Desenvolvimento urbano de Macau reúne especialistas em seminário sobre arquitectura de património

O valor cultural dos edifícios históricos de Macau e o desenvolvimento arquitectónico e urbano da cidade, desde o século XVI, vão estar em discussão num seminário organizado pelo Albergue SCM nos próximos dias 17 e 24 de Julho. No seminário “Architectural Design in a Historic Environment”, o arquitecto André Lui irá apresentar vários exemplos de intervenção arquitectónica na cidade e lançar ideias para uma discussão entre especialistas sobre vários edifícios de Macau do final do século XX.

A Associação de Arquitectos de Macau (AAM) e o Albergue Santa Casa da Misericórdia (SCM) organizam, no próximo sábado, um seminário para arquitectos e engenheiros para discutir a importância do desenvolvimento urbano e arquitectónico de Macau desde o século XVI. O seminário ficará ao cargo do arquitecto André Lui, que irá abordar as características e valor cultural do estilo chinês e ocidental em diversos edifícios históricos de Macau da década de 80 e 90 e o respectivo contexto histórico com o enquadramento urbanístico da cidade.

“O seminário é destinado principalmente a arquitectos e engenheiros locais no âmbito de formação de desenvolvimento profissional contínuo”, começou por dizer André Lui ao PONTO FINAL, acrescentando depois que o conteúdo do seminário é “concentrado num ensaio de arquitectura ou projecto no âmbito do contexto histórico” de Macau.

Segundo o arquitecto, a primeira parte do seminário será para “explicar um pouco, em resumo, o desenvolvimento da cidade de Macau desde o século XVI” e para “mostrar como se deu este desenvolvimento urbano”, e assim demonstrar a importância da cidade de Macau, “principalmente na parte antiga e todo o seu contexto histórico e textura urbanística”.

Para além disso, André Lui irá “explicar, ou compartilhar, um pouco sobre algumas características de arquitectura tradicional, tanto da parte de edifícios ocidentais como de edifícios orientais”, para depois apresentar uma “intervenção com alguns projectos no contexto histórico ou na envolvente histórica”. “Vou introduzir alguns casos de alguns projectos feitos em Macau durante a década de 80 e a década de 90, incluindo alguns projectos do arquitecto Manuel Vicente, Carlos Marreiros, entre outros. E depois vou também ver alguns casos na Europa, por exemplo, o alteamento do Museu do Louvre, em Paris, feito pelo arquitecto Pei, entre outros projectos feitos em França”, adiantou o arquitecto André Lui, acrescentando depois que serão abordados edifícios como o Centro de Saúde do Tap Seac, o Arquivo de Macau, o Museu Marítimo de Macau e alguns projectos do arquitecto Bruno Soares, nomeadamente a remodelação do edifício do BNU.

Na opinião do arquitecto, este seminário pode servir para “mostrar um pouco a importância histórica da cidade de Macau” a um conjunto de arquitectos e engenheiros locais, e sensibilizar os especialistas para a importância da preservação do património arquitectónico singular de Macau em intervenções futuras.

“[Este seminário] serve mais para criar um ambiente de intercâmbios de ideias. Conto que esta apresentação possa gerar um pouco de debate de troca de algumas ideias”, referiu André Lui, assinalando depois que, por vezes, um arquitecto deve “fazer alguma coisa contemporânea”, como no caso do arquitecto Pei no Museu do Louvre.

A segunda sessão do seminário está agendada para dia 24 de Julho no Hall D1 do Albergue SCM. Para os membros da Associação de Arquitectos de Macau o registo custa 300 patacas, enquanto que para o público em geral o preço será de 450 patacas, sendo que a data limite para a segunda sessão termina no dia 21 de Julho. As sessões decorrem entre as 14h30 e as 18h15.