Sulu Sou volta a destacar deficiências no sistema de responsabilidade dos titulares de altos cargos na RAEM

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Democrata relembra o caso do empréstimo à Viva Macau, que considera ser um “escândalo”, e nota ainda que as responsabilidades pelo que aconteceu no território durante a passagem do tufão Hato, em 2017, nunca foram verdadeiramente apuradas.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Desde há anos que, com alguma insistência, diversos deputados, principalmente dos campos da pró-democracia, têm vindo a pedir um maior grau de responsabilidade dos funcionários públicos e, em particular, dos titulares de altos cargos na RAEM.

O empréstimo de 200 milhões de patacas à Viva Macau ainda é tema de destaque para o deputado Sulu Sou. Em interpelação ao Governo, o democrata volta a lembrar que o empréstimo de auxílio à companhia de aviação foi feito “de forma ilegal” e, até hoje, ninguém foi chamado à liça por isso. Pouco ou nada se discutiu sobre o assunto e muito menos se decidiu sobre aquilo que considera serem questões importantes.

Sulu Sou defende que o empréstimo à Viva Macau “é um dos maiores escândalos da RAEM” e nem o relatório do Comissariado contra a Corrupção (CCAC) publicado sobre o assunto em Setembro do ano passado veio resolver o que quer que fosse sobre o assunto.

O documento revelou que não havia base legal para o enorme empréstimo concedido pelo Governo à Viva Macau. O então Chefe do Executivo Edmund Ho aprovou um empréstimo de 200 milhões de patacas e o então secretário para a Economia e Finanças, Francis Tam, acabou também por conceder um empréstimo de 10 milhões de patacas sob a autoridade de Ho. Os empréstimos em questão, refere Sulu Sou, foram “todos aprovados ilegalmente”.

A Viva Macau acabou por entrar em processo de falência e o Governo da RAEM sem conseguir recuperar o dinheiro emprestado.

Sulu Sou lembra, uma vez mais, este caso por considerar ser um caso típico “escandaloso” em que as falhas no sistema de responsabilização da RAEM prejudicam o interesse público.

O democrata pretende saber se a responsabilização de titulares de altos cargos continuará a ser questão para deixar passar ou se, efectivamente, alguém vai começar a assumir culpas por situações que não tenham corrido bem. Sulu Sou recorda o tufão Hato, de 2017, que fez 10 mortos e centenas de feridos no território, para além de avultados prejuízos.

Na altura, e depois da polémica que resultou com a demissão do director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau, Fong Soi Kun, no cargo ainda desde o tempo da Administração Portuguesa, o Governo liderado por Fernando Chui Sai On prometeu melhorar o sistema de responsabilização em resposta à indignação pública.

Pouco mais de um ano depois, em Novembro de 2018, as autoridades concluíram um relatório sobre como melhorar a disciplina dos funcionários e o sistema de aposentadoria.

No entanto, refere Sulu Sou, o actual Governo, liderado por Ho Iat Seng, revogou o conteúdo relevante, “declarando que se deveria ordenar de forma abrangente os direitos e obrigações dos funcionários e do sistema disciplinar”. O democrata pretende saber junto do Executivo quando é que pretende ser “formalmente implementada” a reforma do sistema de responsabilização dos altos funcionários, uma vez que considera que “muito pouco ou quase nada” tem sido feito nos últimos quatro anos em relação ao tema.

Sulu Sou volta novamente ao tema Viva Macau para notar que se verifica, em determinadas circunstâncias, que funcionários públicos são obrigados a pagar uma compensação à RAEM pela perda ou mau uso de finanças públicas. “O objectivo disto é incitá-los a desempenhar as suas funções em conformidade com a lei e evitar que infrinjam os direitos e interesses da espera pública”, escreveu Sulu Sou.

Na verdade, lembra o deputado, o relatório do CCAC revelou que “não há provas de que os altos cargos tenham pretendido obter vantagens indevidas para si próprios ou para terceiros ou causar prejuízos a terceiros”, pelo que não cometeram uma infracção ao abrigo do Código Penal em vigor. “Estará o Governo capaz de legislar para estipular que, em determinadas circunstâncias graves, o abuso de poder, a violação do dever, a negligência do dever, ou outra má conduta ou omissão por parte de um funcionário público no exercício das suas funções, que tenha consequências graves nas finanças públicas, no interesse público ou nos direitos do público?”, questiona o democrata.