MGM e Associação de Hotéis de Macau co-organizam simpósio sobre talentos na Grande Baía

FOTOGRAFIA: MGM

A MGM juntou-se à Associação de Hotéis de Macau para acolher o simpósio “Desenvolvimento do Talento da Indústria Hoteleira na Área da Grande Baía” na 9ª Exposição Internacional de Viagens de Macau (MITE). Investigadores e responsáveis da indústria hoteleira de Macau e da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau foram convidados a partilhar os seus conhecimentos sobre as situações e tendências de desenvolvimento do talento da indústria hoteleira na região, informou a MGM num comunicado divulgado ontem.

Vários responsáveis partilharam as suas opiniões sobre o desenvolvimento de talentos na indústria hoteleira da Grande Baía com perspectivas da academia, indústria e outras áreas com mais de 120 participantes. Os académicos apresentaram os recursos actualmente disponíveis para o crescimento e desenvolvimento do talento hoteleiro na Grande Baía, incluindo “A Aliança para o Desenvolvimento de Macau na Base de Educação e Formação Turística da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, “Base de Educação e Formação Turística para a Área da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau”, “Sistema de Reconhecimento de Competências Ocupacionais de Macau (MORS)” e “Concurso MORS Gold Pin”.

Citada pelo comunicado da MGM, Wendy Yu, Vice-Presidente Executiva de Recursos Humanos da MGM, afirmou: ” Sendo uma empresa enraizada em Macau, a MGM reconhece verdadeiramente a importância do desenvolvimento de talentos para o crescimento da economia e da indústria hoteleira em Macau. No futuro, a MGM continuará a impulsionar a integração entre o meio académico e a indústria, bem como a ter mais interacções e intercâmbios com outros pares da indústria para contribuir no desenvolvimento do talento hoteleiro tanto para Macau como para a Grande Baía”.

Donald Li, Presidente Executivo da Associação de Gestão de Recursos Humanos de Guangdong, afirmou: “Cada uma das 11 cidades da Grande Baía tem a sua própria vantagem competitiva. Os talentos da indústria hoteleira nas cidades do continente têm capacidades avançadas na aplicação de tecnologias, enquanto que os talentos em Macau têm uma visão internacional inata”.