Turismo de Macau espera 30 mil visitantes diários durante o Verão

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Maria Helena de Senna Fernandes falou à margem da inauguração da nova edição da Exposição Internacional de Viagens (Indústria) de Macau e traçou essa meta, apesar de considerar que os desafios são sempre muitos. A directora dos Serviços de Turismo vaticina boa ocupação hoteleira nos próximos meses e diz que aposta online na China continental é caminho, numa alusão ao lançamento da loja oficial da DST no Ctrip App.

A directora dos Serviços de Turismo (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, espera que o número de visitantes diários volte a ser, pelo menos, de 30 mil pessoas por dia durante os meses de Verão, uma vez que a situação pandémica em Guangdong dá sinais de estabilização. “Espero que no Verão possamos atingir os mesmos níveis de Maio, de mais de 30 mil visitantes diários. Espero que sim, uma vez que esse período é normalmente um período popular para viagens, mas os desafios continuarão a ser considerados”, afirmou directora dos Serviços de Turismo durante o primeiro dia da nona edição da Exposição Internacional de Viagens (Indústria) de Macau que foi inaugurada na passada sexta-feira no Venetian.

Depois que uma série de casos relatados na província vizinha de Guangdong desde 21 de Maio, o prazo de validade para um teste de ácido nucleico negativo foi reduzido para 48h, mas, este sábado, passou a ser novamente alargado para sete dias, uma vez que a situação em Cantão estabilizou. “São boas notícias, é claro, para quem deseja viajar ou cruzar a fronteira. Não apenas em termos de conveniência, mas também em termos de aumento da confiança na segurança de uma pandemia. Se continuarmos a ter um requisito de certificado válido de apenas 48h, isso significará que ainda há um alto risco. Aumentar para sete dias é uma mensagem positiva de que se trata de uma área de baixo risco novamente ”, acrescentou Senna Fernandes.

Um total de 153 casos confirmados ou assintomáticos transmitidos localmente foram relatados na província, com os fotos a incidirem em Cantão e Shenzhen, mas nenhum novo caso local tem sido relatado há mais de 20 dias consecutivos, de acordo com as autoridades sanitárias provinciais.

O surto em Cantão causou uma diminuição no volume de turistas na RAEM levando a que Junho tenha sido um dos piores meses do ano para o sector do jogo.

Ocupação hoteleira a subir

Maria Helena de Senna Fernandes notou também que recentemente que a taxa média de ocupação nocturna dos hotéis em Macau pode recuperar gradualmente para até 80% durante os meses de férias de Verão de Julho e Agosto, tanto para quem vem de fora ou para reservas de staycation. “Precisamos continuar com as ações promocionais e lutar para que os turistas voltem. Desde o ano passado, além das promoções online, também realizamos muitas promoções presenciais no continente. O MITE atraiu um grande número de representantes provinciais do continente e esta é uma excelente notícia para ambas as partes. Muitas províncias afirmam que Macau é o primeiro destino que almejam fora do continente ”, acrescentou a directora dos Serviços de Turismo.

Os comentários foram feitos aos jornalistas depois que do lançamento da loja oficial da DST no Ctrip App, com Maria Helena de Senna Fernandes a acreditar que o aplicativo irá fornecer uma plataforma on-stop para agências de viagens locais, hotéis e prestadores de serviços turísticos para promoção na China continental. “Esta é a primeira loja oficial de uma agência de viagens online na China continental, que nos dá a oportunidade de vender mais produtos e dar um passo à frente. Será o caminho a seguir, uma vez que, para vender no continente, é preciso uma presença online”, rematou a responsável.

G.L.P.