Exposição de Turismo em Macau aposta na recuperação do mercado internacional do sector

FOTOGRAFIA: GONÇALO LOBO PINHEIRO

Autoridades locais têm um caminho a seguir: revitalização. Macau depende sobremaneira do turismo, tanto para o sector do jogo e da hotelaria, mas também para o comércio local começar a respirar um pouco melhor. A Exposição Internacional de Turismo (Indústria) de Macau procurou ter esse propósito.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Durante os últimos três dias teve lugar na Cotai Expo do Venetian a nova edição da Exposição Internacional de Turismo (Indústria) de Macau (MITE, na sigla inglesa). Entre 9 e 11 de Julho, o evento, defenderam as autoridades, serviu para explorar oportunidades de cooperação e desenvolvimento de novos produtos turísticos, bem como para o sector prepara-se para a futura recuperação do mercado internacional de turismo. “Espera-se que através da participação na Expo de Turismo, os operadores turísticos possam explorar em conjunto oportunidades de cooperação e desenvolver novos produtos, bem como preparar-se para a futura recuperação do mercado internacional”, afirmou o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, no discurso da cerimónia de abertura.

A indústria do turismo tem sido bastante afectada pela pandemia de Covid-19. Macau, com mais uma edição deste evento, procurou minimizar os efeitos negativos provocados pela doença. A exposição decorreu num formato presencial e também online, devido às medidas de prevenção e às restrições fronteiriças, contando com 710 stands e quase 400 expositores, a esmagadora maioria do interior da China. Numa área com cerca de 23 mil metros quadrados, dos 394 expositores, 265 são do China continental, 106 de Macau e apenas 23 são empresas internacionais, a par de 363 compradores, incluindo compradores convidados do continente e 158 compradores online provenientes de todo o mundo.

A exposição voltou a combinar uma série de iniciativas “em nuvem” com a exposição presencial, ligando Macau aos operadores turísticos de diferentes partes do mundo. A ideia passou por reforçar as bolsas de contacto e para aumentar o alcance do evento numa altura de pandemia em que muitas das restrições fronteiriças continuam em vigor.

Uma das grandes novidades do certame foi a expansão da zona intitulada “Rua de Macau”, que serviu para impulsionar a economia turística local, bem como promover a herança, inovação e intercâmbio gastronómico através de demonstrações culinárias de Cidades Criativas de Gastronomia.

Com o evento pretendeu-se “construir uma ponte de intercâmbio e cooperação entre a indústria turística de Macau, do interior da China e do exterior, para a exploração conjunta de oportunidades de negócio”, referiu ainda Lei Wai Nong, que enfatizou que Macau “é uma cidade turística internacional, onde o surto epidémico está a ter um grande impacto na indústria do turismo”.

“O Governo da RAEM tem envidado esforços no sentido de promover a recuperação e desenvolvimento do turismo local, tendo-se deslocado a cidades continentais como Pequim, Hangzhou, Nanjing e Xangai para a realização das ‘Semanas de Macau’”, lembrou ainda o responsável governativo.

O evento incluiu também um “Plano de incubação da KOL no turismo de Macau” para encorajar os residentes de Macau a alavancar as redes sociais para promover a imagem do território como destino, com KOLs – líderes de opinião e influenciadores – do continente e locais também a realizar transmissões ao vivo com diversas promoções para produtos locais e ofertas turísticas.

O Secretário do Comité do Partido e Inspector de Nível 1 do Gabinete para o Intercâmbio e Cooperação Internacional do Ministério da Cultura e Turismo da República Popular da China, Man Hongwei, referiu por seu lado, também num discurso durante a cerimónia que, “no contexto da normalização da prevenção e controlo da pandemia, os serviços governamentais da cultura e do turismo do interior da China e de Macau têm intensificado o intercâmbio e a cooperação, planeado activamente e tomado a iniciativa de organizar uma série de actividades de promoção online e offline para impulsionar a recuperação gradual do mercado de turismo entre os dois lados, e a retoma da confiança no consumo”. “Acredita-se que este certame permitirá à indústria turística dos dois lados obter um conhecimento mútuo mais aprofundado, explorar oportunidades e concretizar melhor a complementaridade de vantagens, colaborar para o progresso e cooperação de benefícios mútuos”, fez notar o responsável.

A nona edição da MITE teve o apoio do Ministério da Cultura e Turismo da China e foi organizado pela Direcção dos Serviços de Turismo, com a coordenação da Associação das Agências de Viagens de Macau.