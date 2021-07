Venetian acolhe MIECF 2021 entre 5 e 7 de Agosto

FOTOGRAFIA: MIECF

A edição deste ano do Fórum e Exposição Internacional de Cooperação Ambiental de Macau (MIECF na sigla em inglês) realiza-se, entre os dias 5 e 7 de Agosto, no Venetian, sob o tema “Rumo a uma nova era de ecologia e baixa emissão carbónica. Devido aos efeitos da pandemia foram introduzidos no evento mais elementos online, nomeadamente a adição de salas de exposição online, bolsas de contactos online e transmissões ao vivo dos fóruns, depois de nos últimos 13 anos terem sido realizadas mais de 5.200 sessões de bolsas de contactos, com 350 projectos de cooperação assinados. Entre estes, cerca de 80 por cento já foram concretizados.

Desde a sua criação, em 2008, o MIECF tem colaborado com a Região do Pan-Delta do Rio das Pérolas na construção de uma plataforma verde, divulgação de informações sobre protecção ambiental e criação de oportunidades de negócio em áreas ambientais para as empresas da região.

Segundo a administradora-delegada de uma empresa local, o evento permitiu-lhe no passado “celebrar acordos com uma empresa de Zhuhai, com vista a instalar uma fábrica em Macau dedicada à produção de produtos de limpeza de carros sem água”, sendo que os produtos foram introduzidos no mercado do interior da China através do acordo CEPA.

Outra empresa de Macau que recolheu frutos deste evento foi a Greenwall Design Ltd, uma empresa que iniciou uma cooperação com um hotel local, em matéria de jardinagem e de remodelação, o que resultou no aumento do volume de negócios em cerca de 600 mil patacas, nos termos das obras hoteleiras, em 2020. Em simultâneo, a empresa aproveitou a plataforma do MIECF para expandir o negócio de manutenção e jardinagem nos bairros do Distrito de Nansha do interior da China.

Por seu turno, a Associação dos Comerciantes da Boa Cozinha de Macau, através do MIECF, firmou um acordo de parceria no âmbito das palhinhas ecológicas com uma empresa integrada de turismo e lazer de Macau, sendo que esta colaboração “aumentou a consciência ambiental das pequenas e médias empresas do sector da restauração”, indicou um dos responsáveis pela empresa.

No decorrer do evento, a organização irá disponibilizar sessões de intercâmbio especializadas online, através da Plataforma de Serviços das Bolsas de Contactos Online (https://bm.ipim.gov.mo), e offline, no seu recinto, por forma a criar condições optimizadas para as empresas participantes realizarem a sua correspondência e troca de conhecimentos.