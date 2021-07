DSEDJ vai estabelecer canais de comunicação com escolas para “equilibrar” procura e oferta de vagas

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

Em resposta a uma interpelação escrita da deputada Ella Lei, o director da DSEDJ assegurou que o preenchimento das vagas escolares será feito após uma comunicação com os estabelecimentos de ensino mediante determinados factores para “equilibrar a procura e a oferta”. Sobre o número de escolas que ainda operam em pódios de edifícios, Lou Pak Sang admitiu que 11 casos estão a ser acompanhados pela DSEDJ e que numa destas escolas as obras de ampliação devem ser concluídas no final do ano.

Eduardo Santiago

O director dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ), Lou Pak Sang, assegurou que o Governo pretende “acelerar” a implementação do plano de intervenção urbanística no terreno do antigo canídromo Yat Yuen e assinalou que foi proposta a criação de uma zona de equipamentos de utilização colectiva para esses terrenos no Plano Director da RAEM (2020-2040), nomeadamente a construção de escolas, hospitais ou pavilhões desportivos. A resposta do director da DSEDJ surge na sequência de uma interpelação escrita de Ella Lei a 4 de Junho sobre a necessidade de optimização do ambiente de ensino e os planos do Executivo para a utilização do terreno do antigo canídromo.

“O Governo afirmou que o local original do Canídromo tinha de ser alvo de estudos depois da divulgação do plano director urbanístico. No entanto, tendo em conta que a sociedade concorda, basicamente, com o projecto original do Canídromo, e que o sector da educação espera que o ambiente de ensino possa ser optimizado com a maior brevidade possível, melhorando o ambiente de aprendizagem dos alunos que têm aulas em pódios, o Governo deve reiniciar, o mais rapidamente possível, o planeamento e utilização do terreno do Canídromo. Vai fazê-lo?”, questionou a deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM).

Na resposta à deputada, Lou Pak Sang frisou que a “DSSOPT já concluiu e divulgou o Estudo do Plano de Intervenção Urbanística e Aproveitamento do Terreno onde actualmente se encontra o Canídromo Yat Yuen” e que no projecto do Plano Director da RAEM (2020-2040) foi “proposto que aí seja criada uma zona de equipamentos de utilização colectiva”.

“No futuro, a DSSOPT irá, em articulação com o Plano Director e as exigências dos serviços competentes no âmbito do aproveitamento do terreno, acelerar a implementação do respectivo plano de distribuição dos equipamentos de utilização colectiva, promovendo o início da sua construção”.

Segundo Lou Pak Sang, o Governo permanece “atento ao desenvolvimento global do sistema escolar do ensino não superior” e empenhado no aperfeiçoamento do seu ambiente pedagógico. “A DSEDJ mantém uma estreita comunicação com as entidades titulares e os responsáveis das escolas, com vista a implementar, de forma ordenada, os diversos trabalhos para a melhoria do ambiente de ensino, discutir soluções adequadas e proporcionar uma educação de melhor qualidade, em articulação com o planeamento e o desenvolvimento urbanísticos gerais.

Na interpelação enviada ao Governo no início do mês passado, Ella Lei questionou também quantas escolas continuam instaladas em pódios de edifícios. “Até ao momento, quantas escolas instaladas em pódios de edifícios ainda não viram a sua situação resolvida? Qual é o ponto de situação dos trabalhos relativos ao aproveitamento de terrenos para a construção de escolas?”.

Conforme a resposta do director da DSEDJ são acompanhados 11 casos em 2021. “Actualmente, encontram-se a ser acompanhados os casos de 11 escolas que se localizam em pódios de edifícios. Uma destas escolas encontra-se em obras de ampliação, prevendo-se a sua conclusão no final de 2021. Foi também concedido um terreno a outra daquelas escolas, em que decorrem as obras de construção das suas novas instalações”, disse Lou Pak Sang.

Outra das preocupações levantadas por Ella Lei junto do Governo foi o número de vagas escolares em Macau, e a eventual falta de instalações escolares no futuro. “Devido ao aumento da taxa de natalidade entre 2010 e 2014, as vagas escolares necessárias situam-se no ensino primário, prevendo-se que, nos próximos anos, o pico seja no ensino secundário. De acordo com o actual planeamento, o sector educativo tem tempo suficiente para optimizar e construir instalações escolares para dar resposta às necessidades de vagas do ensino secundário nos próximos anos?”, inquiriu a deputada.

Neste ponto, o representante do Governo assegurou que a DSEDJ “comunica com as escolas, analisa o planeamento global das mesmas e define projectos para responder às futuras necessidades de desenvolvimento da flexibilidade das políticas do ensino em turmas reduzidas, aumento da taxa de utilização dos espaços escolares, planeamento da melhoria do ambiente pedagógico, tratamento prioritário dos problemas dos edifícios escolares que se localizam em pódios de edifícios, etc, para equilibrar a procura e a oferta de vagas”. Além disso, Lou Pak Sang frisou também que os serviços de educação vão continuar a “proceder à comparação entre o número de alunos e a oferta de vagas escolares no futuro em articulação com o bom uso do erário público e dos recursos educativos do Governo da RAEM, não alargando, cegamente, o sistema educativo e garantindo o direito de acesso escolar das crianças em idade escolar, combinando os factores diferenciais como condições dos edifícios escolares e os destinatários de admissão”.