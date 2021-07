Lisboeta abre portas, parcialmente, com atracções radicais e um mercado nocturno

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Empreendimento será inaugurado no próximo sábado e aposta em duas visões distintas de Macau: a revivalista e a futurista. O hotel, inspirado no icónico Hotel Estoril, terá 820 quartos, mas actualmente serve de local de observação médica requisitado pelos Serviços de Saúde.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O Lisboeta, situado no Cotai, já a postos para abrir portas, mesmo que de forma parcial, no próximo sábado, dia 17 de Julho.

O novo espaço, um empreendimento de Angela Leong e construído ao lado do Grand Lisboa Palace da SJM, terá uma oferta variada de lojas e ainda restaurantes, assim como dois pontos de interesse com desportos radicais e um mercado nocturno, para além de áreas hoteleiras, actualmente destinadas a espaço de quarentena emprestadas às autoridades sanitárias locais.

A partir de sábado, a população pode ir já conhecer as três principais atracções: o GoAirborne Indoor SkyDiving, a “primeira experiência de paraquedismo indoor em Macau”, uma tirolesa de 388 metros de comprimento e 60 metros de altura chamada ZIPCITY e, ainda, um mercado nocturno com petiscos e outros itens junto ao Palácio de Macau, uma réplica do histórico casino flutuante de Stanley Ho que anteriormente funcionava no território.

Estas três atracções principais estarão abertas de quinta-feira a domingo, sendo que o GoAirborne e a ZIPCITY funcionam das 14h às 22h, e o mercado noturno das 17h às 22h, revelou à comunicação social durante uma visita ao empreendimento, o promotor imobiliário Macau Theme Park And Resort (MTPR).

O GoAirborne Indoor SkyDiving é a primeira instalação de paraquedismo indoor da cidade, com um túnel de vidro com quatro metros de diâmetro e 15 metros de altura para simular uma experiência de voo. Há diversos preços e pacotes para a atracção que podem ir das 799 às 58 mil patacas. A partir dos quatro anos, uma experiência de voo tem a duração de 90 segundos. Contudo, pacotes diferentes oferecem uma experiência mais prolongada.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

A ZIPCITY, descrita como a primeira tirolesa urbana da zona da Ásia Pacífico, é uma instalação com 388 metros de comprimento e 60 metros de altura, ligando duas torres e proporcionando uma vista panorâmica do Cotai.

O empreendimento, que custou cerca de cinco mil milhões de patacas, procurará proporcionar aos visitantes duas experiências distintas: uma mais retrospectiva, com itens relacionados com a Macau dos anos de 1960, e uma visão futurística, onde se pode alvitrar uma possível visão de futuro para o território.

Lisboeta apresenta elementos inspirados em edifícios icónicos locais, como o Hotel Estoril, onde até uma réplica do mural de Oséo Acconci aparece em grande plano, a pontuar o hotel de 12 andares presente na propriedade. O casino flutuante Palácio de Macau – que apareceu num filme de James Bond – e o Hotel Central também são lembrados no empreendimento através de réplicas ou semi-réplicas. Destaque para a existência de uma antiga rua de Macau onde existem, entre outros, elementos do Canídromo Yat Yuen ou ainda do antigo hotel Jai-Alai, bem como um restaurante de noodles.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

O Macau Theme Park and Resorts Limited é dirigido por Arnaldo Ho, filho do malogrado magnata Stanley Ho e da deputada Angela Leong.

Em Agosto de 2020, o Lisboeta obteve a licença de hotel de quatro estrelas dada pela Direcção dos Serviços de Turismo (DST). O empreendimento também já tem vários restaurantes licenciados. O hotel propriamente dito contará ainda com 820 quartos. É esperada ainda a abertura de diversas salas de cinema – IMAX, MX4D e salas VIP geridas pela Emperor Cinemas -, uma pista interior para kartings eléctricos e um espaço para eventos ao ar livre.

Ainda não se sabe se o jogo chegará até ao Lisboeta. A MTPR não confirmou, mas Ambrose So, executivo da SJM, admitiu essa possibilidade em 2019.