Governo reconhece 41 especialidades médicas e 13 especialidades de enfermagem

André Cheong

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Regulamento administrativo elaborado pelo Executivo liderado por Ho Iat Seng entra em vigor no próximo mês de Outubro. O nível das habilitações académicas ou profissionais dos profissionais de saúde também será alvo de regulamentação.

Gonçalo Lobo Pinheiro

O Conselho Executivo concluiu, no final da passada semana, a discussão sobre dois projectos de regulamentos administrativos relacionados com o sector da saúde, por diversas vezes abordados nas reuniões do Conselho para os Assuntos Médicos, que entrarão em vigor no dia 1 de Outubro.

O Governo reconhece agora 41 especialidades médicas e 13 especialidades de enfermagem, todas elas definidas no regulamento administrativo referente a “Especialidades médicas e de enfermagem”, elaborado pelo Executivo, ao abrigo das disposições legais.

Ao mesmo tempo, o Executivo liderado por Ho Iat Seng redigiu o regulamento administrativo “Nível das habilitações académicas ou profissionais dos profissionais de saúde” que, a grosso modo, define o nível de habilitações académicas ou profissionais das quinze categorias dos profissionais de saúde.

O Conselho Executivo relembrou que “considera-se ainda habilitado com grau académico a pessoa que seja titular de mestrado ou doutoramento que corresponda a um ciclo de estudos integrados que não confira o grau de licenciatura”.

O Conselho dos Profissionais de Saúde fica, agora, responsável por definir os requisitos de duração do curso, finalidade do curso, estrutura curricular, plano de estudos e número de créditos do curso do respectivo grau académico obtido fora da RAEM, fez notar o Conselho Executivo, através do seu porta-voz André Cheong, também ele secretário para a Administração e Justiça.

O projecto de regulamento administrativo intitulado “Regime do ensino técnico-profissional do ensino não superior” também viu a sua discussão terminada.

O regime do ensino técnico-profissional do ensino não superior encontra-se definido no Decreto-Lei n.º 54/96/M, promulgado ainda durante a Administração Portuguesa. O Governo considera que “para melhorar o regime do ensino técnico-profissional do ensino não superior, é necessário proceder-se à revisão completa do regime vigente, de modo a responder às necessidades da sociedade em relação aos quadros técnico-profissionais”.

Desse modo, o Executivo promove agora o novo regulamento administrativo, com o principal objectivo de promover o desenvolvimento sustentado do ensino técnico-profissional, o estabelecimento de um mecanismo de articulação com o ensino superior, o aprofundamento da cooperação entre escolas, empresas, associações profissionais e individualidades dos respectivos sectores, a elevação da profissionalização e do reconhecimento do ensino técnico-profissional, a definição do quadro da organização curricular do ensino técnico-profissional e o incremento da eficácia do estágio profissional, entre outras normas e optimizações. O novo regulamento administrativo só entrará em vigor daqui a pouco mais de um ano, a 1 de Setembro de 2022.