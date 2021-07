Mulher burlada em mais de 115 mil patacas por falso soldado do Médio Oriente

FOTOGRAFIA: PF

A vítima é uma mulher de cerca de 40 anos, funcionária de casino e residente de Macau, que foi burlada através da internet por um homem que alegou ser um soldado no Médio Oriente, indicou ontem a Polícia de Segurança Pública (PSP) numa conferência de imprensa. Segundo as autoridades, o montante envolvido neste caso foi 95,3 mil yuans, cerca de 115,3 mil patacas.

De acordo com a PSP, a vítima disse que, no início de Junho, conheceu um homem na internet que alegou que era um soldado que estava a cumprir serviço militar no Médio Oriente. No final de Junho, o suspeito disse à mulher que foi ferido gravemente numa operação e pediu a vítima para ajudá-lo a transferir alguns dos seus bens e dinheiro para Macau. A mulher concordou e deu-lhe o número da sua conta bancária e endereço.

Algum tempo depois, a vítima recebeu uma mensagem da China Continental de alguém que afirmou pertencer aos Serviços de Alfândega e que disse que era preciso pagar um montante de taxa no valor de 42,5 mil yuans. A mulher aceitou e transferiu o dinheiro para a conta designada. Entretanto, uns dias depois, recebeu outra mensagem onde lhe era pedido para transferir mais dinheiro devido à quantidade de bens. A mulher acreditou, mas como não tinha dinheiro suficiente na altura pediu 51 mil yuans emprestados a amigos e fez nova transferência.

No início de Julho, a mulher recebeu novo telefonema de alguém que alegou pertencer às autoridades da China Continental e que disse que os bens enviados de Médio Oriente eram ilegais na China, e portanto a vítima foi acusada pela polícia, devendo pagar uma multa. Além disso, os alegados burlões enviaram-lhe alguns documentos para verificar o caso. No entanto, a vítima suspeitou que os documentos eram falsos e apresentou-os à polícia na passada sexta-feira. As autoridades garantiram que estão a acompanhar o caso e ainda não há nenhum detido.

Assédio sexual num bar no Fai Chi Kei

A PSP deu ainda conta de um caso de alegado assédio sexual. Segundo a polícia, um homem de 30 anos, residente de Macau e trabalhador na construção, foi detido por suspeita de assediar sexualmente a sua ex-namorada. No dia 15 de Junho, a polícia recebeu a queixa da vítima que também é residente de Macau e tem cerca de 25 anos.

Segundo a polícia, às 16h00 do dia 13 de Junho, a vítima e o suspeito foram juntos a um bar no Fai Chi Kei. Depois de passar algum tempo no bar, a vítima foi à casa de banho e o suspeito, alegadamente alcoolizado, acompanhou a mulher. De acordo com a vítima, após entrar na casa de banho, o suspeito terá acariciado a mulher nas suas partes íntimas. A vítima conseguiu libertar-se do homem e fugiu do local, mas optou por não chamar a polícia.

No entanto, dois dias depois, decidiu fazer queixa à polícia. Após a investigação, a PSP identificou o suspeito e convocou-o à esquadra no sábado passado para interrogatório. O homem confessou que era ex-namorado da vítima e que tinha ido à casa de banho junto com a vítima, mas negou ter cometido assédio sexual. O caso foi transferido para o Ministério Público (MP) por crime de assédio sexual para investigação mais aprofundada.

Selou a fechadura do vizinho com cola por causa do barulho

Também na conferência de ontem do CPSP ficou a saber-se que um homem residente de Macau, funcionário de um restaurante, foi detido pela suspeita de dano a propriedade no domingo. De acordo com as autoridades, a vítima apresentou queixa a 24 de Julho e disse que quando voltou para a sua residência, por volta das 17h, descobriu que o buraco da fechadura da porta estava bloqueado com cola e, por isso, teve que gastar 560 patacas em custos de manutenção.

Depois de verificar as câmaras de CCTV, a polícia identificou o suspeito que era um vizinho da vítima, e levou-o à esquadra para interrogatório. O indivíduo confessou que, como não conseguia suportar os barulhos frequentes do andar de cima, lacrou o buraco da fechadura da porta do vizinho com cola. Porém, a vítima afirmou que o suspeito nunca mencionou qualquer problema do ruído, não havendo também quaisquer registos de queixas no prédio. O caso foi enviado ontem para o MP.

Luís Hanyu