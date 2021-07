Receitas de jogo recuperam com melhoria da situação epidémica em Guangdong

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

No início de Julho, as receitas brutas da indústria do jogo de Macau aumentaram 16% em comparação com os últimos dias do mês de Junho. A recuperação, explica a consultora Sanford C. Bernstein, tem a ver com a melhoria da situação epidémica na província vizinha de Guangdong.

O número de casos de Covid-19 na província vizinha de Guangdong tem vindo a diminuir desde o início do mês e isso tem permitido a recuperação das receitas brutas de jogo das operadoras dos casinos de Macau. De acordo com a análise da consultora Sanford C. Bernstein, citada pelo portal Macau News Agency, as receitas brutas diárias do sector cresceram 16% entre 1 e 11 de Julho em comparação com a última semana de Junho.

Segundo a consultora, a média das receitas de jogo diárias foi, nos primeiros dias de Julho, de cerca de 244 milhões de patacas, o que, assinala a Macau News Agency, representa uma subida de 29% em relação à média do mês anterior.

“A melhoria das receitas de jogo deveu-se à diminuição dos casos de Covid-19 em Guangdong (o maior mercado do sector), o que tem feito com que haja uma recuperação das visitas desde o final de Junho. Macau eliminou as restrições de viagem para todos os visitantes de Guangdong, o que provavelmente vai reflectir uma forte recuperação das receitas de jogo no mês de Julho”, indicou a Sanford C. Bernstein na nota divulgada ontem.

Na primeira semana de Julho, as entradas e saídas diárias de Macau foram, em média, de 36.500, o que representa um aumento de 4% em comparação com a média de Junho. No entanto, ainda é menor em 36% fazendo a comparação com a média do mês de Maio.

A consultora diz prever que as receitas de jogo em Julho deste ano sejam metade das receitas de Julho de 2019, antes da pandemia. A Sanford C. Bernstein diz ainda que é esperado que uma recuperação mais sólida das receitas de jogo tenha início no final do Verão, “à medida que as restrições de viagem relacionadas com a Covid-19 comecem a diminuir”.

A Fitch Ratings também já tinha indicado que as receitas brutas do sector do jogo de Macau só vão voltar ao nível do registado antes da pandemia em 2024. Num relatório publicado pela agência na semana passada, analistas da consultora disseram que a demora na recuperação está ligada à lenta taxa de vacinação que se tem registado no território e às restrições nas viagens internacionais.

No cômputo geral, o sector do jogo em Macau teve em Junho as piores receitas de 2021, depois de em Maio os casinos terem registado o melhor resultado do ano, indicou a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos (DICJ) há duas semana. Em Junho, as operadoras arrecadaram 6,535 milhões de patacas, quando em Maio tinham contabilizado 10,445 milhões de patacas. Estes resultados coincidem com o decréscimo no número de visitantes, depois de ter sido identificado um surto comunitário de Covid-19 na província vizinha de Guangdong, que levou as autoridades de Macau a reforçarem as medidas de prevenção e as restrições fronteiriças.

No primeiro semestre do ano, o total de receita acumulada ficou-se pelos 49,023 milhões de patacas, quando em 2019, antes da pandemia, os casinos já tinham arrecadado quase o triplo. Ainda assim, a receita bruta do jogo subiu 45,4% em relação aos valores de 2020, ano de grande impacto da pandemia sobre a indústria do jogo.

O Governo de Macau prevê que este ano as receitas do jogo se vão fixar nos 130 mil milhões de patacas. Foi com este montante em mente que o Executivo definiu o orçamento para 2021.

A.V.