Seis detidos por suspeita de roubos no valor total de mais de 920 mil patacas

Seis imigrantes ilegais do interior da China foram detidos por terem, alegadamente, realizado pelo menos seis roubos de valor elevado em várias zonas de Macau. A Polícia Judiciária divulgou que o valor total dos casos será superior a 920 mil patacas.

Seis homens, imigrantes ilegais da China Continental, com idades compreendidas entre 25 e 40 anos, foram detidos esta semana por suspeitas de terem realizado vários roubos de valor consideravelmente elevado, indicaram ontem as autoridades policiais em conferência de imprensa, acrescentando que o montante total envolvido é superior a 920 mil patacas.

No fim de semana passado, a polícia recebeu três denúncias de roubos em três habitações da Estrada Nordeste e Avenida Dr. Sun Yat-Sen na Taipa. Após investigação, foi verificado que nos três casos os suspeitos tinham escalado a parte exterior das residências da vítima pela parede, destruindo as janelas e entrando na casa para roubar. Segundo as autoridades, um total de 462,7 mil patacas foram roubadas nas três unidades. Após verificar a câmara de CCTV, o Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) identificou três suspeitos, e acabou por interceptá-los num hotel na madrugada de segunda-feira, tendo o caso sido transferido para a Polícia Judiciária (PJ) para dar seguimento.

No sábado passado, a PJ recebeu informação da dos Serviços de Alfândega de que haviam interceptado vários imigrantes ilegais de barco. Após a confirmação, a PJ identificou que quatro dos homens estavam envolvidos em pelo menos cinco casos de furto de valor elevado do mesmo tipo.

Entre eles, três suspeitos alegadamente tinham roubado três unidades na Taipa a 11 de Junho e 5 de Julho, respectivamente, escalando as paredes externas do prédio e quebrando as janelas. De acordo com a polícia, as três unidades tinham perdido bens no valor total de 447,4 mil patacas. O outro homem detido teria roubado duas residências de um prédio no centro de Macau a 23 de Dezembro de 2018, com um valor total de nove mil patacas.

Segundo a polícia, todos os seis suspeitos são da província de Guangxi, na China. Os suspeitos foram acusados de crime de furto de valor consideravelmente elevado e foram transferidos ontem para o Ministério Público (MP). As autoridades estão a investigar se pertencem ao mesmo grupo de actividade ilegal da China Continental.

Três filipinos detidos por suspeita de tráfico e consumo de droga

Dois homens e uma mulher, de cerca de 40 anos, trabalhadores não-residentes de nacionalidade filipina, foram detidos na segunda-feira por suspeitas de tráfico e consumo de drogas, de acordo com a PJ. As autoridades apreenderam cinco pacote de ICE, com o peso de 5,07 gramas, no valor de cerca de 15 mil patacas.

Na semana passada, a PJ recebeu informações sobre a alegada actividade ilegal de consumo de droga, tendo sido referido que um homem era suspeito de consumir drogas num bairro perto de Praça de Ponte e Horta. Na noite de segunda-feira, a polícia acabou por interceptar o suspeito por volta das 20h. Na altura de detenção, os agentes encontraram um pacote de ICE com a peso de 0,21 gramas na sua posse. Na sequência, a polícia foi à residência do suspeito para investigação, mas não foram encontrados mais material para consumo de droga.

Depois do interrogatório, o homem confessou que tinha consumido a droga e que tinha a comprado a outro homem por duas mil patacas por pacote. Além disso, as autoridades também identificaram um segundo suspeito, um homem filipino que alegadamente terá realizado actividades ilegais de tráfico de drogas no Bairro de San Kio, em Macau.

Mais tarde no mesmo dia, a PJ deteve o segundo suspeito na Rua de Braga. Segundo as autoridades, foram encontrados quatro pacotes de ICE na sua posse, com o peso total de 4,86 gramas. Depois disso, quando a polícia chegou à residência do segundo suspeito para fazer investigação, deteve uma terceira suspeita em casa. Foi também apreendido equipamento para o consumo de droga.

De acordo com a PJ, o primeiro suspeito confessou que tinha consumido droga e que tinha comprado estupefacientes ao segundo suspeito por várias vezes. O segundo suspeito tinha admitido que os objectos eram dele e disse ainda que queria vender a droga ao preço de duas mil patacas. Além disso, a mulher também tinha admitido que tinha consumido droga, mas negou participar nas actividades de tráfico.

Após a realização de testes ao consumo de droga, os três suspeitos acusaram positivo, tendo sido acusados pelo crime de consumo de drogas. O segundo e o terceiro suspeito também foram acusados pelo crime de tráfico de drogas e de estar na posse de equipamentos ilegais para consumir droga. O caso foi transferido ontem para o Ministério Público para investigação mais aprofundada.

Luís Hanyu