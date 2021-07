Governo deve reservar mais terrenos para novos apartamentos de idosos e classe sanduíche, diz Ella Lei

FOTOGRAFIA: EDUARDO MARTINS/ARQUIVO

A deputada ligada à Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Ella Lei, mostrou-se preocupada com a implementação do plano de habitação do Governo dividido em cinco classes e com o ritmo de construção de habitações para idosos e classe sanduíche. Apesar de elogiar o apartamento modelo para idosos, Ella Lei considerou ser necessário a reservar mais terrenos para dar resposta à procura de apartamentos para idosos e classe sanduíche.

O Governo deve assegurar a construção e distribuição de novas habitações aos residentes de Macau de forma “constante”, referiu ontem a deputada da Federação das Associações dos Operários de Macau (FAOM), Ella Lei, num comunicado à imprensa enviado às redacções. No entender da deputada eleita por sufrágio directo, o Instituto de Acção Social deve determinar rapidamente todos os detalhes de arrendamento para os apartamentos destinados a idosos e sugeriu a reserva de mais terrenos para a construção de novos apartamentos para a terceira idade e classe sanduíche.

“A comunidade tem expectativas para o plano de habitação da classe sanduíche e para os apartamentos para os idosos. O Governo anunciou que o plano inicial é de construir 1.800 apartamentos para os idosos, e espera-se que as candidaturas sejam aceites entre finais de 2023 e princípios de 2024. No entanto, muitas pessoas idosas expressaram o seu desejo de se mudarem para os apartamentos, mas estão preocupadas se o aluguer será incomportável e se o número de apartamentos será suficiente”, escreveu Ella Lei em comunicado.

Por conseguinte, Ella Lei pediu ao Instituto de Acção Social para que seja estabelecido “um limiar de aplicação o mais rapidamente possível, e clarificado os detalhes dos factores de referência relevantes assim como os princípios de pontuação, de modo a que o grupo-alvo possa fazer uma consideração antecipada de acordo com as suas próprias condições”.

Em relação aos resultados do relatório da consulta pública sobre o regime de alojamento para a classe sanduíche no final de Abril, Ella Lei assumiu que “ainda está a ser estudado e redigido”, mas que, em qualquer caso, “o Governo deveria reservar terrenos adequados para a construção de mais apartamentos em resposta à procura de apartamentos para idosos e habitação de classe sanduíche”.

Relativamente à visita dos deputados aos andares modelo dos apartamentos para idosos, Ella Lei elogiou o trabalho desenvolvido pelo Executivo, mas pediu para que sejam atendidas as sugestões e opiniões dos residentes veiculadas na consulta pública.

“Senti-me bem depois de visitar os apartamentos modelo para idosos e gostei particularmente da introdução de tecnologia nos apartamentos como sistema de aviso para tomar medicação ou detecção de quedas para aumentar a segurança doméstico. Espero que possam recolher seriamente as opiniões da comunidade e fazer melhorias, para que a futura construção dos bairros residenciais, apartamentos para idosos e habitações temporárias possa satisfazer as necessidades dos utilizadores”, frisou Ella Lei em comunicado.