Subscrição das moedas comemorativas do Ano Lunar do Tigre inicia-se na próxima segunda-feira

A Autoridade Monetária de Macau (AMCM) anunciou ontem, em nota de imprensa, que emitirá, em breve, as moedas comemorativas do Ano Novo Lunar do Tigre, as quais poderão ser subscritas online a partir da próxima segunda-feira, dia 12 de Julho.

O anverso da moeda comemorativa do Ano Novo Lunar do Tigre é constituído por um desenho de um signo zodiacal tradicional chinês relativo ao ano lunar, feito de azulejos desenhados de cores variadas e de estilo português, enquanto que no reverso da moeda comemorativa o desenho é apresentado mediante a projecção numa perspectiva de baixo para cima, através da nova tecnologia de escultura relevo, esculpido um local do Património Cultural de Macau. As moedas comemorativas do Ano Lunar do Tigre são constituídas por uma moeda de prata “proof” com 1 onça, uma moeda de prata “proof” com 5 onças e uma moeda de ouro “proof” com 0,5 onça. Os preços dos três tipos de moedas comemorativas são 1.230 patacas, 7.200 patacas e 15.000 patacas, respectivamente.

Apenas os titulares de bilhete de identidade de residente, com idade superior a 18 anos, podem subscrever as referidas moedas, entre as 9h do dia 12 de Julho até às 18h do dia 30 de Julho, através do website da AMCM em https://www.amcm.gov.mo/static/COCSCollection/terms_pt.html.

Cada residente de Macau pode apenas apresentar uma subscrição, podendo subscrever cada uma das moedas emitidas. Em situações de excesso de subscrições, a atribuição será realizada mediante sorteio informático e os resultados serão comunicados por SMS, a 6 de Agosto.

Os subscritores seleccionados ou os seus representantes devem dirigir-se ao Banco Nacional Ultramarino durante o período compreendido entre 9 e 20 de Agosto para efectuarem o pagamento do valor total dos seus pedidos. As moedas serão disponibilizadas para levantamento, a partir de Dezembro, revela a previsão da AMCM.