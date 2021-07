Governo poupou mais de 102 milhões de patacas com cancelamento de sete projectos no primeiro trimestre

Mak Soi Kun

O presidente da comissão de acompanhamento para os assuntos de Finanças Públicas, Mak Soi Kun, revelou que sete projectos de investimento inscritos no orçamento para 2021 foram cancelados no primeiro trimestre por apresentarem taxa de execução nula e que o relatório de Execução Orçamental do PIDDA nos primeiros três meses do ano apresentou mais detalhes do que em 2020. Na opinião dos deputados da comissão, o Governo deve ser mais rigoroso no planeamento dos orçamentos.

Eduardo Santiago

O Executivo cancelou sete projectos de investimento inscritos no orçamento do Plano de Investimentos e Despesas da Administração (PIDDA) para 2021 durante o primeiro trimestre e poupou um total de 102.265.900 patacas, indicou ontem Mak Soi Kun, presidente da comissão de acompanhamento para os assuntos de Finanças Públicas, após a assinatura do relatório de execução orçamental do PIDDA relativo aos primeiros três meses do ano. De acordo com Mak Soi Kun, o Governo justificou o cancelamento de sete projectos por apresentarem taxa de execução nula.

“Vimos que houve 18 projectos novos que foram inscritos, sete dos quais foram inscritos já em 2020, ou antes, e, portanto, no primeiro trimestre de 2021 houve 21 projectos relativos à zona dos novos aterros com um orçamento autorizado de 1380 milhões de patacas, sendo que houve sete projectos que registaram taxa de execução nula e que foram, entretanto, cancelados ou suspensos. Isto quer dizer que entre o período da elaboração do plano de investimentos e despesas de desenvolvimento da administração da PIDDA, até ao primeiro trimestre de 2021, em menos de meio ano, sete projectos deixaram de ser executados em 2021. É por isso que, na opinião dos membros da Comissão, há necessidade de se proceder a uma análise mais rigorosa por parte do Governo aquando da elaboração do orçamento ou da elaboração dos projectos”, começou por dizer Mak Soi Kun.

No relatório de execução orçamental do Plano de Investimentos e Despesas da Administração para o primeiro trimestre, os deputados assinalaram que houve um total de 245 projectos, sendo que 18 foram inscritos nos primeiros três meses do ano com um orçamento de 150 milhões de patacas. Ainda sobre o PIDDA relativo ao primeiro trimestre, o relatório indicou a existência de 20 projectos relacionados com os novos aterros da zona A com um orçamento autorizado de 1380 milhões de patacas.

Sobre os sete projectos com taxa de execução nula que foram cancelados no primeiro trimestre, Mak Soi Kun explicou tratarem-se de obras que vinham de 2020. “O primeiro é da responsabilidade da Direcção dos Serviços das Obras Públicas, o projecto é empreitada de construção do laboratório de tecnologia LIDAR da Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (18.500.000). O segundo projecto também é das Obras Públicas relativo à via de acesso A2 entre a Zona A dos Novos Aterros Urbanos e a Península de Macau (26.600.000). O terceiro é do Instituto de Habitação e trata-se de uma empreitada de construção de habitação pública do lote B1 da zona A dos novos aterros urbanos (938.000). Depois são obras relacionadas com a direcção dos serviços de forças de segurança. O acréscimo de equipamentos de inspecção nos postos de migração da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (23.000.000) e projectos dos Serviços Correcionais como Serviços Correccionais inteligentes (12.627.900), e também outros projectos do mesmo serviço que são as obras de alteração da zona prisional masculina (11.600.000) e as obras de melhoramento do sistema de electricidade (9.000.000)”, afirmou o presidente da comissão.

Ainda em relação aos projectos com taxa de execução nula, o presidente da comissão referiu que os deputados sugeriram que fosse retirado do orçamento um projecto de remodelação da torre oeste do edifício do Instituto do Desporto para desbloquear 6,6 milhões de patacas retidos desde 2012 numa acção judicial. “Sugerimos ao Governo se podia não inscrever esse projecto no futuro para não ficar com essa verba cabimentada e cativa e assim libertar essa verba para que possa ser utilizada para outras finalidades. Essa sugestão foi, entretanto, aceite pelo Governo, o que, na nossa opinião, será favorável para a utilização do orçamento”, disse Mak Soi Kun.

Com um orçamento inicial autorizado de 18.538 milhões de patacas para 2021, a despesa efectiva apresentada pelo Governo no primeiro trimestre foi de 2.722 milhões de patacas com uma taxa de execução orçamental de 14,7% e taxa de utilização de 69,9% sendo a verba cabimentada de 12.949 milhões de patacas. Para os deputados da comissão, a execução orçamental do Governo melhorou em comparação com o passado embora falte “uma descrição concreta sobre o andamento dos projectos” nos documentos fornecidos por determinados serviços públicos, “o que não favorece os trabalhos de acompanhamento da comissão, pelo que foi sugerido que a descrição do andamento dos projectos deveria conter uma referência temporal relativa à programação das várias fases das obras para uma fiscalização atempada de evolução dos projectos”, indicou Mak Soi Kun.