamento governamental competente, constam alegações de secessão e “conluio com países e forças estrangeiras”, disse à Lusa. O documento, com centenas de páginas, inclui encontros de “há 10 e 20 anos”, “comentários ‘online’” e ‘screen shots’ de “notícias partilhadas” nas redes sociais, incluindo sobre Hong Kong, um volume de alegações “impossível de contar, porque há demasiadas”, frisou o político pró-democracia. “Nesta altura, sei que é inútil argumentar com eles [autoridades]. Como tenho o direito de recorrer, recorrerei para o Tribunal de Última Instância”, acrescentou.

O deputado António Ng Kuok Cheong, um dos mais antigos parlamentares no território, eleito pela primeira vez em 1992 ironizou, numa publicação na rede social Facebook, com o tamanho do processo e a “eficiência” com que as provas contra si foram obtidas.

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL), recorde-se, excluiu cinco listas e 20 candidatos das eleições para a Assembleia Legislativa (AL) agendadas para 12 de Setembro, 15 dos quais associados ao campo pró-democrata por não serem “fiéis” a Macau.

Na segunda-feira, o presidente da CAEAL, Tong Hio Fong, divulgou sete critérios usados para decidir se os candidatos são elegíveis, incluindo o apoio ao Partido Comunista Chinês, mas recusou revelar quais as violações de que foram acusados os concorrentes afastados. As três listas do campo democrata prometeram no sábado levar o caso até ao Tribunal de Última Instância.

Na segunda-feira, o Governo de Macau apoiou a decisão da CAEAL e disse que “o facto de alguns participantes não serem elegíveis não afecta os direitos fundamentais dos residentes de Macau nos termos da lei, nem a liberdade de expressão dos mesmos”. Também Pequim, através do Gabinete de Ligação e Gabinete para os Assuntos de Macau e Hong Kong do Conselho de Estado, já veio demonstrar o total apoio a esta decisão.

Lusa