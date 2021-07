Restaurante Fernando está de pedra e cal, garante proprietário

Têm surgido rumores nas redes sociais sobre um possível encerramento do icónico restaurante português situado na praia de Hac-Sá, devido a questões de licenciamentos, bem como a supostos planos do Executivo para aquela zona. Fernando Gomes, proprietário do espaço, desconhece problemas e assume que se o Governo quiser o terreno, “tem a faca e o queijo na mão”, bastando para isso avisar com três meses de antecedência.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Têm surgido, nos últimos tempos, rumores de que o restaurante Fernando situado na praia de Hac-Sá, em Coloane, iria fechar portas por exigência do Governo. A razão, dizem os mesmos rumores, prende-se com o facto de o espaço estar a funcionar sem a devida licença de ocupação há diversos anos, assim como os planos do Executivo para a construção de um parque no local. “É muito fácil alguém fazer uma cama para os outros se deitarem”, começou por dizer, em tom irónico, o proprietário ao PONTO FINAL.

Para Fernando Gomes, natural da ilha do Pico, nos Açores, “há sempre alguém que gosta de lançar uma campanha para denegrir os outros, sabe-se lá porquê”. “Algum empregado que não gosta de nós, alguém ressabiado pelo sucesso dos outros, não sei, mas, de quando em vez, isso acontece.”

Aberto ao público desde 1986, ainda com o território sob Administração Portuguesa, o Fernando é muito provavelmente um dos restaurantes portugueses mais conhecidos de Macau. Apesar das dificuldades dos últimos tempos, nem mesmo a pandemia retirou a boa disposição ao seu proprietário. “De facto, o que me apraz dizer é que as redes sociais sabem de coisas que, nem o Governo, nem eu, sabemos”, afirmou o açoriano ao nosso jornal, sugerindo que se fale com o Governo, “pois é a entidade mais bem colocada” para responder à questão.

O proprietário desabafa que não entende porque, de tempos em tempos, surgem estas coisas. “A realidade, repare, está muito longe daquilo que me questiona. Acredito que as pessoas estejam a confundir com alguma coisa que esteja muito perto de mim. Andam a cobiçar aquilo, é o que é. Deixa-os cobiçar”, notou Fernando Gomes, aludindo ao facto de que o rumor deve ser dirigido a outro restaurante da zona e não o dele.

“Por acaso, hoje você já é a terceira pessoa que me liga a questionar esta parvoeira. Até de Hong Kong, onde tenho muitos clientes e amigos, me telefonaram. Mas garanto que está tudo ok comigo e com o meu restaurante, apesar de, neste momento, ter apenas 25% dos clientes que normalmente tenho”, assumiu o proprietário.

Há muito que turistas e locais escolhem este restaurante na praia de Hac-Sá para almoçar ou jantar, ou até simplesmente ir beber uma cerveja na sua esplanada pitoresca, enquanto se joga um jogo de matrecos. Fernando não se vê “para sempre” no local e refere que “tudo depende do Governo, que tem a faca e o queijo na mão”. “Estou de consciência muito tranquila. Pago as taxas todas. Aliás, na porta do restaurante estão afixados os comprovativos de pagamentos dos últimos anos, desde 2018. O Governo, se quiser, é só avisar com três meses e eu vou embora. É tão fácil, por isso, nem entendo toda esta conversa”, explicou.

Por isso, o afamado frango no churrasco, assim como as sardinhas assadas ou o bacalhau na brasa vão continuar a ser servidos nas mesas do Fernando, em Hac-Sá, garante o seu proprietário. “Gentinha ruim e, por vezes, até inocente lança este tipo de rumores, que parecem verdades, mas não são. Eu continuo aqui para servir os meus clientes”, garantiu Fernando Gomes.

Questionada sobre se haveria alguma irregularidade com o pagamento de taxas por parte do restaurante Fernando e do seu proprietário, a Direcção dos Serviços de Finanças (DSF) respondeu que “não divulga informações de contribuintes por questões de privacidade”, acrescentando que também “não é a autoridade competente para falar sobre licenças de ocupação”. Até ao fecho desta edição, a Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) não respondeu às nossas questões.