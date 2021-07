“Este festival quer construir uma nova imagem dos documentários junto do público de Macau”

Penny Lam

FOTOGRAFIA GONÇALO LOBO PINHEIRO

Começa hoje o Festival Internacional de Documentário de Macau (MOIDF, na sigla em inglês). Ao PONTO FINAL, Penny Lam, curador do único do festival de cinema documental de Macau, disse que a iniciativa tem o objectivo de aproximar o público de Macau dos documentários. Além disso, frisou, esta é uma oportunidade para “criar uma ligação entre o cinema português e os falantes de chinês”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

Penny Lam é o curador do Festival Internacional de Documentário de Macau (MOIDF, na sigla em inglês), que começa esta sexta-feira. Em entrevista ao PONTO FINAL, Lam assinalou que o público de Macau continua afastado dos documentários e que ainda há “muito trabalho a fazer na área da promoção dos documentários”. Por isso, explica, o MOIDF “quer construir uma nova imagem dos documentários junto do público de Macau”. Penny Lam destacou os filmes portugueses a serem exibidos em Macau e sublinhou que o território pode ser uma ponte de ligação entre o cinema português e os falantes de chinês. O festival, que este ano visa dar novas perspectivas sobre a pandemia, decorre entre 9 e 25 de Julho, na Fundação Oriente e o Cinema Alegria. A 5.ª edição do MOIDF traz a Macau documentários assinados por Pedro Costa, Susana Nobre e Catarina Vasconcelos, por exemplo.

No comunicado de imprensa do festival, lê-se que o objectivo desta edição do MOIDF é interpretar a pandemia e os tempos que vivemos à luz dos filmes que vão ser exibidos. Em que sentido?

Devido à pandemia, o festival não se realizou no ano passado e regressámos este ano. Os festivais de documentários querem sempre dialogar com a cidade através do seu programa. Por exemplo, este ano vivemos tempos de pandemia e por isso estamos limitados nas viagens para outros sítios. Nós seleccionámos filmes com isso em mente. Queremos filmes que façam as pessoas reflectirem sobre como é que se tem vivido neste mundo pandémico. Por exemplo, há um filme chamado “Caught in the Net”, da República Checa, que é sobre raparigas adolescentes que vão à internet e são contactadas por homens mais velhos que tentam ter conversas de cariz sexual ou que lhes enviam imagens impróprias. O filme é sobre como quando estamos em casa e nos tentamos conectar com os outros através do computador e a razão pela qual queremos fazer isso, quando não o fazemos pessoalmente. É sobre o nosso comportamento ‘online’. Isso tem a ver com o que estamos a viver durante a pandemia. Outro filme, que se chama “Bitter Love”, é sobre idosos que estão num navio, isolados durante duas semanas, e tentam fazer ‘speed datings’ uns com os outros. É também aquilo que estamos a viver agora, estando isolados em confinamento numa cidade ou numa área específica, e como somos forçados a falar uns com os outros ou como lidamos com a nossa solidão, sendo que não podemos ir a lado nenhum.

Todos os filmes têm algo a ver com os tempos que vivemos?

Sim, tentamos dar um ângulo novo ao público que mostre outras perspectivas da pandemia, esse é o nosso objectivo.

Que filmes destaca desta edição do MOIDF?

Um dos destaques, na minha opinião, é um filme norueguês chamado “The Painter and the Thief”. Este vai ser exibido no Cinema Alegria, ao contrário da maioria, que vai ser apresentada na Casa Garden. Este filme é excelente, tem uma história incrível, tal como as suas personagens. É um pouco surreal. Penso que não há muitas pessoas em Macau que tenham visto documentários numa sala de cinema, talvez tenham medo de que os documentários sejam aborrecidos. Então, acho que “The Painter and the Thief” podem ser uma porta de entrada para muita gente de Macau que está curiosa sobre documentários, mas, ao mesmo tempo, está preocupada que seja algo demasiado sério e aborrecido. Este filme é uma grande oportunidade para se ver documentários numa sala de cinema. Além disso, há um filme, também no Cinema Alegria, que se chama “Vitalina Varela”, do mais famoso realizador português da actualidade. Temos esta secção de filmes portugueses porque estamos em Macau e temos de ver mais filmes portugueses. Este é um dos filmes mais importantes de Portugal nos últimos dez anos e talvez no futuro o continue a ser.

Venceu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno…

Pedro Costa é actualmente o realizador português mais importante e eu acho que este é o filme mais fácil e simples para o nosso público ver. A história é muito simples e, ao mesmo tempo, é a mais bonita de todos os filmes que ele já fez. Se o público quer ver um filme do Pedro Costa ou querem saber como é o cinema português, acho que “Vitalina Varela” é a escolha certa.

Mais algum destaque?

O filme de abertura, “The Witches of the Orient”. É um excelente filme para dar início ao festival. Os Jogos Olímpicos realizam-se no próximo mês e este filme é sobre a equipa feminina de voleibol nos anos 60. É um filme muito divertido, com muita animação, imagens de arquivo, e também algumas entrevistas actuais. Este é um festival de cinema documental, mas, ao mesmo tempo, tentamos também ter um festival jovem e divertido. Não é preciso sabermos muito sobre documentários. Os filmes são interessantes, por isso, qualquer pessoa pode vê-los sem conhecimento. Este filme representa os princípios do festival.

Quantos filmes serão exibidos no MOIDF?

23.

Qual foi o critério para a escolha dos filmes? O que é que estes documentários têm em comum, além do tema da pandemia?

Este festival quer construir uma nova imagem dos documentários junto do público de Macau. Mostrar que os documentários podem ser exibidos em salas de cinema e ser divertidos. Quando seleccionei os filmes, ponderei se as histórias eram interessantes ou não, e outra coisa é se o filme tem um estilo próprio. Esse foi o critério.

Porque é que acha que é importante incluir filmes portugueses no programa deste festival?

Ao viajar por esta região – Hong Kong, China, Taiwan ou Japão, por exemplo – percebe-se que não há muita gente a conhecer o cinema português ou a interessarem-se pelo cinema português. Além disso, como estamos em Macau e conhecemos realizadores portugueses, reparei que havia uma falha entre nós e o mundo. Em Macau, podemos criar uma ligação entre o cinema português e os falantes de chinês. Esta é uma das razões pelas quais eu queria ter uma secção de filmes portugueses no festival. Por outro lado, há muitas portugueses em Macau que são grandes fãs de cinema. Às vezes, em Macau, há sessões em que o público é quase todo português e quase não há chineses, e vice-versa. Eu questionei-me porque é que isso acontece e pensei que podemos partilhar os mesmos filmes. Quis uma secção portuguesa para poder construir uma ponte para a comunidade portuguesa e para a comunidade chinesa poderem verem filmes juntas.

Esta é a 5.ª edição do MOIDF. Que alterações foram feitas ao festival ao longo dos anos? Têm notado diferenças no interesse do público de Macau?

No que toca ao público, nas últimas quatro edições nós criámos uma base que espera pelo festival a cada ano. Em Macau, há muitos cinéfilos e estudantes de cinema, mas eles focam-se só na ficção. Neste festival, temos documentários, documentários observacionais, mas ao mesmo tempo temos filmes que são uma mistura de ficção e documentário, como em “Vitalina Varela”, que é uma mistura desses dois géneros. Acho que ainda temos muito trabalho a fazer na promoção dos documentários junto do público de Macau. O que eles vêem, habitualmente, são filmes de ficção comerciais. Ainda temos de os convencer a experimentarem os documentários.

Não tem havido um aumento do interesse por documentários em Macau nos últimos anos?

Tem havido cada vez mais documentários interessantes e cinematográficos. Agora há tanta escolha. Tem havido uma mudança no mundo. O número de documentários produzidos todos os anos tem sido o maior da história. Esta é a era dourada dos documentários e isso dá muito mais opções para seleccionar filmes e para fazer este festival.

Mas ainda assim o público de Macau continua desinteressado?

Não é que o público de Macau não esteja interessado, não tem nada contra os documentários, mas não sabe muito sobre documentários. Talvez tenham a impressão de que os documentários sejam demasiado sérios. É por isso que nós temos uma mistura de ficção com documentário, para atrair as pessoas.