Vender tabaco a menores de 18 anos pode dar em multa de até 20 mil patacas

Os Serviços de Saúde instauraram um processo de acompanhamento a um caso que envolve a suspeita de venda de produtos de tabaco a menores, revelou a entidade pública em nota de imprensa.

A “Lei do Controlo de Tabagismo” foi criada, lembram as autoridades sanitárias, “de modo a salvaguardar os direitos e interesses de saúde dos menores” e indica que os vendedores devem pedir documentos de identificação às pessoas suspeitas de ter menos de 18 anos que pretendem comprar produtos do tabaco. Na falta de apresentação desses documentos, presume-se que o comprador é menor.

“A venda de produtos de tabaco a menores de 18 anos em Macau é ilegal, podendo ser punida com multa de 20 mil patacas”, fazem notar os Serviços de Saúde, que apelam ao sector para não violar a lei em prol do crescimento saudável dos jovens.

O caso que está em investigação ocorreu no passado mês de Junho e envolve a aquisição de um maço de cigarros numa loja por um adolescente e que foi testemunhada por dois polícias que se encontravam junto a um centro comercial da Areia Preta. O empregado da loja não solicitou ao jovem a exibição de qualquer documento para verificar a idade. Após a intercepção e pedido de identificação foi verificado pela policia que o jovem tinha apenas 13 anos e o empregado do estabelecimento admitiu que, ao vender cigarros a este adolescente, não exigiu a exibição do documento de identificação para verificar a idade. Além disso, verificou‑se que o dístico “É proibido a venda de produtos do tabaco a menores de 18 anos” não estava afixado em local visível, estando danificado em várias partes e faltando alguns elementos.