Mais de quatro mil pessoas assinam petição para repor cantonês em Stanford. Dois cursos já foram assegurados

Uma campanha pela manutenção do cantonês na Universidade de Stanford já garantiu dois cursos no próximo ano lectivo, depois da instituição não ter renovado o contrato com a única leitora da língua.

Catarina Domingues

Mais de quatro mil pessoas assinaram uma petição contra a decisão da Universidade de Stanford de “eliminar o currículo de língua cantonesa” da instituição de ensino superior norte-americana.

Maciej Kurzynski, doutorando polaco e um dos autores do documento, conta ao PONTO FINAL que a petição, criada no âmbito da campanha ‘Save Cantonese at Stanford’, garantiu a manutenção do cantonês no próximo trimestre, ainda que em moldes diferentes dos actuais: dos quatro cursos de conversação existentes, vão estar disponíveis dois. “A universidade não estava a planear oferecer aulas de cantonês – pelo menos foi essa a nossa interpretação – mas com a pressão que a campanha exerceu, a administração garantiu já dois cursos”, disse.

A Universidade de Stanford comunicou, no ano passado, à responsável pelo programa curricular, Sik Lee Dennig, que o seu contrato não seria renovado no ano lectivo 2021-2022, justificando a decisão com a necessidade de fazer cortes orçamentais devido à pandemia. Também a académica revelou a este jornal que o término do contrato implicaria e eliminação do cantonês em Stanford.

A resolução é “inconsistente com os valores de diversidade, equidade e inclusão”, defende a petição enviada à directora Persis Drell, destacando, ainda, a importância da língua na investigação académica de Stanford: “O cantonês tem um papel importante na pesquisa da imigração chinesa, de Hong Kong e Sul da China. Existe uma necessidade urgente de entender conflitos políticos em curso em Hong Kong e as relações China-Estados Unidos”.

Também a dívida do fundador da universidade Leland Stanford para com a comunidade do Sul da China é abordada: “Sem os sacrifícios dos trabalhadores cantoneses do caminho-de-ferro, Stanford não existiria tal como é hoje”. Leland Stanford foi responsável pela construção, em 1869, da ‘Pacific Railroad’, a primeira ligação de comboio Este-Oeste no país.

Ascensão do mandarim “às custas do cantonês”

Um dos triunfos da pressão dos alunos, considera Maciej Kurzynski, é a maior visibilidade adquirida pelo cantonês no seio da “administração, do senado da faculdade e entre pessoas que, em geral, olham para estes assuntos como secundários”. O aluno polaco, fluente em mandarim e com mestrado em Teoria Literária pela Universidade de Zhejiang, em Hangzhou, estuda há um ano cantonês. Lamenta a “homogeneização” generalizada das línguas e culturas chinesas: “Existe a ideia de que todos os chineses são iguais, falam a mesma língua e esta homogeneização talvez seja inconsciente e não seja algo que a universidade esteja a fazer de propósito, mas é isso que está a promover ao eliminar a língua”, avalia.

A iniciativa ‘Save Cantonese at Stanford’ foi além de Stanford e dos Estados Unidos. Keith Tse, linguista de Hong Kong a viver em York, Reino Unido, reconhece que, à medida que a China ganha proeminência internacional “é natural” que o mandarim seja a opção de ensino no estrangeiro. “Mas isso não significa necessariamente que a sua educação e a aprendizagem cresçam às custas do cantonês”, ressalva.

O académico da Universidade de York acredita que negar aos estudantes a oportunidade de falar outras línguas chinesas seria limitar a sua compreensão da história e civilização chinesas.

Stanford nega intenção de eliminar cantonês

Apesar da administração de Stanford ter assegurado a continuidade do ensino do cantonês, os autores da campanha exigem a restituição dos quatro cursos por trimestre, a abertura de módulos de escrita e compreensão, “para permitir que os cursos preencham as pré-requisitos de uma língua estrangeira na universidade”, e a reposição do lugar de leitor a tempo inteiro e permanente. Em curso, está a angariação de fundos junto a “potenciais dadores ou companhias fora da universidade que possam garantir a sustentabilidade do currículo”, acrescentou Maciej Kurzynski.

Contactada pelo PONTO FINAL, a Universidade de Stanford recusou que alguma vez tenha tido a intenção de acabar com o cantonês. Por email, Joy Leighton, directora do departamento de Relações Públicas, justificou os cortes com os “constrangimentos no orçamento devido à Covid-19”: “Os estudantes e funcionários são a prioridade do Centro [de Línguas], que tem trabalhado para mitigar o impacto dos cortes nos cursos ou professores, não preenchendo as vagas deixadas livres por quem se reforma e as vagas abertas e, nalguns casos, não renovando contratos com professores”.

“No caso do cantonês e de outras línguas”, a decisão “deveu-se parcialmente ao número de inscrições”, adiantou ainda Leighton, escusando-se responder às questões sobre quais os idiomas afectados pelos cortes e o número de alunos que frequentaram os diferentes cursos linguísticos nos últimos anos. Por responder ficaram também as acusações dirigidas à liderança do Centro de Línguas por Sik Lee Dennig, que sustentou existirem motivações racistas por trás do cancelamento dos cursos de cantonês.