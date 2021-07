Postos de segurança contra incêndios podem servir até três edifícios

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

O Governo introduziu alterações ao regime jurídico da segurança contra incêndios e recintos, que está agora em discussão na especialidade, e ontem explicou as mudanças aos deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). Uma das alterações ao diploma promovidas pelo Executivo diz que cada posto de segurança vai poder servir até três edifícios.

André Vinagre

André Vinagre

Depois da entrada em vigor do regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios e recintos, cada posto de segurança vai poder servir até três edifícios, desde que estes sejam afectos à mesma finalidade e forem geridos pela mesma entidade. Esta foi a principal alteração introduzida pelo Governo no diploma que está agora a ser analisada na especialidade pelos deputados da 2.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL).

Ontem, Chan Chak Mo, presidente da comissão, detalhou as mudanças no que toca aos postos de segurança. Segundo a proposta de lei, a partir da entrada em vigor do diploma, passa a ser obrigatória a existência de um posto de segurança em edifícios da classe MA, em edifícios licenciados para fins comerciais, industriais, de equipamento social ou de reunião de público, e em edifícios da subclasse de maior altura no âmbito da classe A, quando licenciados para fins habitacionais, hoteleiros ou de serviços.

A versão inicial da proposta de lei dizia que o posto de segurança só pode servir diversos edifícios ou recintos se estes estiverem afectos às mesmas finalidades e forem protegidos pela mesma entidade. A nova versão, apresentada ontem, diz que cada posto de segurança poderá servir até três edifícios licenciados para fins comerciais, industriais ou equipamentos sociais, ou então que sejam da subclasse de maior altura no âmbito da classe A.

Segundo explicou Chan Chak Mo, a instalação de postos de segurança está dependente de uma avaliação da situação do edifício por parte do Corpo de Bombeiros. “Uma situação, depois de avaliada pelos bombeiros, se os bombeiros não derem luz verde, essa solução pode ser chumbada”, indicou o deputado. “Os bombeiros têm de avaliar primeiro os factores de risco da situação concreta”, frisou.

Depois de mais de três horas de reunião entre deputados e membros do Governo, Chan Chak Mo disse que foi ainda discutido o artigo que versa sobre as sanções acessórias. O novo diploma vai fazer com que depois de proferida a decisão do tribunal é que vai ser aplicada a sanção acessória. Chan Chak Mo disse, ainda assim, que o Governo vai reponderar a medida. “Se o Governo achar que a aplicação imediata de sanção acessória beneficia os interessados, então o Governo pode decidir isso, se não, então tem de deixar tudo para o fim e depois da última palavra do tribunal é que pode aplicar a sanção acessória”, notou. O parecer deverá estar pronto no final deste mês ou início de Agosto, indicou o presidente da comissão.