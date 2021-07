UM publica livros trilíngues de banda desenhada para promover história e cultura chinesas

FOTOGRAFIA: UM

Dois centros académicos da Universidade de Macau (UM) editaram e publicaram um conjunto de livros de banda desenhada inspiradas na história e cultura Chinesa. Trata-se de uma série de livros sobre mitos, lendas e história da China, em chinês, inglês e português.

Com isso, o Centro de História e Cultura da China (CCHC) e o Centro de Ensino e Formação Bilingue Chinês-Português (CPC), procuram incentivar o conhecimento e compreensão da cultura chinesa entre os jovens de Macau e dos países de língua portuguesa. O CPC, para divulgar esta iniciativa, organizou actividades direccionadas aos estudantes, com um espectáculo de comédia improvisado, na Escola Oficial Zheng Guanying, onde organizou ainda um concurso de tradução chinês-português, baseado em lendas e mitos.

Já em 2018, o CCHC havia publicado dois livros de banda desenhada em português – “Chang’e Voa para a Lua” e “Nüwa Concerta o Céu”. Este ano, ambos os centros da UM lançam “Chang’e Voa para a Lua”, “Nüwa Concerta o Céu” e “Jingwei Enche o Mar”.

Os dois centros pertencem à “Base de Macau para o Ensino Primário e Secundário em Humanidades e Ciências Sociais”, que visa promover o desenvolvimento do ensino das ciências humanas e sociais em Macau e formar jovens talentos através de uma série de programas de ensino e formação, em colaboração com instituições de ensino e escolas primárias e secundárias de Macau.

O CCHC tem como objectivo reforçar o estudo da história e cultura chinesas, e construir um mecanismo avançado para o seu intercâmbio, que permita a divulgação destas na comunidade de Macau e internacionalmente, especialmente entre jovens. Ao mesmo tempo também procura aprofundar a divulgação e influência da história e cultura chinesa nos países e regiões de língua portuguesa, de forma a aumentar conhecimento e compreensão das mesmas nesses países, importantes para Macau e para a República Popular da China.

Desde a sua criação em 2017, o CPC tem trabalhado para desenvolver a cooperação a curto, médio e longo prazo com instituições na China continental e nos países de língua portuguesa, estabelecendo ligações na formação de professores, com foco na formação de talentos bilingues, desenvolvendo investigação nas áreas do ensino da língua e cultura portuguesa e chinesa.