Autoridades simularam motim com resgate de reféns no Estabelecimento Prisional de Coloane

As forças policiais de Macau realizaram ontem um simulacro de “incidente emergente de grande escala” nas instalações do Estabelecimento Prisional de Coloane com o nome de código “Operação Conjunta – Relâmpago 2021”. De acordo com as autoridades, os Serviços de Polícia Unitários o exercício serviu para simular “circunstâncias de motins na prisão, resgate de reféns e tratamento de explosivos” e teve por objectivo “testar o mecanismo de ligação e cooperação entre os serviços da tutela do Secretário para a Segurança e outros órgãos do Governo quando ocorrem incidentes emergentes”, assim como reforçar “as capacidades de resposta a emergências de vários serviços na transmissão de informações, coordenação de comandos e operações conjuntas”.

Uma vez que durante o exercício foram lançadas granadas sónicas, o Estabelecimento Prisional de Coloane suspendeu todos os serviços externos no local durante a tarde, incluindo visitas aos reclusos ou serviço de entrevista com o técnico social.

Devido às circunstâncias específicas do simulacro, as forças policiais suspenderam também a circulação do trânsito na Rua de São Francisco Xavier, junto ao Estabelecimento Prisional de Coloane, entre as 14h00 e as 18h00.

Durante o exercício, os Serviços de Polícia Unitários coordenaram os Serviços de alfândega, o Corpo de Polícia de Segurança Pública, a Polícia Judiciária, o Corpo de Bombeiros, a Direcção dos Serviços Correccionais e a Escola Superior das Forças de Segurança de Macau em articulação com os Serviços de Saúde.