Metodologia na previsão meteorológica não será alterada, assegura director dos SMG

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Numa sessão de esclarecimentos para deputados sobre previsão do tempo severo em Macau, os representantes do Governo reconheceram limitações técnicas na previsão meteorológica, mas asseguraram que os serviços prestados cumprem os requisitos da população. O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, recordou que não há um método totalmente eficaz e que o Executivo não avançou para a construção de um Laboratório de Tecnologia LIDAR devido ao “preço irrazoável”. Já o director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, Leong Weng Kun, garantiu que a actual metodologia na previsão meteorológica de tempo severo não será alterada.

Eduardo Santiago

eduardosantiago.pontofinal@gmail.com

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, disse ontem que o Governo não avançou para a compra de um radar laser de previsão meteorológica devido ao “preço irrazoável”. A revelação foi feita no final de uma sessão de esclarecimentos para deputados sobre previsão do tempo severo em Macau. Após uma série de questões apresentadas pelos membros da Assembleia Legislativa sobre a falta de eficácia das previsões meteorológicas e o impacto dos sinais de alerta na sociedade, nomeadamente nas escolas, o representante do Governo revelou que a construção do laboratório de tecnologia LIDAR dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) foi descartada devido ao elevado orçamento.

“Pretendíamos adquirir esse radar em colaboração com outras regiões, mas depois de termos pedido um preço chegámos à conclusão tratar-se de um preço irrazoável e, por isso, decidi não avançar para a sua aquisição”, disse Raimundo do Rosário sobre um dos sete projectos para o 1.º trimestre de 2021 que foram cancelados ou suspensos pelo Governo.

De acordo com o relatório do orçamento autorizado do Plano de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração (PIDDA), a empreitada de construção do Laboratório de Tecnologia LIDAR da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos ia custar 18.500.000 patacas.

“Vale ou não esse preço? Temos de pensar se valeria ou não a pena gastar esse dinheiro. Se o preço não for razoável desistimos da sua compra. Aproveito essa oportunidade porque isso tem algo a ver com o nosso sistema de previsão. Reitero mais uma vez: queríamos esse radar e entendemos que temos de ter esse radar porque a nossa comunicação com o exterior é muito intensa. No entanto, temos um mecanismo de comunicação com Zhuhai e Shenzhen e a nossa previsão corresponde muito às previsões feitas pelas outras regiões”, acrescentou o secretário para os Transportes e Obras Públicas.

A reacção de Raimundo do Rosário surgiu na sequência das questões apresentadas por alguns deputados sobre a alegada falta de eficácia dos métodos adoptados pelos SMG na previsão de chuvas intensas e tufões. “A previsão do tempo é muito importante porque podemos saber que tipo de tempestade tropical teremos pela frente, a sua trajectória e intensidade. Com a chuva é diferente e reconheço as suas dificuldades, mas tem de haver uma solução para resolver a situação. Não estou a compreender se se trata de uma previsão ou não, mas em Zhuhai a previsão é feita de seis em seis horas”, disse o deputado Au Kam San.

Na opinião de deputada Ella Lei, Macau deve avançar para um “aperfeiçoamento no sistema de previsão meteorológica” ao passo que Song Pek Kei recordou que “já há inundações em zonas que antigamente ficavam afectadas apenas com tufões”.

Já o deputado Zheng Anting mostrou-se preocupado com a comunicação entre os SMG e os serviços de educação [DSEDJ] na questão das aulas em dias de chuvas intensas ou tufão. “Podemos tomar uma decisão com alguma antecedência. Em vez de fecharem as aulas o dia inteiro podem só fazê-lo até ao meio-dia pois assim não afectaria as aulas da parte da tarde”, indicou Zheng Anting.

Na resposta aos deputados, Raimundo do Rosário frisou que todos os dias são tomadas decisões antes das 06h30 da manhã, sendo que a situação é reavaliada às 12h00. Em relação às aulas, o secretário para os Transportes e Obras Públicas assinalou que essa avaliação não faz parte da sua tutela, enquanto que Leong Weng Kun, director dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau, assegurou que o Governo irá manter a actual metodologia de previsão.

“Em Macau faz-se previsão. Disponibilizamos os dados em tempo real no site dos SMG” afirmou Leong Weng Kun, acrescentando que no actual sistema de previsão de aproximação de mau tempo a probabilidade é de 30%. “Acho que devemos manter esta metodologia de previsão em vez de aprender com a região vizinha dizendo que nas próximas seis horas haverá uma chuva intensa. Isto é exactamente a diferença entre previsão qualitativa e quantitativa. Uma previsão quantitativa é dizer que nas próximas seis horas a precipitação atingirá X mm, e isto é diferente da nossa metodologia. No dia 22 de Junho, às 07h15, o sinal vermelho foi emitido e recebemos muitas queixas, mas, na realidade, às 06h20 já tínhamos emitido uma previsão de chuva intensa e vento forte. Às 07h50 era impossível prever a chuva torrencial do nível vermelho porque em 36 minutos a precipitação atingiu 50 mm e renovou todos os recordes de precipitação por minuto, por hora e por dia”.