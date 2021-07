Estudo de Chen Zhuo Yu sobre caligrafia chinesa em exposição na Fundação Rui Cunha

A Fundação Rui Cunha inaugura esta quarta-feira a exposição de caligrafia “Excepcional, Extraordinária e Única”, de Chen Zhuo Yu. A mostra da calígrafa de 17 anos conta com 21 peças baseadas na estela de Cao Quan ou na composição de Wang Xizhi “Sheng Jiao Xu”. O trabalho premiado pela artista natural de Cantão é classificado por antigos professores como sendo “perfeccionista” e “detalhado”.

Eduardo Santiago*

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A exposição de caligrafia “Excepcional, Extraordinária e Única” de Chen Zhuou vai ser inaugurada na galeria da Fundação Rui Cunha esta quarta-feira, às 15h00. A mostra, co-organizada pelo Instituto de Caligrafia de Macau, apresenta um total de 21 peças do trabalho da calígrafa de 17 anos.

Considerada uma aluna “prodígio” por vários mestres de caligrafia, Chen Zhuou começou por estudar caligrafia chinesa com Yang Shuwen, em Guangzhou, e mais tarde com Ouyang Zerong e Ma Teng quando imigrou para Macau com os pais.

Na galeria da Fundação Rui Cunha vão estar em exposição 21 peças da jovem artista premiada e com trabalho apresentado em Hong Kong, Panamá, Cantão, Foshan, Anhui, Xi’na ou Qufu. “Entre as obras agora expostas estão o escrito baseado na estela de Cao Quan, ou a composição do mestre Wang Xizhi ‘Sheng Jiao Xu’, que dá às pessoas a impressão de ser um modelo exemplar de caligrafia”, escreveu Ouyang Zerong, presidente fundador do Instituto de Caligrafia de Macau, sobre a artista na antevisão da inauguração da exposição.

Antes de estudar com Ouyang Zerong em Macau, Chen Zhuou trabalhou com a calígrafa Ma Teng que tratou da curadoria da exposição. “Eu ajudei-a a realizar esta exposição. Ela é uma estudante muito diligente, quieta, e tem um forte conhecimento da caligrafia chinesa. Estudou caligrafia por cerca de dois ou três anos comigo. Depois disso, apresentei-a a outro professor (Ouyang) porque ela queria aprender outro tipo de caligrafia. Recordo-me que tinha um amor profundo pela caligrafia chinesa e era muito persistente na procura pela perfeição. Era uma perfeccionista que se esforçava sempre ao máximo para fazer o melhor e presta sempre muita atenção a todos os detalhes das obras, incluindo a montagem da obra”, disse Ma Teng em declarações ao PONTO FINAL.

A composição do mestre Wang Xizhi “Sheng Jiao Xu” aborda a origem do budismo na Índia e a biografia do monge que introduziu este pensamento na China. Sobre o processo criativo da jovem artista, Ouyang Zerong recordou também a elevada maturidade de Chen Zhuou. “Chen Zhuo Yu aprendeu caligrafia comigo nos últimos anos. Eu observei a sua técnica ao longo do seu processo de aprendizagem e todo o seu progresso, o que me fez reconhecer que ela é muito ‘experiente’ no estudo da caligrafia. A chamada ‘compreensão’ é alcançada pelo alto grau de concentração e pela cuidadosa contemplação. Ela é capaz de compreender e inferir outros significados, até mesmo fazer correlações de vários significantes. Portanto, este é um nível extraordinário para qualquer outro adolescente da mesma idade”, indicou Ouyang Zerong.

Segundo a biografia da artista divulgada pela organização da exposição, Chen Zhuo Yu nasceu na cidade de Guangzhou, província de Guangdong, onde começou a estudar caligrafia chinesa aos 7 anos com o professor Yang Shuwen. Depois de imigrar para Macau, estudou caligrafia com Ma Teng e Ouyang Zerong e ganhou vários prémios em competições de caligrafia sendo que os seus trabalhos foram exibidos em diversas cidades na Ásia.

A exposição vai estar patente até ao dia 24 de Julho de 2021. A entrada é livre, mas sujeita a limitação de capacidade, de acordo com as recomendações de saúde implementadas pelas autoridades locais.

*com Luís Hanyu