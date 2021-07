Até ver, não se pode associar a toma de vacinas contra a Covid-19 com paralisia de Bell

Uma boa parte dos eventos adversos que ocorrem associados à toma de vacinas contra a Covid-19 estão relacionados com a paralisia de Bell. Em Macau, seja com Sinopharm ou com BioNTech, de tempos a tempos, surge um caso de paralisia do nervo facial. Existe uma ligação entre a paralisia de Bell e as vacinas contra a Covid-19? Especialistas dizem que não é possível confirmar associação e incentivam à vacinação.

Como qualquer fármaco existente, a possibilidade de efeitos adversos é algo que pode ser lido em qualquer bula, seja em medicamentos tão comuns como o paracetamol até às novas vacinas contra a Covid-19.

Desde que são administradas, que as vacinas contra o SARS-CoV-2 têm sido alvo de escrutínio público. Na verdade, tratam-se de novos fármacos, que apesar de serem essenciais no combate à pandemia de Covid-19 que assola o mundo, pouco tempo de testes tiveram antes da sua implementação na sociedade. Ainda assim, há que ter reservas em tomá-las? Não, defendem os especialistas.

A paralisia de Bell, uma inabilidade temporária dos músculos de um lado da face devido à disfunção do nervo facial, tem sido um dos efeitos adversos mais ligados à inoculação de vacinas contra a Covid-19. No entanto, defendem diversos cientistas, “são necessários mais dados para avaliar qualquer possível associação causal”. Aliás, o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América “incentiva as pessoas com histórico de paralisia de Bell a receber vacinas de mRNA contra a Covid-19, a menos que tenham uma contra-indicação à vacinação”.

O PONTO FINAL fez um apanhado de alguns estudos levados a cabo por diversas equipas de investigação que revelam que ainda é prematuro, ou até mesmo improvável, assumir e afirmar que as vacinas contra a Covid-19 causam ou podem causar paralisia de Bell.

Durante a Fase 3 do ensaio clínico da vacina de toma única da Johnson & Johnson duas pessoas desenvolveram paralisia de Bell, assim como duas pessoas no grupo placebo. Outro paciente desenvolveu edema facial e “flacidez” sem assimetria facial. Na altura, um dos investigadores de ensaio clínico concluiu que este evento não estava relacionado com a inoculação da vacina.

Também na Fase 3 do ensaio clínico da vacina mRNA da Moderna três indivíduos desenvolveram paralisia de Bell, assim como um indivíduo pertencente ao grupo placebo. Já no estudo Pfizer/BioNTech, quatro pessoas desenvolveram paralisia de Bell, mas nenhum participante do grupo placebo foi afectado.

Os ensaios clínicos envolveram cerca de 40 mil voluntários. O desequilíbrio numérico entre as taxas da vacina e do placebo nos ensaios da Pfizer/BioNTech e da Moderna levou a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e o CDC a monitorizar os indivíduos que receberam a vacina, especificamente para casos de paralisia de Bell, mas concluiu-se que as inoculações não causam o problema facial.

Em Israel, onde o programa de vacinação contra a Covid-19 está em estado bastante avançado, um estudo da JAMA Otolaryngol Head Neck Surgery concluiu que “nenhuma associação foi encontrada entre a vacinação BNT162b2 (Pfizer/BioNTech) e o risco de paralisia do nervo facial”. Cerca de 37 indivíduos acabaram por recorrer ao hospital devido a paralisia de Bell durante o período de estudo, sendo 60% do sexo masculino. Além disso, a investigação revela ainda que “a análise do número de admissões por paralisia do nervo facial durante o mesmo período nos anos anteriores, entre 2015 e 2020 revelou uma tendência relativamente estável”.

Relatórios imprecisos, mas visões positivas

Ainda assim, um artigo publicado recentemente no conceituado jornal científico The Lancet analisou os dados combinados da Fase 3 da Pfizer/BioNTech e da Moderna e concluiu que a taxa de paralisia de Bell nos dois ensaios foi entre 3,5 e 7 vezes maior do que a taxa esperada na população em geral. “Essa descoberta sinaliza um potencial fenómeno de segurança e sugere relatórios imprecisos do contexto epidemiológico básico para o público”, argumenta o jornal.

O risco de desenvolvimento de paralisia facial pode ser duas a três vezes maior em indivíduos que recebem vacinas de mRNA do que naqueles que recebem vacinas tradicionais, contudo, o artigo académico enfatiza que “as vacinas mRNA contra o SARS-CoV-2 oferecem um benefício substancial para a saúde pública”.

Uma hipótese mais aventada pelos especialistas é que muitos casos de paralisia de Bell resultam de contactos com vírus como herpes simplex e herpes zoster. Sendo que a gravidez e a diabetes aumentam o risco de aparecimento de paralisia facial.

Os investigadores também avaliaram o risco de paralisia de Bell devido à inoculação de vacinas contra a gripe. E a verdade é que, por exemplo, a vacina inactivada contra a gripe que estreou na Suíça no início dos anos 2000 foi retirada do mercado depois de se ter concluído que havia risco de causar paralisia de Bell. Também de acordo com o Lancet, uma vacina contra a gripe H1N1 monovalente mostrou-se estar associada a uma maior incidência de paralisia de Bell.

Uma clínica holandesa especializada em problemas de paralisia facial também publicou recentemente a sua visão sobre o assunto. A Crystal Touch, com sede em Roterdão, assume que “ninguém se deve preocupar particularmente com o risco de ter uma recidiva da paralisia de Bell como resultado da vacinação contra a Covid-19”.

A clínica relembra que toda e qualquer vacinação, seja contra poliomielite, varíola, febre amarela ou qualquer outra doença, acarreta um certo risco – geralmente muito pequeno – de efeitos colaterais. “Por regra, optamos pela vacinação, pois nos protegerá de um mal muito maior do que o risco de efeitos colaterais. Por isso, em nossa opinião, a abordagem para a vacinação contra a Covid-19 não deve ser diferente”, refere a Crystal Touch.

A Crystal Touch assume, igualmente, que os dados estatísticos disponíveis até o momento mostram que, em média, o número de indivíduos que foram vacinados contra a Covid-19 e desenvolveram paralisia de Bell por 100.000 da população não é diferente do número de indivíduos que desenvolveram o problema nos anos anteriores exactamente pelos mesmo 100.000 da população, quando não havia SARS-CoV-2. “Pensamos que, nem a injecção de uma vacina nem a produção de anticorpos Covid-19 específicos por si só apresentam qualquer risco de mau funcionamento ou dano de um único nervo presente no nosso corpo”, conclui a clínica dos Países Baixos.

Percentagens semelhantes na RAEM

Em Macau, até às 16h do dia 8 de Julho, foram administradas 394.909 doses contra a Covid-19, tendo sido 256.136 pessoas vacinadas (115.819 apenas com a primeira dose e 140.317 com as duas doses). No total, após a vacinação, foram notificados apenas nove casos de paralisia de Bell. No território, a taxa de incidência é de 2,3 casos por 100.000 doses, um número que é inferior à taxa de incidência mensal da população em geral.

A causa deste problema é desconhecida. A maioria de doentes começa a recuperar o nervo facial duas semanas após o início de sintomas e recupera a normalidade entre três e seis meses. O tratamento com esteroides pode melhorar o prognóstico.

Segundo os Serviços de Saúde de Macau, a paralisia de Bell é um estado clínico comum. De acordo com as estatísticas, nos últimos cincos anos, nos três hospitais do território – Centro Hospitalar Conde de São Januário, Hospital Kiang Wu e Hospital da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau -, a proporção anual da incidência de doentes com paralisia de Bell na população é de 55 a 61 casos em 100.000 pessoas, em média a proporção mensal é de 4,5 a 5,1 em 100.000.