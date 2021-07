Mais de 1.200 fumadores já infringiram a lei anti-tabágica este ano

FOTOGRAFIA: SERVIÇOS DE SAÚDE

Os Serviços de Saúde realizaram, na primeira metade do ano, 146.384 inspecções a estabelecimentos. De entre os casos detectados de pessoas a fumar em locais proibidos, a esmagadora maioria dos fumadores ilegais são do sexo masculino.

Entre 1 de Janeiro e 30 de Junho, foram realizadas 146.384 inspecções a estabelecimentos, o que perfaz uma média diária de 804 inspecções, um aumento de 78.712 (+116,3%) estabelecimentos em comparação com o mesmo período do ano passado, revelaram ontem os Serviços de Saúde em comunicado de imprensa.

Foram registadas 1.216 acusações, das quais 1.202 são referentes a fumadores que infringiram a Lei do Controlo de Tabagismo. Destes casos, 12 são referentes a ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco e dois casos são referentes à venda de produtos do tabaco através de expositores.

De entre os casos detectados de pessoas a fumar em locais proibidos, a esmagadora maioria dos fumadores ilegais (1.107) são do sexo masculino (92.1%) contra os 7,9% do sexo feminino (95). Relativamente à proveniência dos infractores, 762 multas foram aplicadas a residentes de Macau (63,4%), 341 multas aplicadas a turistas (28,4%) e 99 das infracções foram cometidas por trabalhadores não residentes (8,2%). Em 46 casos foi necessário o apoio das forças de segurança.

Relativamente ao pagamento das multas, 1.024 pessoas (85,2%) pagaram multas. No que concerne ao tipo de estabelecimento com maior número de casos de infracção nos estabelecimentos de restauração foram detectadas 208 infracções (17,1%), nas lojas de venda e nos estabelecimentos comerciais foram detectadas 192 infracções (15,8%) e nos parques / jardins e zonas de lazer foram detectadas 132 infracções (10,9%).

No que concerne ao cumprimento da lei nos casinos, desde o dia 1 de Janeiro até ao dia 30 de Junho foram efectuadas, em conjunto pelos Serviços de Saúde e pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos, 315 inspecções a casinos de Macau. Neste contexto, foram alvo de acusação 84 indivíduos que fumavam em locais proibidos. De entre os infractores, 75 são do sexo masculino (89,5%) e nove (9) são do sexo feminino (10,5%). Destas pessoas 49 são turistas (58,3%), 33 são residentes de Macau (39,3%), dois são trabalhadores não residentes de Macau (2,4%).

No mesmo período, relativamente à utilização da linha telefónica do Gabinete para a Prevenção e Controlo do Tabagismo, foram atendidas 838 chamadas telefónicas, envolvendo 352 pedidos de esclarecimentos, 460 queixas e 82 apresentação de opiniões por residentes.

Em Junho, foram assinalados pelos Serviços de Saúde 105 locais com maior incidência de infracções. Nestes locais foram realizadas 354 inspecções e foram emitidas 52 acusações, ou seja, a taxa de acusação foi cerca de 14,7%.

Relativamente à análise e aprovação das salas de fumadores nos casinos, até ao dia 2 de Julho, os Serviços de Saúde receberam 40 pedidos apresentados pelos casinos para a criação de 884 salas de fumadores das quais 873 já forma autorizadas em 40 casinos.