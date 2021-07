Democratas vão impugnar decisão

FOTOGRAFIA: NOVO MACAU

Os cabeças de lista da ala democrata afastados das eleições de Setembro pela Comissão dos Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa (CAEAL) organizaram, na tarde de sábado, uma conferência de imprensa conjunta para anunciarem que vão impugnar a decisão. Sulu Sou, Rocky Chan, Ng Kuok Cheong, Scott Chiang e Paul Chan Wai Chi, pertencentes a três listas diferentes do campo democrata, criticaram esta desqualificação.

Citado pela Rádio Macau, Scott Chiang afirmou que “o que se está a passar coloca em risco não só os candidatos, mas também os direitos de todas as pessoas de Macau”. O democrata disse ainda que “é um direito elementar de qualquer acusado saber de que está acusado para se poder defender e qual é o fundamento desta acusação”. Scott Chiang indicou que os democratas ponderam até recorrer ao Tribunal de Última Instância (TUI). No Facebook, Scott Chiang já tinha reagido à decisão da CAEAL, dizendo: “Tenho a honra de fazer parte de um momento infame da história de Macau”.

“Para mim, todos os dias são o último dia. Muita gente quer saber qual é o próximo passo que nós, enquanto campo democrata, vamos tomar. Eu digo que a minha responsabilidade é lutar arduamente todos os dias. A missão de hoje é lutar de forma incansável”, afirmou Sulu Sou na conferência de imprensa, lamentando que tenham deixado de existir eleições justas em Macau.

À Agência Lusa, Ng Kuok Cheong tinha afirmado: “Não fizemos nada contra a Lei Básica, nem contra a Região Administrativa Especial de Macau”. “Não somos traidores da Lei Básica”, frisou o deputado com assento no hemiciclo há quase 30 anos. O democrata não se mostrou optimista quanto à impugnação da decisão ou quanto a um eventual recurso ao TUI, indicando que se esta for uma decisão política, as esperanças de vencer o recurso serão nulas.

A candidata Cloee Chao, presidente da Associação de Direitos dos Trabalhadores do Jogo e também ela uma das excluídas da corrida à AL, também já adiantou ao portal All In que iria recorrer da decisão.

A.V.