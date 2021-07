Ella Lei pede esclarecimentos sobre custos de gestão das licenças para serviços 5G

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa interpelação escrita enviada ao Executivo, a deputada ligada à Federação das Associações de Operários de Macau (FAOM) questionou o modelo de gestão das licenças para os serviços 5G que será adoptado após o fim do contrato de concessão da CTM e qual o montante pago anualmente pela gestão dos bens licenciados. Ella Lei mostrou-se ainda preocupada com as dificuldades na construção de estações base para a rede 5G.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

A deputada Ella Lei entende que o Governo deve prestar esclarecimentos sobre que modelo de gestão será adoptado caso não seja renovado o contrato de concessão da CTM para os serviços 5G no final do ano. Na sua interpelação escrita enviada ao Governo, a deputada ligada à FAOM defendeu a introdução de medidas que assegurem “uma concorrência relativamente justa” entre operadores e que facilitem a redução de tarifas dos serviços de telecomunicações, nomeadamente dos serviços de 5G. Para além disso, Ella Lei quis saber o montante anual pago pelo Governo à CTM pela gestão das próprias licenças de comunicação.

Uma vez que os activos para concessão de licenças de telecomunicações pertencem ao Governo da RAEM, Ella Lei considerou que “deve haver um mecanismo e padrões de preços transparentes que permitam uma utilização justa por todos os operadores”.

“O contrato de Concessão do Serviço Público de Telecomunicações vai expirar no final deste ano. Como é que o Governo irá lidar com a gestão dos activos licenciados? A lista dos bens licenciados será tornada pública quando expirar? Embora o Governo tenha indicado que não irá excluir a renovação do contrato a curto prazo, irá assumir um papel de liderança no aluguer dos cabos de telecomunicações e assumir os encargos dos cabos destinados para Internet de modo a assegurar uma concorrência relativamente justa no sector das telecomunicações e promover a redução dos preços dos serviços de telecomunicações através da redução dos encargos?”, questionou Ella Lei numa interpelação escrita enviada ao Executivo no passado dia 7 de Julho.

Outra questão levantada pela deputada foi a monitorização da margem de lucro proveniente do aluguer das infraestruturas para telecomunicações. “Qual o montante anual pago pela comissão de gestão à CTM pela gestão dos seus bens licenciados? Quanto é que o Governo paga à CTM pela utilização dos seus próprios bens licenciados, tais como serviços de rede de telecomunicações? O Governo irá monitorizar a margem de lucro desses serviços?”, escreveu a deputada.

Por fim, Ella Lei pediu mais pormenores sobre as dificuldades do Governo na implementação de uma rede 5G em Macau e levantou várias questões sobre as tarifas que serão adoptadas no futuro. “As tarifas de serviço 5G estão intimamente relacionadas com os custos de investimento e infraestruturas dos operadores de telecomunicações. Se o Governo liberalizar o uso justo dos activos da concessão, as empresas poderão ser capazes de reduzir os trabalhos de escavação de estradas, o que acredito que poderá ajudar na redução de taxas. O licenciamento do 5G está iminente, mas perante as dificuldades na construção de estações base para a rede 5G quais os planos do Governo para a sua promoção? O Governo irá fazer referência à política do Governo Central de partilha de infra-estruturas de telecomunicações? Os operadores 5G serão autorizados a instalar ou alugar linhas dedicadas ao 5G ao seu próprio critério?”, questionou Ella Lei.