Delegados do Fórum Macau visitaram exposição sobre centenário do Partido Comunista da China

FOTOGRAFIA: GCS

O secretário-geral adjunto do Secretariado Permanente do Fórum Macau, Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo, juntamente com os respectivos delegados dos países de língua portuguesa, visitou no passado dia 12 de Julho a exposição fotográfica de celebração dos 100 anos do Partido Comunista da China “Os 100 Anos do Partido Comunista da China”.

A convite do Comissariado do Ministério dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China na RAEM, Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo liderou a comitiva dos delegados do Secretariado Permanente do Fórum Macau e respectivos familiares pela mostra de 300 fotografias históricas desde a fundação do Partido Comunista da China em 1921 até à actualidade.

De acordo com o comunicado do Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a exposição tem “um rico conteúdo, com cerca de 300 fotografias valiosas, que mostram, em todos os aspectos, o percurso da luta centenária do Partido Comunista da China, demonstrando de forma activa a jornada gloriosa do povo chinês sob a liderança do Partido Comunista da China”, nomeadamente os “saltos históricos desde a sua libertação à prosperidade vigente e assente numa nação cada vez mais desenvolvida e solidária”.

Segundo a informação veiculada pelos órgãos oficiais, o secretário-geral adjunto e os delegados “auscultaram atentamente” a apresentação e “pararam por várias vezes para melhor apreciar as fotografias”. No final da exposição, Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo congratulou “calorosamente” o 100.º aniversário do Partido Comunista da China e assinalou o “alto apreço pelos resultados extraordinários obtidos pelo povo chinês, sob a liderança do Partido”.

Para além disso, Paulo Jorge Rodrigues do Espírito Santo manifestou também a “disponibilidade de cooperar conjuntamente com os delegados no reforço da plataforma de intercâmbio entre a China e os PLP, contribuindo para a promoção do intercâmbio económico, comercial e cultural entre a China e os PLP, bem como para a construção de uma comunidade de destino comum entre a China e os PLP”.