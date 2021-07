Ou Mun Kong foi a única lista que conseguiu voltar à luta

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Sufrágio directo está, para já, com 14 das primeiras 19 listas à corrida a um assento na Assembleia Legislativa de Macau. A Ou Mun Kong foi considerada pela CAEAL admitida, depois do seu conhecido líder Lee Sio Kuan ter abandonado o projecto. Governo apoia CAEAL no exercício das suas funções de acordo com a lei e garante que há liberdade de expressão no território.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Das seis listas de candidatura consideradas inelegíveis pela Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) na passada sexta-feira, apenas uma – Ou Mun Kong – conseguiu ontem ser admitida depois do cabeça-de-lista Lee Sio Kuan e segundo candidato Kuong Kai Nang terem abandonado a corrida, revelou ontem ao final da tarde a CAEAL através da afixação de edital.

Na sexta-feira, a CAEAL desqualificou 21 candidatos e seis listas que decidiram concorrer nas eleições legislativas deste ano, marcadas para 12 de Setembro, alegando que os candidatos em questão “não eram fiéis à RAEM”, depois de ter solicitado ajuda às autoridades policiais para investigar cada um deles.

Anteontem, depois de uma demonstração de inconformismo por parte de uma franja da sociedade, a comissão decidiu explicar aos jornalistas os critérios para tais desqualificações. “Críticas contra o Partido Comunista da China ou a prática de qualquer acto que pretenda atacar ou derrubar o partido”, referiu o presidente da CAEAL, Tong Hio Fong, são actos que não se coadunam com quem defende a RAEM e a Lei Básica. Para o juiz, são legíveis apenas os candidatos que “defendam sinceramente a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e sejam fiéis à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China”.

Ainda assim, a CAEAL optou por não divulgar quais os critérios que não foram cumpridos pelos deputados excluídos, dizendo que “não é conveniente divulgar” essas informações. Recorde-se que todos os candidatos da ala democrata foram afastados, inclusivamente deputados ainda em funções como é o caso do veterano Ng Kuok Cheong, cargo que assumiu em Setembro de 1992, e Sulu Sou, eleito em 2017.

A CAEAL sublinha que a Constituição da República Popular da China é a lei fundamental do Estado e é a base na feitura da Lei Básica, logo a defesa da Lei Básica implica necessariamente a defesa da Constituição e os princípios nela consagrados, nomeadamente o princípio “Um País, Dois Sistemas”, “Macau governado pelas suas gentes”, “alto grau de autonomia” e “a liderança do Partido Comunista Chinês”, entre outros, disse ainda o juiz Tong Hio Fong aos jornalistas.

Mas este processo de candidatura pode não terminar por aqui. Vários candidatos já solicitaram as provas em como não são fiéis à RAEM, sendo que está em cima da mesa uma eventual impugnação e, em última instância, interpor recurso ao Tribunal de Última Instância (TUI).

Governo apoia “firmemente” a CAEAL

A decisão da CAEAL recebeu, entretanto, “apoio firme do Governo da RAEM”. Numa nota de imprensa publica ao início da noite pelo Gabinete de Comunicação Social (GCS), “defender a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China e ser fiel à Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China, são os critérios fundamentais que os deputados da Assembleia Legislativa devem satisfazer”.

O Executivo liderado por Ho Iat Seng relembra que a função da CAEAL, de acordo com os poderes atribuídos pela lei, no que diz respeito à apreciação da habilitação dos participantes, “é a salvaguarda do interesse geral da RAEM, a defesa da ordem constitucional estabelecida pela Constituição e pela Lei Básica e ainda a implementação do princípio fundamental de Macau governado por patriotas”.

Em consideração final, o Governo considera ainda que “o facto de alguns participantes não serem elegíveis não afecta os direitos fundamentais dos residentes de Macau nos termos da lei, nem a liberdade de expressão dos mesmos, nem o seu direito de informação e fiscalização sobre a governação do governo”. “O governo da RAEM continuará a cumprir rigorosamente a Lei Básica e as leis de Macau, salvaguardando os direitos e interesses legítimos dos residentes, apoiando a CAEAL no exercício das suas funções de acordo com a lei, garantindo a implementação bem-sucedida, estável e duradoura do princípio ‘Um País, Dois Sistemas’ com características de Macau e mantendo a prosperidade e estabilidade de Macau, a longo prazo”.

____________

Gabinete de Ligação “apoia firmemente” decisão da CAEAL

O Gabinete de Ligação do Governo Central em Macau referiu ontem que “apoia firmemente” a decisão da Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) relativamente à desqualificação dos candidatos às eleições legislativas, considerando a decisão como uma “medida correcta”. Em comunicado, um porta-voz do Gabinete de Ligação frisa que a decisão da CAEAL vai de encontro ao princípio ‘Um País, Dois Sistemas’, que assegura que “Macau deve ser governado por patriotas”, e que se trata de um “princípio importante” que se aplica através da Lei Básica. “Os membros da Assembleia Legislativa da RAEM, como uma componente importante da estrutura política da região, devem ser patriotas empenhados. O princípio ‘patriotas que governam Macau’ deve ser implementado nas eleições legislativas, e os candidatos devem cumprir as normas dos patriotas”, sublinha o porta-voz. O Gabinete de Ligação acrescenta ainda que os candidatos que foram considerados inelegíveis para as eleições de acordo com a lei “não apoiam sinceramente a Lei Básica da Região Administrativa Especial de Macau” e “comprometem a fidelidade à Região”.