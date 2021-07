Testes de ácido nucleico negativos passam a ter validade de sete dias a partir de sábado

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Melhoria da situação na vizinha província de Guangdong leva autoridades de Macau a baixarem a guarda. Negociações com Hong Kong continuam em águas de bacalhau mesmo com o território a ter uma situação, mais ou menos, estável e sem casos locais há alguns dias. Governo volta a apelar para a vacinação contra a Covid-19 e lembra que a variante Delta é muito contagiosa.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

Os actuais testes de ácido nucleico negativos com 48h para passagens na fronteira Macau-Guangdong serão descartados a partir da meia-noite de amanhã, dia 10 de Julho, devido ao controlo efectivo da pandemia na vizinha província de Guangdong. A partir dessa data, um teste com sete dias de validade é suficiente, anunciaram ontem as autoridades sanitárias do território na sua habitual conferência de imprensa que, a partir da próxima semana, passa a ser realizada exclusivamente à sexta-feira.

Depois de uma série de casos locais relatados na província de Guangdong desde 21 de Maio, o prazo de validade para um teste de ácido nucleico negativo foi reduzido para 48h, mas como nenhuma área da província é considerada, neste momento, de alto risco, devido ao controlo apertado por parte das autoridades do continente, as restrições serão desanuviadas. “Atendendo à redução do risco de pandemia em Guangdong, e considerando que nem todas as pessoas de diferentes idades podem ser vacinadas contar a Covid-19, após várias negociações com várias partes do interior da China decidiu-se que a partir das 00h do dia 10 de Julho a validade do teste negativo de ácido nucleico – para passagem da fronteira Macau-Guangdong – passa a ser de sete dias”, disse aos jornalistas o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19, Tai Wai Hou.

As autoridades lembraram que “os não residentes que não possam apresentar estes certificados podem ser recusados à entrada, enquanto os residentes de Macau serão enviados para a realização de teste de ácido nucleico viral em locais designados e necessitando de aguardar, naqueles locais, pelos resultados”. Os testes não podem ser usados para fins de reentrada e saída da RAEM.

Recorde-se que as restrições fronteiriças implementadas reduziram bastante o número de turistas no território, o que trouxe um grande impacto aos resultados mensais do jogo reportados em Junho, o menor total mensal registado este ano.

Uma quarentena obrigatória de 14 dias é actualmente exigida apenas para pessoas que estiveram na cidade de Ruili, na sub-região autónoma de Dai, e em Dehong Jingpo, na província de Yunnan, já que esta região situada no sudoeste da China relatou um aumento de casos locais nos últimos tempos.

O baixo-médio risco de Hong Kong

Os jornalistas voltaram a questionar os critérios que as autoridades locais criaram para aferir se Hong Kong é ou não é um local onde os residentes de Macau se podem deslocar. “Mas afinal para que serve a vacina? Têm ou não confiança nas vacinas?”, chegou a questionar um jornalista.

Leong Iek Hou, coordenadora do Centro de Prevenção e Controlo da Doença, explicou que a avaliação que é feita pelas autoridades de Macau é de que Hong Kong permanece como um local de “baixo-médio risco” de infecção por Covid-19, isto apesar de já não registar casos locais há vários dias e a situação permanecer estável.

As autoridades de saúde aproveitaram a ocasião para também explicarem aos jornalistas o caso de uma queixa que receberam de um trabalhador de um casino que se disse pressionado para se vacinar. “Recebemos, de facto, uma queixa e hoje já formulámos a resposta. Temos vindo a salientar que a vacinação em Macau depende de dois aspectos: primeiro, ser voluntário. Segundo, haver escolha. Nós incentivamos as empresas a incentivarem os trabalhadores para que sejam inoculados, mas têm que seguir estes dois critérios, as empresas não podem obrigar os trabalhadores”, lembrou Leong Iek Hou.

Tai Wai Hou vai mais longe e refere mesmo que “uma pessoa que for obrigada a tomar a vacina sem querer pode ser considerado um caso de índole criminal”.

O Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus deixou ainda o alerta de que as autoridades estão a ajustar várias medidas de prevenção e controlo da pandemia com base na última análise da situação. “Actualmente, tem-se verificado que a variante Delta do SARS-CoV-2 é altamente contagiosa e a sua progressão tem sido muito rápida em todo o mundo”, notou Tai Wai Hou, que apelou, uma vez mais, à vacinação.

“A vacinação contra a Covid-19 é um meio importante para prevenir a infecção e construir uma barreira imunológica comunitária. Se essa barreira só se tornar efectiva aos 80%, isso significa que só quando 550 mil pessoas estiverem totalmente vacinadas é que podemos ter essa barreira”, constatou o coordenador do plano de vacinação contra a Covid-19.

Tai Wai Hou afirmou que o processo de vacinação tem sido lento, mas tem aumentado em número de pessoas vacinadas. “No início eram centenas, mas hoje já são milhares. Cerca de 5.000 pessoas são vacinadas por dia e, relembro, nós temos a possibilidade de inocular 10 mil por dia. Por isso, a vontade das pessoas serem ou não vacinadas depende de vários factores.”

Os Serviços de Saúde também consideraram, para já, que a oferta de hotéis para observação médica é a adequada para o fluxo de pessoas que precisa de recorrer aos mesmos.