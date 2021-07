LMA junta elementos dos Rootz aos Tronicbeats para noite de improviso com música electrónica

O Live Music Association (LMA) recebe no próximo sábado o segundo concerto de 2021 inserido no Festival Arroz com a participação de membros da banda de Afrobeat e Reggae Rootz e elementos do grupo de música electrónica Tronicbeats. Entre as sonoridades electrónicas e a música ao vivo, o palco do LMA volta a promover talentos locais na procura de “uma sonoridade única e original”, indicou um dos organizadores do evento, Dickson Cheong.

O Festival Arroz regressa ao palco do LMA no próximo sábado com uma colaboração experimental entre a banda Rootz e elementos do grupo de música electrónica Tronicbeats. Da batida pop à sedução vertiginosa da música electrónica, acompanhada por guitarra e bateria, o segundo concerto do Festival Arroz prevê quase duas horas de música ao vivo com elementos de improviso e de ‘partilha’ de diferentes estilos musicais “na mesma tigela de arroz”.

O conceito surgiu na sequência de uma visita de Dickson Cheong ao Fabric London, um clube nocturno londrino pautado por noites longas de vários estilos musicais. “A primeira impressão que tive para esta colaboração musical foi quando testemunhei o ambiente do Fabric London em meados dos anos 2000, fiquei verdadeiramente atónito e espantado com a dinâmica e os grooves ali criados”, começou por dizer ao PONTO FINAL Dickson Cheong, um dos responsáveis criativos pelo projecto do Festival Arroz.

Questionado sobre o conceito destes eventos, Dickson Cheong explicou que a liberdade musical alcançada pelo improviso e fusão de vários géneros musicais diferentes enriquece a criatividade dos artistas em busca de uma sonoridade única. “Adoramos criar novas ideias através da exploração de novas possibilidades criadas através da colaboração entre artistas e grupos artísticos com várias dimensões [como os Tronicbeats]. E como acreditamos que a criatividade não tem fronteiras, o palco pode ser um bom local para uma confluência de ideias”, indicou Dickson Cheong, acrescentando depois que o público também faz parte da actuação musical. “Pretendemos proporcionar uma nova experiência de actuação musical ao vivo não só ao público, mas também aos próprios músicos, após algumas discussões concordámos com um determinado género musical a que gostaríamos de nos dedicar, como o Reggae, Jungle, Drum and Bass, Funk, Afrobeats, entre outros”.

Uma opinião partilhada por Betchy Barros, vocalista dos Rootz, que irá subir ao palco do LAM no próximo dia 17 de Julho. “[O Dickson] sugeriu que fizéssemos uma fusão de várias coisas ao mesmo tempo. Para mim, isso é uma coisa nova. Não sei que tipo de público é que vamos atrair, mas calculo que seja para pessoas que gostem mais de música electrónica do que outra coisa porque a noite vai ser quase baseada nesse estilo. Mas pelo que ele me explicou, o objectivo da noite é simplesmente sabermos que dá para misturar vários tipos de música num só. Vou estar a cantar uma música que é pop por cima de um beat electrónico. Vamos ter um baterista, um guitarrista e o evento será todo ao vivo, como uma sessão de improviso”, afirmou Betchy Barros ao PONTO FINAL, antes de revelar que irá tocar uma versão do tema “Do it like a dude” da artista Jesse J. “Vou cantar a letra por cima de um beat electrónico tocado pelos Tronicbeats, e por cima disso vai estar a tocar ainda um baterista e um guitarrista”, disse Betchy Barros.

Para além disso, a vocalista adiantou que será acompanhada por outro elemento dos Rootz. “De certeza que vamos tentar ver como é que as coisas funcionam, qual é que vai ser a resposta do público em relação àquilo que vamos fazer para depois vermos se fazemos mais alguma coisa no futuro. O Abel vai tocar músicas originais dele em que vou ajudá-lo com o coro e o refrão. Não vou cantar nenhuma música original minha porque a música electrónica não é muito a minha onda nem a minha zona de conforto. Por isso escolhi cantar covers para ser mais fácil. Será uma nova experiência tanto para mim como para o Abel, mas o objectivo é aprendermos alguma coisa com isso, e se tivermos que levar alguma coisa para o futuro seria óptimo”, concluiu.

A actuação dos Rootz com os Tronicbeats está agendada para as 22h00 do próximo sábado sendo, que bilhete de ingresso custa 180 patacas com direito a uma bebida.