Desqualificação de candidatos à AL faz soar alertas

Fotografia: Eduardo Martins/arquivo

O anúncio da desqualificação de 21 candidatos à Assembleia Legislativa (AL) por alegadamente não serem fiéis à RAEM surpreendeu a comunidade. Advogados e politólogos locais dizem que há mudanças que estão a ser implementadas demasiado rápido.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) anunciou, na tarde de sexta-feira, uma decisão inédita: a exclusão de 21 candidatos às eleições de 12 de Setembro por, alegadamente, não defenderem a Lei Básica e por não serem fiéis à RAEM. O PONTO FINAL ouviu advogados e politólogos locais que, na sua maioria, manifestaram surpresa pela deliberação das autoridades.

Eilo Yu nota que em causa está o princípio repetido pelas autoridades nos últimos tempos que diz que Macau deve ser governada por patriotas. Ainda assim, o politólogo diz que não esperava que este princípio fosse implementado já nestas eleições legislativas: “Não havia indicação de que esse princípio teria de ser implementado nestas eleições legislativas. Por isso, acho que é demasiado cedo e é uma acção demasiado rápida”.

“Pequim quer ver este princípio aplicado a Macau, mas parece que está a ir depressa demais”, assinala o professor universitário, sublinhando: “Pensei que eles iam implementar este princípio [“Macau governado por patriotas”] gradualmente”.

Na opinião de Eilo Yu, as autoridades “saltaram muitas etapas” e isso “chocou a sociedade”. Sociedade essa que, no entender do politólogo, é “relativamente conservadora e equilibrada” e isso faz com que até os candidatos desqualificados sejam “brandos”.

Então, não se espera nenhuma reacção? “Até os democratas disseram que iam contestar a decisão institucionalmente. Eles vão ficar à espera para ver se as instituições vão dar uma segunda hipótese. Eles preferem ir pela via institucional para lidar com o assunto”, afirma. Os democratas, recorde-se, anunciaram que vão impugnar a decisão da CAEAL e que podem ir depois ao Tribunal de Última Instância. “Pequim calculou bem que a sociedade de Macau parece ser branda e não prestar muita atenção a estes assuntos, por isso não se vai mobilizar e opor-se a esta abordagem”, nota Eilo Yu.

“O SISTEMA DE MACAU ESTÁ A ALTERAR-SE RADICALMENTE”

Pedro Leal, que começa por ressalvar que não conhece em detalhe a decisão, é da mesma opinião que Eilo Yu e diz que as mudanças estão a ser rápidas. “Como pessoa que vive em Macau há 30 anos, não tenho pejo em dizer que o sistema de Macau está a alterar-se radicalmente”, afirma o advogado português, acrescentando: “Não estava à espera de uma alteração tão rápida nestes primeiros 20 anos [depois da transferência de soberania]”.

Por outro lado, assinala: “Nós, como portugueses, temos alguma dificuldade em compreender as situações que poderemos qualificar como anti-democráticas”. No entender do advogado, não se deve olhar para o sistema político da China à luz da realidade portuguesa. “Os princípios democráticos que regem a nossa cultura portuguesa são diferentes, portanto, causa-me alguma preocupação. Mas ou aguento a situação ou não aguento e vou-me embora”, diz.

Miguel de Senna Fernandes diz-se “incomodado”, mas não “preocupado”. “Preocupado não direi, mas surpreendido sim”, afirmou o advogado. Senna Fernandes também aponta que não conhece os detalhes da decisão e que por isso prefere não se alongar. “Não sei quais os critérios que agora presidem à apreciação dos candidatos”, diz, concluindo: “Creio que nenhum deles, objectivamente, seja qualificável de não gostar de Macau. Todos eles sempre pugnaram por Macau”.

Sentimento semelhante tem Jorge Fão. O antigo deputado à AL e actual presidente da Mesa da Associação dos Aposentados, Reformados e Pensionistas de Macau (APOMAC) mostra-se surpreendido com as notícias, até porque “há uns [deputados] que já lá estão há muitos anos”.

Focando-se em Ng Kuok Cheong, deputado há quase 30 anos no hemiciclo e agora riscado pela CAEAL, Fão diz: “É uma pessoa que já conheço há uns bons anos e não sei o que é que ele fez para agora se dizer que ele não é fiel à Lei Básica ou a Macau”. Jorge Fão diz ficar triste com a decisão, mas não preocupado. Até porque “de 99 até hoje Macau tem estado no bom caminho”.

UMA DECISÃO “ATROZ”

Sérgio de Almeida Correia é mais incisivo. O advogado diz que esta “é uma decisão atroz à luz da Declaração Conjunta Luso-Chinesa, dos compromissos internacionais da RPC, da Lei Básica e das garantias dos residentes de Macau ao abrigo do segundo sistema”.

O causídico diz que a decisão da CAEAL denota “uma falta grande de racionalidade, de bom senso e de sentido das proporções”. “Não se usam metralhadoras para neutralizar mosquitos. Não havia necessidade”, atira.

Na opinião de Sérgio de Almeida Correia, esta decisão “não só não faz sentido à luz da Lei Básica” como “resulta das interpretações forçadas e das leituras distorcidas que se têm feito das normas que regem o nosso sistema jurídico-político”. “Estamos a assistir à substituição sem qualquer pudor e muito pouco jeito do Estado de direito pelo Estado da arbitrariedade policial”, nota.

“A partir do momento em que as pessoas deixam de se sentir confortáveis e sentem que estão a ser enganadas não há liberdade que resista”, afirma o advogado. Sérgio de Almeida Correia diz mesmo que, “com o sistema eleitoral colonial e retrógrado que Macau tem, onde o Chefe do Executivo tem sempre garantidos os deputados nomeados, mais a maioria ou todos os do sufrágio indirecto e os tradicionais que vão ao sufrágio directo nunca haveria o perigo do PCC perder o controlo da Assembleia Legislativa”.

“O direito de reunião, desfile, manifestação e deslocação e a liberdade de imprensa já tinham sido bastante restringidos e colocados em risco por algum excesso de zelo. Neste momento penaliza-se a liberdade de expressão. É tudo muito triste. Muito kafkiano. Há muita gente com os óculos embaciados há muitos anos”, conclui.

Fotografia: Gonçalo Lobo Pinheiro

Para Jorge Menezes, a decisão “é o resultado da força e dos méritos e virtudes dos candidatos desqualificados”. Até porque “se fossem fracos e incompetentes isto não teria sucedido”.

No entender do advogado, a decisão “revela que os governantes têm medo dos cidadãos, cujos interesses representam no poder” e “representantes terem medo de ouvir os representados não é um bom sinal, até porque a representação é suposta ser um acto voluntário, não forçado”.

“Sulu Sou, Ng Kuok Cheong e outros desqualificados são os maiores protectores dos valores, princípios e normas da Lei Básica. Proteger a Lei Básica consiste necessariamente em tomar uma posição contrastante com a do sistema político da RPC, pois a Lei Básica nasceu precisamente desse contraste. Caso contrário não seriam dois sistemas”, nota Menezes.

A RPC E OS TEMPOS “SENSÍVEIS”

Sonny Lo, por seu lado, diz que a decisão não é preocupante nem surpreendente. No entanto, nota que, “se o Governo e a CAEAL divulgassem as suas razões, as pessoas não estariam tão preocupadas”.

Questionado sobre se este será um sinal de menos liberdade em Macau, o politólogo sediado em Hong Kong diz apenas que “a situação significa que os democratas de Macau têm de se adaptar a circunstâncias diferentes; tal como em Hong Kong”. “As pessoas que promovem a democracia de Hong Kong e Macau têm de desempenhar o papel de opositores leais. Têm de perceber onde estão os limites. Em vez de confrontar e queixar-se, têm de se adaptar”, sugere o especialista em assuntos das duas regiões administrativas especiais chinesas.

Sonny Lo lembra também que, ao anunciar a decisão, Tong Hio Fong, presidente da CAEAL, apontou para o acórdão do TUI sobre a vigília pelas vítimas do massacre de Tiananmen. Na sua opinião, a tentativa de organizar a vigília e até a tomada de posição sobre o tema de forma pública foram factores eliminatórios na corrida à AL.

Por outro lado, lembra o politólogo, vivem-se tempos “sensíveis” para a República Popular da China, com o centenário do Partido Comunista da China e com a situação instável em Hong Kong. “Este ano é uma excepção”, aponta.

“NÃO HÁ LEI BÁSICA QUE RESISTA”

Frederico Rato também critica a decisão e diz que “a exclusão de listas candidatas ao sufrágio directo e universal para a AL com base em impressões administrativas sobre as ideias e os valores individuais e comunitários dos candidatos não encontra qualquer fundamento ou justificação no ordenamento jurídico de Macau”. E, além disso, “esvazia de conteúdo a liberdade e a capacidade eleitoral activa e passiva, ao arrepio da Lei Básica”.

O advogado diz mesmo que “parece que se está a projectar sobre Macau um rol de medidas que nada têm a ver com a harmoniosa e pacífica reintegração de Macau na Mãe Pátria e da fidelidade e dedicação dos seus cidadãos à mesma”. “Se assim continuar a ser, não há Lei Básica que resista”, conclui Frederico Rato.

O PONTO FINAL tentou obter um comentário de Jorge Neto Valente, mas sem sucesso. No entanto, o presidente da Associação dos Advogados de Macau (AAM) falou ao Canal Macau da TDM. Neto Valente disse-se “chocado” com a decisão.

O advogado assinala que conhece alguns dos candidatos riscados das próximas eleições: “Eu acompanho o que eles dizem, alguns são ou foram deputados e há dezenas de anos que prestam serviços a Macau”. Por isso, Neto Valente diz-se “muito preocupado quando se diz que eles não são fiéis a Macau e que não amam Macau”.

“O facto de terem ideias diferentes de algumas autoridades, e das autoridades constituídas, não significa que não tenham o direito de as ter. Quando a Lei Básica diz que é garantida liberdade de expressão, podem congeminar-se muitas restrições, mas uma coisa é certa – liberdade de expressão quer dizer o direito de pensar de maneira diferente”, afirma, sublinhando: “Eu que, muitas vezes, não estou de acordo com o que alguns desses excluídos dizem, ou fazem, ou se propõem fazer, eu que não concordo com as ideias deles, defendo que têm o direito de expor as suas ideias”. Se isto não acontecer, “não há liberdade de expressão”, alerta.

Na opinião do presidente da AAM, esta decisão derrota os candidatos na secretaria, evitando que se submetam ao sufrágio popular. “E isto não é liberdade. E a Lei Básica é clara, tal como a Constituição da China também é clara quando dizem que, em Macau, há liberdade de expressão”, conclui.

O PONTO FINAL também tentou obter uma reacção por parte de José Pereira Coutinho e Agnes Lam, deputados que agora se recandidatam, mas sem sucesso. Coutinho não respondeu à solicitação, enquanto Agnes Lam disse preferir não comentar por não estar totalmente a par da situação. As listas de ambos os candidatos receberam luz verde por parte da CAEAL.