Concurso público para habitação económica na zona A dos novos aterros começa amanhã

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

5254 apartamentos de três tipologias diferentes estarão disponíveis, gradualmente, até 2024, garantiu o Instituto de Habitação. As habitações económicas são destinadas a habitação própria com carácter permanente e o concurso tem novas regras.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O próximo concurso público para habitação económica em Macau, com diversas alterações nos requisitos em comparação com concursos anteriores, começará amanhã e vai até 12 de Novembro. 5254 apartamentos serão construídos na zona A dos novos aterros, revelou ontem o Instituto de Habitação (IH) em conferência de imprensa.

Das 5254 unidades de habitação económica prometidas pelo Executivo, 242 terão a tipologia T1 (5% da oferta), 534 apartamentos serão T3 (10%) e, a maioria, cerca de 4.478 terão apenas dois quartos (85%). “É na verdade a categoria mais popular, a mais procurada”, notou o presidente do IH, Arnaldo Santos, em conversa com os jornalistas.

O custo de venda das diferentes tipologias será definido, posteriormente, por despacho do Chefe do Executivo, tendo em consideração o prémio da concessão do terreno, os custos de construção e os custos administrativos, explicou o presidente do IH, que de acordo com essas considerações estimou que o custo médio por pé quadrado de área útil atingiria cerca de 5.000 patacas, o que significa cerca de 1,9 milhões de patacas para uma unidade de um quarto, 2,6 milhões para uma unidade de dois quartos e cerca 3,2 milhões para um apartamento de três quartos, que tem sensivelmente 85 metros quadrados.

Um basta à burocracia?

Este é o primeiro concurso público depois da revisão da Lei da habitação económica. O IH confirmou ontem que a habitação económica tem sempre de manter a mesma natureza, não sendo um investimento, após a aquisição da habitação económica, esta pode apenas ser vendida ao Governo, sendo o preço de venda igual ao preço pago no momento da compra, deduzidas as despesas com as obras de reposição das condições de habitabilidade da fracção, entre outras. O preço de venda também é fixado por despacho do Chefe do Executivo, tendo, designadamente, em conta o prémio de concessão do terreno, o custo de construção e os custos administrativos. “Todos os procedimentos foram simplificados antes que muitos documentos fossem exigidos para cada unidade familiar. A lista definitiva de candidatos aceites pode ser publicada no próximo ano ”, explicou Arnaldo Santos.

A grande novidade neste processo, que normalmente é bastante burocrático, é de que passa a ser aceite a candidatura por meios electrónicos em http://www.ihm.gov.mo/pt/he2021. O prazo para entrega dos documentos em falta é até ao dia 13 de Dezembro de 2021. As candidaturas continuam a poderem ser apresentadas presencialmente.

As habitações económicas são destinadas a habitação própria com carácter permanente. Dito isto, o candidato e todo o agregado familiar, que foram incluídos no momento da candidatura, têm de residir na habitação pelo menos 183 dias por ano, caso contrário serão punidos com multa de 5% a 15% do preço da venda inicial. Se não houver lugar a rectificações, o Governo pode mesmo resolver o contrato-promessa com o objectivo de garantir a utilização racional dos recursos públicos.

Ainda de acordo com os novos regulamentos, o proprietário pode vender a fração ao IH antes de decorridos seis anos da data de assinatura da escritura de compra e venda por motivos justificados e com a autorização do Executivo ou após seis anos, com despesas de renovação do imóvel às suas condições originais e outros para outros reparos essenciais a serem deduzidos.

As novas regras foram igualmente tornadas públicas ontem, através de quatro despachos do Chefe do Executivo, no âmbito da Lei da habitação económica, nomeadamente os limites de rendimento e de património líquido, o mapa de pontuação, o modelo do boletim de candidatura a habitação económica e os documentos anexos para a candidatura, bem como o modelo do termo de autorização para a venda da habitação económica. Os referidos despachos entrarão em vigor hoje.

Recorde-se que, e isso tem sido o habitual neste tipo de concursos públicos, as candidaturas são ordenadas por ordem decrescente de pontuação atribuída tendo em consideração a estrutura e o número de pessoas incluídas no agregado familiar, o tempo de residência em Macau, os membros com deficiência ou idosos e a proporção de residentes permanentes na família.

Uma exposição sobre a habitação económica na zona A dos novos aterros está em exibição no terceiro andar do edifício Mong Tak no complexo de habitação social de Mong Há na rua de Francisco Xavier Pereira, de terça-feira a domingo, das 11h às 20h.

O IH irá realizar, entretanto, quatro sessões de esclarecimento destinadas ao público, sobre o concurso de habitação económica e os interessados podem fazer a inscrição através do telefone 2859 4875 ou da conta de WeChat do IH.

28 mil fracções de habitação pública

O Governo da RAEM tem planeado 28 mil fracções de habitação pública, na Zona A dos Novos Aterros, que serão lançadas de forma gradual para a venda. Também planeia a construção de habitação económica na Avenida Wai Long, Taipa, da Habitação Social de Mong Há – Edifício Mong Tak, da Habitação Social na Rua Central de Toi San e da Habitação Social na Avenida de Venceslau de Morais, com a concretização destes planos o Governo prevê dispor de uma quantidade estável de habitação pública no futuro, de modo a satisfazer a procura de habitação pública.

De acordo com Arnaldo Santos, o edifício Mong Tak do conjunto habitacional Mong Há está concluído e as 768 unidades serão entregues gradualmente, sendo que o IH prometeu mais novidades para a próxima semana. Os 1.590 apartamentos em construção no local da antiga central da CEM, situada na Avenida Venceslau de Morais, estão previstos para ficarem concluídos em 2024.

Das 28 mil destinadas ao novo aterro, as autoridades esperam que 24 mil possam ser concluídas nos próximos quatro anos, onde se incluem as tais 10 mil unidades de habitação económica.

O último concurso público para habitação económica ocorreu em 2019 e teve cerca de 35 mil inscrições. Tratou-se também de construções na zona A dos novos aterros, mas nos complexos habitacionais B. O Governo disponibilizou 3.011 unidade habitacionais, mas apenas 2.307 famílias foram consideradas elegíveis, números divulgados recentemente pelo IH.