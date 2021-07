Taipa Village apresenta trabalhos 3D em papel de Benson Lam

O artista local usa técnicas poligonais para criar formas esculturais evocativas de festivais, edifícios, monumentos, entre outros, numa exposição que foi inaugurada ontem no Taipa Village Art Space. No total, 26 peças encontram-se em exibição.

Gonçalo Lobo Pinheiro

goncalolobopinheiro.pontofinal@gmail.com

O artista local Benson Lam inaugurou ontem no Taipa Village Art Space a sua mais recente exposição sobre criação de arte em papel 3D. A mostra, intitulada “Festival da Diversidade de Macau”, conta com 26 peças que revelam tradições dos festivais de Macau, a beleza das cenas urbanas, o estilo de vida de Macau e o charme tradicional português. “Através do papel criei esculturas 3D sobre espaços, edifícios e monumentos de Macau. Foi um trabalho muito paciente, mas não muito complicado de ser feito”, disse o autor ao PONTO FINAL.

O engenheiro de papel usou técnicas poligonais para criar formas esculturais evocativas. Benson Lam criou com uma variedade de itens tridimensionais de arte em papel feitas através da aplicação de interpretações “low poly” da geometria para gerar formas escultóricas, “dando origem a vibração e vitalidade a esta cidade artística e culturalmente rica”, assumiu o artista.

“A engenharia do papel é a maneira de tornar o papel não plano. É algo mágico. Repare que com um pedaço de papel podemos fazer qualquer forma”, notou Benson Lam, acrescentando que a “arte é vida e deve ser adaptada ao nosso dia-a-dia. Indo além dos propósitos convencionais de estímulo visual e decorativo, o papel artesanal também deve ser funcional para dar vida à vida”.

Nascido em Macau, Benson Lam estudou e trabalhou em Hong Kong, Milão, Barcelona e Nova Iorque durante mais de 10 anos, especializando-se em modelagem tridimensional de papel e design, bem como em formação. O autor foi nomeado instrutor de vitrines no 43.º Concurso Mundial de Competências, organizado pela Direcção de Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) e, ocasionalmente, lecciona em cursos de Verão ministrados pela Direcção dos Serviços de Educação e de Desenvolvimento da Juventude (DSEDJ). Paralelamente, dirige um estúdio de produção na Tailândia e outro na Malásia, fornecendo materiais pré-cortados e ajudando na produção e no treino.

“Low poly” é um estilo de design que usa cálculos geométricos para transformar uma imagem num determinado número de polígonos. Os ângulos agudos e as aparências esculturais resultantes conferem a qualquer objecto representado um estilo marcante caracterizado por planos. Como única mostra tridimensional de criação de papel em Macau, esta exposição, revela o Taipa Village em nota de imprensa, “é única mistura de arte digital poligonal com formas de papel poligonal, caixas de luz de papel poligonal e papel artesanal poligonal para mostrar a diversidade e funcionalidade da arte em papel”.

“É uma honra ter o Benson Lam a apresentar a sua vívida colecção de esculturas em papel no Taipa Village. O papel é considerado uma interpretação rara da arte devido à sua fragilidade. No entanto, ao impulsionar a criatividade além dos limites tradicionais, o seu potencial pode ser totalmente realizado, dando-lhe uma vitalidade incrível e qualidades esculturais”, referiu Pamela Chan, vice-presidente do Conselho Executivo da Taipa Village Cultural Association, citada pela mesma nota de imprensa.

A mostra, que tem o apoio da Fundação Macau, estará patente até 1 de Outubro, todos os dias das 12h às 20h, e a entrada é gratuita.