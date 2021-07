Quatro detidos por suspeita de burla no valor total de cerca de 1,4 milhões dólares

FOTOGRAFIA: PJ

Três homens e uma mulher foram detidos por terem, alegadamente, burlado um turista da China Continental em cerca de 1,4 milhões de dólares de Hong Kong. Um dos homens, que tinha fugido para o interior da China, foi entregue ontem pelas autoridades de Zhuhai às de Macau.

Dois homens e uma mulher, residentes da China continental, com idades compreendidas entre 25 e 49 anos, e um homem residente de Macau foram detidos pela suspeita de terem realizado uma burla de valor consideravelmente elevado, indicou ontem a Polícia Judiciária (PJ). O montante envolvido no caso foi de cerca de 1,4 milhões dólares de Hong Kong.

De acordo com a PJ, no dia 8 de Julho, a vítima foi a um casino para jogar e conheceu o primeiro suspeito, que é um residente de Macau. Depois disso, o homem apresentou a vítima a uma outra pessoa, considerada como o principal suspeito no caso. O segundo arguido sugeriu que jogassem juntos, e as duas partes deram, cada uma, um milhão de dólares de Hong Kong. Os jogadores poderiam obter 42,5% dos ganhos do jogo, no entanto, teriam de pagar 42,5% das perdas totais, no caso de algum dos jogadores perder.

A vítima aceitou e começou a jogar em parceria com o homem. No entanto, durante o jogo, quando os prejuízos do suspeito chegaram a mais de 900 mil dólares de Hong Kong, o suspeito parou de jogar e disse à vítima que tinha de sair do casino, mas que iria voltar em breve. Porém, depois de algum tempo, a vítima recebeu um telefonema do casino para pedir que fossem pagas as dívidas. Assim, a vítima descobriu que o suspeito já tinha depositado as fichas restantes na sua própria conta da sala VIP e não pagou os 42,5% à vítima, correspondente a cerca de 392 mil dólares de Hong Kong, conforme acordado. Nessa altura, a vítima suspeitou que tinha sido enganada e saiu do casino para procurar o parceiro.

Mais tarde no mesmo dia, a vítima encontrou o homem e outros dois suspeitos, que já tinham retirado um milhão de dólares de Hong Kong da conta do segundo suspeito, e estavam a sair do casino. A vítima, então, interceptou os três suspeitos e pediu ajuda à polícia. Os agentes levaram os suspeitos e a vítima para esquadra para interrogatório.

Após a investigação, as autoridades verificaram que o primeiro suspeito envolvido no caso, residente de Macau, apresentou a vítima a três suspeitos do interior da China para jogarem juntos e, em seguida, fugiu para o continente. De acordo com a polícia, no fim de semana passado, com a assistência da polícia de Zhuhai, a PJ deteve o suspeito em Hengqin, e foi transferido ontem para Macau através das Portas do Cerco. Os suspeitos foram acusados pelo crime de burla de valor consideravelmente elevado e foram transferidos para o Ministério Público (MP) para investigação mais aprofundada.

Dois detidos por suspeita de falsificar código de saúde e violar regras contra epidemia

Um homem de 49 anos, residente da China continental, desempregado, foi detido por suspeitas de falsificar o código de saúde para ajudar uma mulher a passar a fronteira, segundo indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP). A polícia verificou que havia outra suspeita, uma mulher de 33 anos, residente do interior da China, que foi detida por ter violado as regras contra a epidemia. De acordo com as autoridades, na passada terça-feira, a mulher conheceu o primeiro suspeito perto da Praça das Portas do Cerco. Como a mulher queria ir para aeroporto de Zhuhai, o suspeito sugeriu apanharem um táxi. Na entrada do Posto de Migração, a mulher apresentou ao segurança um certificado de teste de ácido nucleico em papel datado de 4 de Julho. Porém, como o certificado já não estava válido, o segurança disse à mulher que ela teria de fazer um novo teste de ácido nucleico ou não poderia sair de Macau. Como não poderiam passar, os dois suspeitos tiveram de sair do posto. No entanto, cerca de meia hora depois, os dois voltaram e a mulher mostrou ao segurança o seu Código de Saúde de Macau com resultado negativo no seu telemóvel. Como a situação era suspeita, o segurança levou as duas pessoas ao posto de controlo dos Serviço de Saúde para investigação, onde se verificou que o nome, número do certificado e data de nascimento registados no código de saúde não eram dados da mulher. Depois do interrogatório, a mulher confessou que tinha comprado o código falso ao homem com 800 dólares de Hong Kong. O caso envolve o crime de falsificação informática e violação de medidas de prevenção da epidemia, portanto, foi transferido para a Polícia Judiciária.